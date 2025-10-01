L'Afghanistan est frappé par une panne d'Internet à l'échelle nationale, alors que les talibans ont coupé les câbles à fibre optique, laissant la population dans l'impossibilité de contacter le monde extérieur

Ce qui se passe est plus qu'une simple perturbation technique, c'est un acte délibéré aux conséquences dévastatrices. Les filles afghanes qui avaient trouvé un espoir dans l'éducation en ligne après avoir été bannies des salles de classe sont désormais plongées dans l'obscurité totale. Internet était leur seule voie d'avenir. Les femmes qui gagnaient leur vie à distance, grâce au travail numérique, aux activités en ligne ou au travail indépendant, sont désormais coupées du monde et de leurs moyens de subsistance.Cette coupure des communications a plongé des millions de personnes dans l'isolement. Elle a réduit au silence les voix, bloqué l'accès à l'information et supprimé jusqu'à l'illusion de liberté. Avec les médias indépendants muselés et les observateurs internationaux incapables de surveiller la situation, l'Afghanistan devient invisible en temps réel.En coupant l'accès numérique, les talibans ne se contentent pas de censurer Internet, ils aggravent une crise humanitaire. Dans un pays déjà étouffé par les restrictions, cette mesure apparaît comme un coup fatal porté à ceux qui osaient encore espérer, s'exprimer et résister. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement le silence, c'est l'effacement forcé.