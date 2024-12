Pour rappel, Starlink est une constellation Internet par satellite exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications, filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX. Cette dernière fournit une couverture à plus de 100 pays et territoires et vise également à offrir des services mobiles à large bande à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX.Le « Projet Bromo », nommé d'après un volcan indonésien, envisage un champion européen autonome des satellites sur le modèle du fabricant de missiles MBDA, qui appartient à Airbus, Leonardo et BAE Systems, ont déclaré trois personnes familières avec le sujet.Jusqu'à présent, les principaux fabricants européens de satellites se sont contentés de dire qu'ils envisageaient de collaborer afin d'accroître leur taille dans un secteur marqué par de lourdes pertes, alors que la croissance rapide du réseau Starlink d'Elon Musk domine l'orbite terrestre basse.Bien qu'elles n'en soient qu'à leurs débuts, les discussions ont suffisamment progressé pour qu'un nom de code soit attribué au sein d'Airbus et que la structure privilégiée soit celle d'une nouvelle société combinant les actifs des satellites plutôt que celle d'un partenaire achetant les actifs des autres, ont déclaré ces personnes.Roberto Cingolani, PDG de Leonardo, a déclaré que les pourparlers impliquaient diverses discussions techniques et a confirmé que la structure envisagée serait basée sur le modèle de MBDA.« C'est la bonne, il est difficile qu'il y ait autre chose », a-t-il déclaré en marge d'un événement à Rome.Les propositions de fusion sont distinctes des suppressions d'emplois qui seront dévoilées cette semaine et leur mise en œuvre pourrait prendre des années, a déclaré une source. Mais ensemble, elles représentent un effort à plusieurs vitesses pour mettre le secteur spatial européen en difficulté en état de faire face à la concurrence.Les principaux fabricants européens de satellites se sont traditionnellement concentrés sur les engins spatiaux complexes en orbite géostationnaire, mais ils ont été frappés par l'arrivée de minuscules satellites bon marché en orbite terrestre basse. Roberto Cingolani a déclaré que les satellites représenteraient 75 % de l'économie spatiale.Cette initiative européenne intervient alors que le marché est dominé par des acteurs clés tels que SpaceX. En septembre 2024, Starlink a dépassé les 4 millions d'abonnés, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché de l'internet par satellite . Exploitant une constellation de près de 6 000 satellites en orbite terrestre basse, Starlink fournit désormais des services internet à près de 100 pays. Son expansion rapide souligne les ambitions plus larges de SpaceX de commercialiser l'espace tout en finançant de futurs projets tels que la fusée Starship.Roberto Cingolani, PDG de LeonardoQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative européenne pertinente et cohérente ?