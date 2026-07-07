SpaceX a détruit 260 satellites Starlink en six mois par désintégration atmosphérique, suscitant des inquiétudes environnementales sur leur combustion, alors que la FCC veut les exempter de réglementation

SpaceX d'Elon Musk a volontairement détruit 260 satellites Starlink par désintégration atmosphérique sur une période de six mois. Cette pratique de désorbitation contrôlée vise à éliminer les unités obsolètes pour laisser place à de nouvelles technologies, notamment des centres de données orbitaux. Toutefois, l'incinération de ces engins massifs suscite des inquiétudes environnementales croissantes concernant la pollution de la haute atmosphère. Malgré les préoccupations, la FCC continue d'autoriser les lancements de SpaceX et propose d'exempter les opérations spatiales des réglementations écologiques nationales dans le but de maintenir la compétitivité du secteur.
Elon Musk estime que l'espace est la clé de voûte énergétique du progrès de l'IA : une source quasi illimitée et à bas coût pour soutenir sa croissance. Selon lui, l'espace sera bientôt l'endroit le moins cher pour déployer l'IA. Elon Musk a déclaré que d'ici à 2031, la capacité de calcul ajoutée chaque année dans lespace dépassera le total cumulé sur Terre, bousculant ainsi le marché des centres de données terrestres, estimé à 1 000 milliards de dollars.
Pour atteindre ses objectifs, le milliardaire envisage de lancer des centres de données orbitaux. À terme, il vise à atteindre la taille critique d'un million de satellites afin de transformer le réseau Starlink en un gigantesque centre de données orbital pour les charges de travail de l'IA. Cela dit, la faisabilité technique du projet est remise en cause et les experts estiment qu'il représente un grand danger pour l'atmosphère, l'environnement et l'astronomie.
« Cela dépasse largement ce cadre. Et selon presque tous les critères auxquels nous pouvons penser, c'est tout simplement une mauvaise idée en matière d'utilisation et d'accès à long terme à l'espace », a déclaré Aaron Boley, codirecteur de l'Outer Space Institute et professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université de Colombie-Britannique. Les astronomes sont très inquiets quant au maintien d'un environnement orbital sain.
Préoccupations environnementales et exemptions réglementaires
SpaceX a récemment confirmé dans un rapport destiné à la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis avoir volontairement détruit 260 satellites Starlink entre décembre 2025 et mai 2026 en les précipitant dans l'atmosphère terrestre. Cette méthode de « désintégration contrôlée » est une étape prévue dans le cycle de vie de ces engins spatiaux, qui composent actuellement une mégaconstellation de plus de 10 000 satellites.
Après environ 5 ans de service et une fois leur carburant presque épuisé, les satellites sont programmés pour abaisser leur altitude de manière contrôlée jusqu'à ce que la friction atmosphérique extrême les incinère à 100 %. SpaceX justifie ce choix par le fait que récupérer ces appareils en orbite, dont le poids peut atteindre plus de 1 250 kg pour les modèles de deuxième génération, s'avère « techniquement irréalisable et financièrement non viable ».
De plus, 349 autres satellites Starlink ont été mis hors service au cours de la même période de six mois et subiront un sort identique prochainement. (Ce chiffre devrait augmenter rapidement à mesure que la mégaconstellation d'Elon Musk s'agrandit et que les vieux satellites arrivent à la fin de leur vie.)
Bien que la combustion complète des satellites empêche la chute de débris dangereux à la surface de la Terre, cette vaporisation massive de métal soulève de nouvelles préoccupations dans la communauté scientifique, notamment concernant la pollution de la haute atmosphère. Face à cela, certains scientifiques insistent sur la nécessité de mener des études approfondies et d'imposer des régulations pour évaluer l'impact écologique de ces pratiques.
La FCC a toujours eu tendance à exempter les opérations spatiales des examens environnementaux habituels, craignant que de telles règles ne viennent freiner la course à l'espace. Elle cherche d'ailleurs à pérenniser cette exception et propose très officiellement que « les opérations spatiales soient exclues de la loi sur l'environnement, car ce sont des activités extraterritoriales dont les effets se situent entièrement en dehors de la juridiction des États-Unis ».
Inquiétudes liées aux ambitions de déploiement spatial de SpaceX
Malgré ces controverses écologiques naissantes, le rythme des lancements spatiaux est appelé à s'accélérer considérablement. À moyen terme, l'entreprise d'Elon Musk s'est fixé pour objectif à long terme de déployer jusqu'à 42 000 satellites en orbite terrestre basse et a déjà reçu l'autorisation formelle de la FCC pour ajouter 7 500 unités de deuxième génération à sa flotte. (Amazon et d'autres rivaux se lancent également dans la course à l'espace.)
Au-delà de la simple fourniture d'un accès Internet mondial, SpaceX compte transformer le ciel en installant de véritables centres de données orbitaux, équipés de puissantes capacités de calcul informatique de 120 kW. Pour soutenir cette vision ambitieuse, SpaceX a annoncé qu'il construit actuellement une usine de fabrication gigantesque de plus d'un million de mètres carrés, conçue spécifiquement pour la production des futurs équipements spatiaux.
Cependant, cela représente beaucoup d'objets dans l'espace, sans compter les plus de 140 millions de débris spatiaux dont la taille varie entre 1 millimètre et 10 centimètres. Tous ces objets constituent une menace pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace, ainsi que pour les satellites dont nous dépendons pour des programmes utiles comme le GPS. C'est pourquoi l'ajout d'un million de satellites supplémentaires en orbite est ahurissant.
Mettre un million de satellites Starlink en orbite nécessiterait environ 20 000 lancements de la fusée Starship, et leur maintenance pourrait exiger jusqu'à dix lancements par jour, indéfiniment. Selon les experts, les conséquences seraient lourdes. Eloise Marais, professeure de chimie atmosphérique et de qualité de l'air à l'University College London, travaille sur le suivi des émissions provenant des lancements de fusées et des rentrées atmosphériques.
Eloise Marais s'inquiète du fait que nous ne discutons pas des impacts potentiels de ces milliers de lancements. « Et quelles sont les implications supplémentaires de cela ? », a-t-elle demandé. « Car c'est vraiment un mélange de ces polluants qui a un impact sur l'atmosphère ». La principale différence entre ces polluants et ceux créés par les humains au niveau du sol réside dans le fait que les lancements les déposent directement dans l'atmosphère.
Un obstacle potentiel l'astronomie et les missions spatiales futures
Les satellites menacent notre perception de l'espace. Nous savons déjà qu'ils affectent les observatoires professionnels, tant sur le plan optique qu'en termes de rayonnement électromagnétique qu'ils émettent. Cela crée du bruit qui peut interférer avec les observatoires qui dépendent des fréquences radio. La demande déposée par SpaceX auprès de la FCC indique que les satellites seront placés à une altitude comprise entre 500 et 5 000 km.
Cela affecterait les observatoires terrestres et les observatoires spatiaux comme Hubble. Pour les observateurs amateurs et occasionnels, cela signifie des lumières qui traversent continuellement le ciel nocturne. Levez les yeux n'importe quelle nuit et vous verrez forcément un satellite passer à un moment donné, même en ville. Dans les endroits où le ciel est sombre, c'est encore pire, avec des dizaines de satellites visibles chaque nuit.
Cette perte du ciel nocturne, qui guide l'humanité depuis la nuit des temps et influence la culture, la religion et la science, serait incommensurable. Selon les experts, il y a beaucoup d'inconnues, car SpaceX n'avait pas fourni assez d'informations techniques dans son dossier déposé auprès de la FCC.
SpaceX a tenté de collaborer avec l'Union astronomique internationale (IAU) et son Centre pour la protection du ciel sombre et tranquille afin d'atténuer la luminosité de ses satellites, mais sa proposition de lancer un million de satellites a choqué les astronomes. Selon un rapport publié en septembre 2024, les satellites Starlink de deuxième génération (Gen2) émettent 30 fois plus d'interférences radio que ceux de la génération précédente.
Les mégaconstellations concurrentes se développent rapidement
SpaceX a déclaré qu'il minimiserait « tout impact atmosphérique résultant de la désorbitation d'un grand nombre d'engins spatiaux ». Aucun détail supplémentaire n'est donné, mais la société indique qu'elle déplacera certains des centres de données vers une orbite héliocentrique (autour du soleil). Selon les experts, si chacun des millions de satellites de SpaceX était désorbité, cela signifierait une rentrée atmosphérique toutes les trois minutes.
SpaceX n'est pas la seule entreprise à se lancer la création d'un réseau satellitaire. De nouveaux acteurs tels que Kuiper de Jeff Bezos ont commencé leur déploiement. Jonathan McDowell, astrophysicien et analyste en durabilité spatiale qui suit tous les lancements dans le monde, estime que les propositions des entreprises et des pays (y compris les deux grands projets de mégaconstellations chinois) représentent 1,7 million de satellites.
Il est probable que bon nombre de ces propositions ne se concrétiseront pas, mais les scientifiques affirment que même la moitié de ce nombre représenterait déjà beaucoup d'objets en orbite. Et cela aurait des conséquences pour tout le monde, en particulier pour les futures missions spatiales et l'observation du ciel nocturne. Les experts expliquent également qu'une telle densité de satellites rendrait la gestion du trafic spatial encore plus complexe.
Une seule collision peut déclencher le syndrome de Kessler : les débris générés percutent d'autres satellites, créant une réaction en chaîne catastrophique. Multiplier les satellites par plusieurs milliers aggraverait ce risque de façon dramatique. L'arrivée de nouvelles constellations rend le défi encore plus complexe.
Pourquoi les centres de données spatiaux restent « un mirage »
Cette idée emballe de nombreux milliardaires, mais les spécialistes ramènent tout le monde à la réalité. Brian McManus, ingénieur aéronautique, critique particulièrement Starcloud, une entreprise ayant levé 170 millions de dollars, en affirmant : « il semble vraiment que n'importe qui avec quelques rendus et un livre blanc rédigé par quelqu'un gonflé à bloc par une IA trop complaisante puisse obtenir un financement par capital-risque de nos jours ».
Elon Musk a tendance à verser dans lhyperbole lorsquil sagit de délais. Des voitures « entièrement autonomes » dici à 2017. Une première mission habitée vers Mars en 2024. Dix mille robots humanoïdes dici fin 2025. Et ainsi de suite. Quant aux centres de données orbitaux, qui, selon lui, seront une alternative rentable aux centres de données terrestres dici trois ans, les chiffres ne tiendront pas la route avant de nombreuses années, voire jamais.
Le consensus qui se dégage est que ce projet nest pas seulement trop ambitieux ; il nécessiterait plusieurs révolutions technologiques pour surmonter des défis techniques majeurs. Selon Brian McManus, « les milliardaires tenteront de vous jeter de la poudre aux yeux et de vous convaincre que cette technologie est tout à fait pertinente, mais la réalité, cest que cette technologie est stupide ». Brian McManus évoque les défis techniques majeurs.
Le refroidissement de ces installations est l'un des plus grands défis d'ingénierie. Dans le quasi vide de l'espace, la chaleur ne peut s'échapper facilement, ce qui nécessiterait des réseaux complexes de tuyaux de refroidissement. Brian McManus explique notamment qu'il faudrait pomper plus de 150 000 livres de glycol par seconde, un débit comparable à celui de barrages hydroélectriques, ce qui reviendrait à « vider une piscine olympique en 40 secondes ».
La taille démesurée de ces installations les rendrait extrêmement vulnérables aux millions de débris spatiaux qui encombrent déjà l'orbite terrestre, rendant la moindre réparation extrêmement coûteuse et complexe. Les coûts exploseraient rapidement. Même les plus petits débris pourraient percer un trou dans les panneaux, ce qui nécessiterait des réparations coûteuses, grandement compliquées par le voyage dans lespace quelles impliqueraient.
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La FCC envisage d'alléger les réglementations liées à l'espace malgré les risques soulignés par les experts. Qu'en pensez-vous ?
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