Les smartphones 6G pourraient arriver dès 2028, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a vanté les mérites de la norme sans fil de nouvelle génération lors d'un événement à Hawaï

Qualcomm a indiqué que la technologie sans fil de sixième génération (6G) est sur le point de voir le jour. Lors du sommet organisé par l'entreprise à Hawaï, son PDG, Cristiano Amon, a annoncé que les premiers appareils 6G « pré-commerciaux » pourraient faire leur apparition dès 2028. Positionnée comme un pont entre le cloud et la périphérie, la 6G vise à offrir des vitesses plus élevées et une intelligence contextuelle, préparant le terrain pour les applications de nouvelle génération bien avant le déploiement commercial de cette technologie.
Qualcomm Incorporated est une multinationale américaine dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, et enregistrée dans le Delaware. Elle développe des semi-conducteurs, des logiciels et des services liés à la technologie sans fil. Elle détient des brevets essentiels aux normes de communication mobile 5G, 4G, CDMA2000, TD-SCDMA et WCDMA.
L'annonce du PDG de Qualcomm intervient alors que l'industrie du mobile a déjà les regards tournés vers la 6G tandis que les réseaux 5G sont encore en cours de déploiement à travers le monde. La norme 5G, établie en 2017 et déployée à partir de 2019, n'est en effet pas encore universelle. Des questions subsistent quant à sa capacité à répondre aux attentes initiales, un débat qui cadre avec l'empressement de l'industrie à accélérer les travaux sur la nouvelle génération de technologie sans fil.
Cependant, grâce à Qualcomm, les services Internet mobile ultra-rapides de sixième génération, ou 6G, pourraient bientôt voir le jour. La première vague d'appareils 6G devrait en effet arriver dès 2028, selon l'entreprise technologique.
Lors de la présentation Vision Keynote de son événement annuel, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a révélé que la société se préparait à commercialiser des appareils dotés de la connectivité 6G dans les trois prochaines années. Amon a précisé qu'il s'agirait d'appareils « pré-commerciaux », c'est-à-dire essentiellement des modèles d'essai conçus pour démontrer les capacités de la 6G.
« Nous avons travaillé d'arrache-pied sur la prochaine génération de connectivité... à savoir la 6G. Conçue pour assurer la connexion entre le cloud et les appareils Edge », a déclaré Cristiano Amon.
« La différence entre la 5G et la 6G, outre l'augmentation des vitesses, de la bande passante et du volume de données, réside dans le fait qu'il s'agit également d'un réseau intelligent capable de percevoir et de collecter des données », a ajouté Cristiano Amon. « Nous allons avoir des cas d'utilisation totalement nouveaux pour ce réseau intelligent, qui relie la périphérie et le cloud. [...] Nous travaillons sur ce projet depuis un certain temps déjà, et cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Nous sommes prêts à commercialiser des appareils pré-commerciaux équipés de la 6G dès 2028. Nous allons disposer d'une intelligence contextuelle à grande échelle. »
Cela ne signifie pas pour autant que les fabricants de smartphones vont immédiatement commencer à commercialiser des appareils compatibles 6G auprès des consommateurs, mais cela marque le début d'une phase de test pour la future norme sans fil 6G.
La 6G succédera à la 5G, la technologie Internet mobile de dernière génération qui offre des vitesses de téléchargement et de chargement de données nettement plus rapides. La 5G a été déployée sur les principaux marchés il y a quelques années, et presque tous les nouveaux smartphones la prennent désormais en charge.
Cependant, la 6G sera très différente de la 5G. Les experts du secteur prévoient que la transition de la 5G à la 6G nécessitera une refonte radicale de la technologie des semi-conducteurs, des circuits, des systèmes et des algorithmes associés. Les experts estiment que les fabricants de smartphones commercialiseront leurs appareils 6G de nouvelle génération avant 2030.
Entre-temps, certains prédisent que la 6G pourrait rendre les smartphones obsolètes d'ici une décennie, mais tout le monde n'est pas d'accord. En fait, la 6G devrait créer un écosystème plus avancé de produits interconnectés, dans lequel les voitures sans conducteur, les smartphones, les lunettes intelligentes et les casques de réalité augmentée et virtuelle communiqueront de manière transparente entre eux. Reste à voir si les smartphones resteront aussi centraux qu'ils le sont aujourd'hui.
La 6G a fait l'objet de nombreuses discussions lors du Mobile World Congress de cette année, le plus grand salon mondial de l'industrie mobile qui se tient chaque année à Barcelone, où les entreprises de télécommunications internationales ont partagé leurs points de vue sur la prochaine génération d'Internet mobile après la 5G.
Cependant, l'adoption de la 5G par les consommateurs reste relativement faible. En effet, selon Strategy Analytics, seule une personne sur sept dans le monde utilise actuellement un smartphone 5G.
La 5G a fait l'objet d'un battage médiatique lorsqu'elle a commencé à être déployée juste avant la pandémie de COVID-19 dans des pays comme les États-Unis. Cependant, malgré les centaines de milliards de dollars investis dans les réseaux 5G, les opérateurs ont du mal à en tirer profit. La monétisation de la 5G reste l'un des plus grands défis pour les entreprises de télécommunications.
Alors que Qualcomm prévoit l'arrivée des premiers smartphones 6G d'ici 2028, la Chine a récemment dévoilé la toute première puce 6G « toutes fréquences » au monde capable d'atteindre des débits de 100 gigabits par seconde et prenant en charge l'ensemble du spectre de 0,5 GHz à 115 GHz dans un format de la taille d'un ongle. Cette avancée pourrait contribuer à réduire la fracture numérique entre les communautés rurales et urbaines en étendant la couverture à l'ensemble du spectre sans fil.
