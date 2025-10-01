L'Afghanistan est frappé par une panne d'Internet à l'échelle nationale, alors que les talibans ont coupé les câbles à fibre optique, laissant la population dans l'impossibilité de contacter le monde extérieur

L'Afghanistan a été plongé dans un silence numérique quasi total après que les talibans ont imposé une coupure nationale d'Internet et de téléphonie mobile dans le cadre de ce qu'ils appellent une « répression contre l'immoralité ». Selon certains groupes de surveillance, la connectivité est tombée à environ 1 %, laissant des millions de personnes dans l'impossibilité de contacter le monde extérieur. Il s'agit de la coupure la plus importante que le pays ait connue depuis la prise du pouvoir par les talibans en 2021, Kaboul, Herat et Kandahar étant les villes les plus touchées.
Une coupure d'Internet et de téléphonie mobile a frappé l'Afghanistan, dans le cadre d'une campagne de répression menée par les talibans contre l'immoralité. L'organisation internationale de surveillance de l'accès à Internet NetBlocks a déclaré que la connectivité avait chuté à environ 1 %, ce qui « limiterait considérablement la capacité du public à contacter le monde extérieur ».
C'est la première fois que l'Afghanistan connaît une coupure de cette ampleur depuis que les anciens insurgés ont pris le pouvoir en août 2021. Au début du mois, plusieurs provinces ont perdu certaines connexions à fibre optique après que le chef des talibans, Hibatullah Akhundzada, ait publié un décret interdisant ce service afin de prévenir l'immoralité.
La chaîne privée Tolo News, qui a averti ses téléspectateurs d'une interruption de ses services, a déclaré que les autorités avaient fixé un délai d'une semaine pour la fermeture des services Internet 3G et 4G pour les téléphones mobiles, ne laissant actif que l'ancien standard 2G.
La connectivité a été coupée par étapes le lundi 29 septembre 2025, la dernière étape affectant les services téléphoniques, qui partagent les mêmes infrastructures que l'internet. Kaboul, la capitale, a subi la plus forte baisse de connectivité internet, suivie par la ville occidentale de Herat et Kandahar, dans le sud.
« Un lourd silence s'est installé »
Zahra Joya, journaliste afghane et fondatrice de Rukhshana Media, une agence de presse qui se consacre à raconter les histoires des femmes afghanes à travers leurs propres mots, a déclaré que depuis lundi, elle n'avait plus réussi à joindre ses collègues, ses amis et ses sources fiables en Afghanistan.
« Tous les appels échouent », a-t-elle déclaré. « Tous les messages restent sans réponse. Un lourd silence s'est installé, un silence qui résonne profondément, bien au-delà des écrans et des tours de télécommunication. »
Zahra Joya, nommée parmi les femmes de l'année 2022 par le magazine Time, a ajouté : « C'est comme si quelque chose d'essentiel m'avait été arraché. Au cours des quatre dernières années, vivant en exil loin de mon pays natal, la seule chose qui m'a permis de garder les pieds sur terre et de continuer à avancer était mon travail de journaliste. Le fait de pouvoir rester en contact avec les gens, de faire entendre leur voix lorsqu'ils étaient réduits au silence, donnait un sens à la distance. Aujourd'hui, ce lien a disparu, et avec lui, une partie de moi-même. »
Zahra Joya a ajouté :
Ce qui se passe est plus qu'une simple perturbation technique, c'est un acte délibéré aux conséquences dévastatrices. Les filles afghanes qui avaient trouvé un espoir dans l'éducation en ligne après avoir été bannies des salles de classe sont désormais plongées dans l'obscurité totale. Internet était leur seule voie d'avenir. Les femmes qui gagnaient leur vie à distance, grâce au travail numérique, aux activités en ligne ou au travail indépendant, sont désormais coupées du monde et de leurs moyens de subsistance.
Cette coupure des communications a plongé des millions de personnes dans l'isolement. Elle a réduit au silence les voix, bloqué l'accès à l'information et supprimé jusqu'à l'illusion de liberté. Avec les médias indépendants muselés et les observateurs internationaux incapables de surveiller la situation, l'Afghanistan devient invisible en temps réel.
En coupant l'accès numérique, les talibans ne se contentent pas de censurer Internet, ils aggravent une crise humanitaire. Dans un pays déjà étouffé par les restrictions, cette mesure apparaît comme un coup fatal porté à ceux qui osaient encore espérer, s'exprimer et résister. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement le silence, c'est l'effacement forcé.
Le coût humain de l'isolement numérique imposé par les talibans
La semaine dernière, une enseignante afghane a expliqué comment la coupure du Wi-Fi dans sa région « éteignait la seule lumière qui nous parvenait encore ».
Elle a déclaré : « Il s'agit de bien plus qu'une simple perturbation technique, c'est une rupture dans le lien vital que nous avons construit ensemble. En ces moments difficiles, nous avons plus que jamais besoin les uns des autres pour rester forts et garder espoir. »
Les analystes ont averti que la coupure de la connexion Internet réduirait encore davantage la capacité des filles à poursuivre leurs études, certaines d'entre elles s'étant tournées vers Internet depuis le retour au pouvoir des talibans.
Les restrictions imposées par les dirigeants talibans sont devenues de plus en plus sévères. Ce mois-ci, les autorités ont interdit aux femmes travaillant pour les Nations unies d'entrer dans leurs bureaux. Les femmes ont été exclues de nombreux secteurs d'emploi et les filles n'ont plus le droit d'aller au lycée. Les talibans ont déclaré respecter les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique.
Cette mesure ravive par ailleurs les craintes selon lesquelles les empreintes numériques pourraient être utilisées à des fins de répression. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, de nombreux Afghans ont effacé leur historique numérique et ont évité la biométrie pour assurer leur sécurité physique et celle de leur famille. Alors que le pays s'enfonce dans l'isolement, les citoyens sont confrontés à un choix difficile : protéger leur identité numérique ou risquer d'être persécutés en silence.
