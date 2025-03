Alphabet crée Taara, une société distincte issue de Google pour la technologie à large bande basée sur le laser, la nouvelle société indépendante rêve de fournir des vitesses de plusieurs gigabits par laser

Lightbridge de Taara repose sur la technologie du projet Loon de Google

Une opportunité commerciale de taille

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Taara a travaillé dur dans la « Moonshot Factory » d'Alphabet, qui fait partie de son laboratoire de R&D X (qui n'a rien à voir avec l'entreprise de médias sociaux du même nom), pour mettre au point une solution appelée « Lightbridge ».Monté sur un poteau, le système ressemble à une antenne mobile dotée d'un « œil » vert à l'aspect un peu sinistre. Il s'agit vraisemblablement de la partie capable de transmettre des données à des vitesses pouvant atteindre 20 Gbps, sur d'étroits faisceaux de lumière invisibles, à des distances allant jusqu'à 20 km.Dans un communiqué publié sur le site du projet, Mahesh Krishnaswamy, PDG de Taara, a déclaré : « L'équipe Taara quitte la Moonshot Factory pour devenir une entreprise indépendante. Nous avons levé des fonds auprès de Series X Capital pour déployer et développer la nouvelle approche révolutionnaire de Taara en matière de communications optiques sans fil, qui utilise la lumière pour fournir une connectivité à haut débit et à grande capacité sur de longues distances. »Les origines de Lightbridge remontent au projet Loon, la tentative de Google de fournir une couverture cellulaire dans des zones reculées grâce à une flotte de ballons stratosphériques. Ces stations de base flottantes communiquaient entre elles par laser.Malgré quelques essais prometteurs et un lancement commercial au Kenya, le projet Loon n'a jamais vraiment décollé - pour ainsi dire - et il est retourné au sol en 2021, lorsque Google a décidé qu'il était trop coûteux d'aller plus loin.Taara a repris des éléments de la technologie Loon et les a appliqués aux communications terrestres, ce qui a donné Lightbridge.Les terminaux utilisent un système de miroirs, de capteurs, d'optiques de précision et d'algorithmes logiciels pour diriger mécaniquement un faisceau laser l'un vers l'autre. Une fois que les deux faisceaux se sont localisés, ils effectuent ce que Taara décrit comme une poignée de main invisible, se verrouillant l'un l'autre pour établir une connexion unique capable de transporter des données à très grande vitesse. Le système est alimenté par la puce photonique en silicium développée par Taara elle-même.Mahesh Krishnaswamy affirme que Lightbridge peut être utilisé pour combler des lacunes « tenaces » en matière de connectivité, qu'il s'agisse de sites isolés ou de quartiers surpeuplés où le déploiement de câbles à fibres optiques n'est pas pratique ou trop coûteux.En 2021, la démonstration a été faite en République démocratique du Congo, assurant la connectivité entre Kinshasa, d'un côté du fleuve Congo, et Brazzaville, de l'autre.En 2023, Bharti Airtel a déployé Lightbridge dans les zones rurales et urbaines de l'Inde. De même, Liberty Global utilise Lightbridge pour améliorer la connectivité dans les Caraïbes, tandis que Liquid Telecom, propriété d'Econet, l'a déployé au Kenya.Taara a également réalisé des essais technologiques avec T-Mobile US et Vodafone.Après tous ces efforts, Google est convaincu qu'il existe une opportunité commerciale suffisamment importante pour Lightbridge, d'où la scission.Son nouveau bailleur de fonds, Series X Capital, semble également être une nouvelle entité - à en juger par le site Web.D'un point de vue technique, Taara entre sur un marché de plus en plus encombré. Elle doit faire face à la concurrence non seulement des réseaux optiques traditionnels, mais aussi de la technologie cellulaire terrestre et maintenant non terrestre.Toutefois, comme le souligne Taara, il y a encore 3 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'internet, et Lightbridge peut donc encore s'attaquer à un vaste marché.L'annonce de la création de l'entreprise Taara est présentée ci-dessous :[QUOTE=Mahesh Krishnaswamy, PDG de Taara]Aujourd'hui, nous annonçons que l'équipe de Taara quitte la Moonshot Factory pour devenir une entreprise indépendante. Nous avons levé des fonds auprès de Series X Capital pour déployer et développer la nouvelle approche révolutionnaire de Taara en matière de communications optiques sans fil, qui utilise la lumière pour fournir une connectivité à haut débit et à grande capacité sur de longues distances.Le chemin vers la création de l'entreprise a été semé d'embûches. Inspirée par les travaux révolutionnaires de Loon établissant une connectivité entre deux ballons stratosphériques, la philosophie de Taara a toujours été de sortir la technologie du laboratoire et de la tester avec des partenaires afin d'apprendre le plus rapidement possible. Qu'il s'agisse de transmettre la connectivité sur le fleuve le plus profond du monde ou de la déployer dans des quartiers densément peuplés, chaque projet pilote et chaque partenariat nous ont permis de nous rapprocher de l'objectif consistant à combler les lacunes persistantes en matière de connectivité qui empêchent près de 3 milliards de personnes d'accéder à l'internet.Ma passion pour la connectivité est née alors que je postulais à des universités américaines depuis un cybercafé de Chennai. J'écoutais les bips et les gazouillis du modem téléphonique. Je suis devenu obsédé par la connectivité et j'ai voulu faire profiter un plus grand nombre de personnes de ses avantages économiques, éducatifs et sociaux. Toute l'équipe de Taara partage cette passion - un groupe diversifié d'experts en fabrication, de vétérans de l'industrie des télécommunications, d'ingénieurs en optique et en photonique, etc.Le défi de la connectivité devient de plus en plus urgent à mesure que la demande mondiale de données augmente. La fibre est l'étalon-or de la connectivité à haut débit, mais il est souvent difficile de l'installer parce qu'elle est coûteuse, peu pratique ou géographiquement impossible. Là où la fibre n'arrive pas, les opérateurs et les fournisseurs de services se tournent souvent vers les radiofréquences pour combler l'écart. Cependant, les bandes de fréquences radio traditionnelles sont encombrées et la bande passante disponible s'épuise, ce qui rend plus difficile la prise en charge de l'expansion de la 5G et le maintien de la demande mondiale croissante de connectivité rapide et fiable.Taara Lightbridge apporte un accès rapide à l'internet, semblable à la fibre optique, dans des zones où il est trop difficile ou trop coûteux d'installer la fibre traditionnelle, comme dans les quartiers denses des villes, au-dessus des rivières et des mers, ou à travers des terrains accidentés et des parcs nationaux. De la même manière que les câbles de fibre optique dans...