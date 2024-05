Hubble Network a récemment annoncé qu'il avait réussi à établir une connexion Bluetooth directement dans l'espace, devenant ainsi la première entreprise à accomplir cet exploit. Cette réussite marque une étape importante dans la réalisation de l'objectif ambitieux de l'entreprise, à savoir la création d'un réseau satellitaire mondial accessible à n'importe quel appareil doté de la technologie Bluetooth.Au début de l'année, la startup basée à Seattle a lancé ses deux premiers satellites en orbite à bord de la mission Transporter-10 de SpaceX depuis la base spatiale de Vandenberg, sur la côte centrale de la Californie. Depuis, ils ont réussi à recevoir des signaux provenant d'une simple puce Bluetooth de 3,5 mm sur une distance de 600 km.Hubble Network commente le lancement : "Le lancement a été soutenu par un financement de série A de 20 millions de dollars provenant de géants de l'industrie tels que Transpose Platform et Y Combinator. Le 4 mars 2024, depuis la base spatiale de Vandenberg, Hubble a lancé avec succès ses deux premiers satellites. Il ne s'agit pas de n'importe quels satellites ; ils ont atteint leur orbite et sont parvenus à recevoir les signaux d'une simple puce Bluetooth de 3,5 mm sur une distance étonnante de 600 km.Beaucoup pensaient que c'était impossible. Les sceptiques se sont fait entendre, affirmant que la technologie Bluetooth ne pouvait pas franchir la vaste étendue de l'espace. Mais comme le dit Alex Haro, cofondateur et PDG de Hubble Network, "Les réseaux traditionnels ne sont pas toujours à la hauteur. Ils ont du mal à couvrir les zones reculées, consomment trop d'énergie et coûtent cher pour fonctionner efficacement à l'échelle mondiale. En permettant à n'importe quel appareil Bluetooth du commerce, grâce à une simple mise à jour logicielle, de se connecter à son réseau satellitaire sans réception cellulaire, Hubble ouvre la voie à une révolution dans le domaine de l'internet des objets (IoT). Imaginez une couverture mondiale avec une consommation de batterie 20 fois moindre et des coûts d'exploitation 50 fois moins élevés. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration, mais d'une transformation.Il ne s'agit pas seulement d'envoyer un signal dans l'espace. Il s'agit de ce que cette capacité peut apporter aux industries du monde entier. Qu'il s'agisse de l'agriculture, où les agriculteurs peuvent exploiter davantage les capteurs existants à faible puissance et à faible coût sans avoir besoin de matériel spatial supplémentaire coûteux, ou de la défense, où la sécurité et la fiabilité des communications sont primordiales, les implications sont profondes. Hubble Network annonce déjà travailler avec des clients pilotes dans des secteurs tels que les appareils grand public, la construction, l'infrastructure, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, le pétrole et le gaz, et la défense pour explorer ces opportunités.Comme l'explique Ben Wild, cofondateur et directeur technique de Hubble, "". Avec près de cinq milliards d'appareils Bluetooth vendus chaque année, l'impact de cette nouvelle connectivité pourrait être monumental.Le réseau Hubble ne se contente pas de lancer des satellites ; il pourrait redéfinir les limites de ce qui est possible en matière de communication mondiale. L'entreprise veut se consacrer à l'expansion de son réseau afin d'augmenter la capacité et la fréquence des survols de satellites, dans le but de créer un réseau mondial sûr, rentable et économe en batteries. Hubble Network veut être un pionnier prêt à connecter un milliard d'appareils et à établir le premier réseau véritablement mondial, rentable et à faible consommation d'énergie.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le réseau Bluetooth basé dans l'espace est crédible ou pertinent ?