Space Exploration Technologies Corporation, communément appelée SpaceX, est une société américaine de construction d'engins spatiaux, de fourniture de services de lancement et de communication par satellite. L'entreprise a été fondée en 2002 par Elon Musk dans le but de réduire les coûts du transport spatial et, à terme, de développer une colonie durable sur Mars. La société produit et exploite actuellement les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, ainsi que les vaisseaux spatiaux Dragon et Starship. Les fusées Falcon 9 de la société ont atterri et redécollé plus de 300 fois.SpaceX a lancé un premier lot de satellites espions opérationnels qu'elle a construits dans le cadre d'un nouveau réseau de renseignement américain conçu pour améliorer considérablement les pouvoirs de surveillance spatiale du pays, le premier déploiement de plusieurs autres prévus cette année. SpaceX construit des centaines de satellites pour le National Reconnaissance Office, une agence de renseignement américaine, dans le cadre d'un vaste système en orbite capable de repérer rapidement des cibles terrestres presque n'importe où dans le monde.Le National Reconnaissance Office (NRO) est un membre de la communauté du renseignement des États-Unis et une agence du département de la défense des États-Unis qui conçoit, construit, lance et exploite les satellites de reconnaissance du gouvernement fédéral américain. Elle fournit des renseignements satellitaires à plusieurs agences gouvernementales, en particulier des renseignements d'origine électromagnétique, des renseignements d'imagerie et des renseignements de mesure et de signature. Le NRO est considéré comme l'une des "cinq grandes" agences de renseignement américaines.Northrop Grumman, un entrepreneur de longue date dans le domaine de l'espace et de la défense, est également impliqué dans le projet.La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de la base spatiale de Vandenberg, dans le sud de la Californie, emportant dans l'espace ce que le NRO a déclaré être le "". "", a déclaré l'agence, sans nommer le nombre de satellites déployés.Les armées et les agences de renseignement du monde entier s'appuient de plus en plus sur les satellites en orbite terrestre pour faciliter les opérations sur Terre, une tendance accélérée en partie par la réduction des coûts de mise en orbite et par l'évolution des menaces pesant sur les méthodes de collecte traditionnelles sur terre ou dans les airs.Le réseau de satellites du NRO montre également à quel point le gouvernement américain en est venu à compter sur SpaceX d'Elon Musk pour certaines de ses missions les plus sensibles. L'entreprise a dominé le marché américain du lancement de fusées et est devenue le plus grand opérateur de satellites au monde avec son réseau Starlink, un système commercial composé de milliers de satellites internet à haut débit.Quel est votre avis sur le sujet ?