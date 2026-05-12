Starlink coupe l'accès à son alternative à la navigation GPS : SpaceX reprend le contrôle de son actif orbital le plus stratégique tandis qu'elle se prépare à entrer en bourse

Le 20 mai comme date limite, sans explication officielle

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Quand une API de débogage devient un outil de navigation alternatif

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Depuis plusieurs années, chaque antenne Starlink expose un service gRPC sur le réseau local à l'adresse 192.168.100.1:9200; c'est l'interface par laquelle l'application Starlink communique avec le terminal via Wi-Fi, et que des outils tiers utilisaient pour récupérer des données télémétriques : qualité du signal, latence, cartes d'obstruction, version du firmware, et coordonnées GPS.Cette fonction de localisation GPS était désactivée par défaut et nécessitait une manipulation dans l'application Starlink : Menu → Infos → Données de débogage, puis un toggle sous « Localisation Starlink » pour autoriser l'accès sur le réseau local. Une fois activée, elle fournissait à n'importe quel appareil du réseau la latitude, la longitude et l'altitude précises de l'antenne, sans aucune authentification requise.Concrètement, des milliers d'utilisateurs et développeurs avaient intégré cette donnée dans des systèmes domotiques (Home Assistant), des scripts de prévision solaire basés sur la localisation, des installations embarquées sur camping-cars ou bateaux, ou encore des outils de télémétrie tiers. L'API Telemetry entreprise, présentée comme une alternative, ne renvoie pas les coordonnées GPS réelles de l'antenne mais un identifiant de cellule hexagonale H3, un système de découpage géospatial développé initialement par Uber, pouvant être décalé de plusieurs centaines de mètres par rapport à la position réelle.Le 21 avril 2026, Starlink a notifié ses utilisateurs par e-mail que les données de localisation de l'antenne ne seraient plus disponibles via l'API locale à compter du 20 mai 2026. SpaceX n'a fourni aucune explication sur les raisons de cette suppression.Dans les faits, le déploiement est déjà en cours. Sur les équipements récents (antenne V4 et Starlink Mini), le toggle permettant d'activer le partage de localisation a déjà disparu de l'application iOS. La section « Données de débogage » ne présente plus l'option « Localisation Starlink ». Fait notable : l'antenne continue de remonteret un décompte de satellites dans sa réponse gRPC; les données GPS sont toujours calculées, mais elles ne sont plus exposées.Pour les développeurs qui avaient construit des intégrations autour de cette fonctionnalité, la suppression semble disproportionnée : une approche plus mesurée aurait consisté à ajouter une couche d'authentification plutôt que de supprimer purement et simplement l'accès, laissant les utilisateurs avancés ou les intégrateurs tiers accéder de manière sécurisée à l'endpoint de localisation.La vraie raison de l'inquiétude dépasse largement la domotique. La fonctionnalité supprimée était utilisée en pratique comme un outil de navigation auxiliaire de facto, fonctionnel même dans des environnements de brouillage GPS.Ce n'est pas une coïncidence : SpaceX avait officiellement reconnu dans une lettre adressée à la FCC en mai 2025 que Starlink était en mesure de fournir des services de positionnement, de navigation et de synchronisation temporelle (PNT pour Positioning, Navigation and Timing). Dans cette réponse à la consultation réglementaire de la FCC, SpaceX détaillait que les terminaux Starlink peuvent fournir une précision temporelle à la nanoseconde et une précision de positionnement métrique via des mesures de temps d'arrivée depuis les satellites Starlink, et que le réseau supporte des applications nécessitant une synchronisation précise, comme celle des réseaux cellulaires, sans dépendre de sources GPS externes.La constellation LEO offre un avantage structurel par rapport aux systèmes de navigation traditionnels en orbite géostationnaire ou moyenne. Les satellites de navigation existants transmettent des signaux faibles depuis leurs altitudes élevées, ce qui les rend vulnérables aux interférences radio puissantes. Les systèmes basés sur des satellites en orbite basse comme...