Le Bluetooth est une technologie qui permet aux appareils de communiquer et de partager des données sur de courtes distances sans fil. La technologie a été mise au point par la société suédoise Ericsson en 1994. Bien que les appareils dotés du Bluetooth sont omniprésents, les limites de la technologie l'ont empêchée de devenir la technologie sans fil de facto. Leur utilisation est limitée par la portée relativement courte de cette technologie. La portée de la connexion Bluetooth est d'environ dix mètres. Mais la portée maximale de la communication varie en fonction des obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.Aujourd'hui, la startup américaine Hubble Network tente de bouleverser ce statu quo en lançant un réseau satellitaire auquel n'importe quel appareil doté de Bluetooth pourra se connecter, partout dans le monde. Elle vise à construire un réseau de 300 satellites capables de fournir des mises à jour en temps réel pour tout capteur ou appareil équipé d'une puce BLE. Sur son site Web, Hubble Network propose des cas d'utilisation qui couvrent plusieurs secteurs : de la sécurité des enfants au suivi des palettes en passant par la surveillance de l'environnement. L'objectif ultime de la startup est de connecter plus d'un milliard d'appareils sur son réseau.Alex Haro, PDG de Hubble Network, a décrit la constellation que la société veut construire comme "Starlink pour les appareils IdO". Il explique que la startup a mis au point des "astuces techniques" pour rendre cette échelle de connectivité possible pour la première fois, comme l'abaissement du débit binaire (la quantité de données transférées par seconde). Hubble Network a en outre repensé la conception de l'antenne du satellite. Au lieu de coller une seule antenne sur le côté d'un bus satellite, la société utilise des centaines d'antennes par satellite. Cela signifie que chaque satellite peut prendre en charge des millions d'appareils connectés.Le résultat est un signal radio qui peut être détecté à environ 1 000 kilomètres de distance - soit près de 10 ordres de grandeur de plus que ce qui peut être détecté à partir d'une puce Bluetooth sur les réseaux terrestres. « Il s'agit essentiellement d'une énorme loupe à la surface de la Terre qui est capable de détecter ces signaux radio très faibles provenant des puces Bluetooth, et c'est ce qui vous permet de déchiffrer et de recevoir le signal Bluetooth », a expliqué Haro. Hubble Network prévoit de lancer un premier lot de quatre satellites lors de la mission de covoiturage Transporter-10 de SpaceX en janvier 2024, et de lancer la phase pilote par la suite.Haro a déclaré que la startup est entièrement financée jusqu'à la fin de cette mission. Hubble Network a récemment levé 20 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A. Transpose Platform a mené le tour de table, auquel ont participé d'autres fonds et investisseurs : 11.2 Capital, Y Combinator, Yes.VC, Convective Capital, Seraphim Space, Type One Ventures, Soma, AVCF5, Space.VC, Jett McCandless, John Kim, Chris Nguyen, Alan Keating et Don Dodge. En outre, les trois cofondateurs de Hubble Network - Alex Haro, Ben Wild et John Kim - semblent tous avoir une expérience avérée des réseaux, de la technologie et du matériel spatial.Haro est le cofondateur de l'application Life360. C'est une application de partage de localisation et de communication pour les familles. Alors qu'il travaillait en tant que directeur de la technologie de Life360, Haro a déclaré qu'il cherchait toujours à construire du matériel utile pour les familles également : des détecteurs de chute pour les parents âgés ou des montres GPS pour les enfants. Mais le type de réseau qu'il recherchait pour supporter ces appareils (Haro décrit ce réseau comme suit : un réseau à faible bande passante, avec des mises à jour peu fréquentes, mais accessible dans le monde entier, très économe en batterie et en coûts) n'existait pas.C'est en réfléchissant à ces questions qu'il a rencontré Ben Wild, qui est aujourd'hui le directeur technique de Hubble. Wild avait auparavant fondé Iotera, une société qui travaillait sur un réseau sans fil alimenté par la foule, et qui a finalement été vendue à Ring (qui a ensuite été rachetée par Amazon). Haro et Wild ont réalisé qu'ils pouvaient construire le réseau qu'ils recherchaient dans l'espace. C'est à ce moment qu'ils ont fait appel à John Kim, ancien ingénieur aérospatial chez SSL, une filiale de Maxar Technologies. Il a travaillé sur le développement de systèmes pour engins spatiaux et est un conseiller dans le domaine de l'aérospatiale.Le trio a officiellement constitué Hubble Network en octobre 2021 et a rejoint la cohorte Hiver 2022 de Y Combinator. « Nous nous sommes réunis tous les trois avec la vision de connecter n'importe quelle puce Bluetooth directement à un satellite et d'activer ce réseau qui fonctionnera partout dans le monde et sera très efficace en matière de batteries et de coûts. Nous pensons que cela débloquera toute une série de cas d'utilisation très intéressants », a déclaré Haro. Après le lancement de quatre satellites en janvier prochain, Hubble prévoit d'étendre sa constellation à 68 satellites au total au cours des deux ans et demi à venir.Les quatre premiers satellites assureront à eux seuls une couverture mondiale, mais Haro a indiqué qu'il faudra attendre environ six heures pour que les appareils au sol puissent être mis à jour. « L'augmentation de la constellation à 68 satellites signifie qu'un satellite sera au-dessus de la terre toutes les 15 minutes environ - un taux de mise à jour suffisant pour "la grande majorité" des cas d'utilisation des clients », a déclaré Haro. Si Hubble vise clairement les appareils Bluetooth existants, Haro est convaincu que le réseau de l'entreprise incitera les développeurs à créer des applications qui n'existent même pas encore.« Étant donné que près de 5 milliards d'appareils Bluetooth sont vendus chaque année, nous avons le potentiel d'ouvrir une nouvelle ère de connectivité, permettant aux entreprises et aux particuliers d'exploiter des possibilités sans précédent dans un monde véritablement connecté. Des villes intelligentes à l'automatisation industrielle en passant par les soins de santé et l'agriculture, l'innovation ne connaît pas de limites », a déclaré l'entreprise dans un billet de blogue. Le projet fait toutefois l'objet de controverses, les critiques mettant en avant les autres technologies qui permettent une meilleure connectivité que le Bluetooth.Source : Hubble Network Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet de la startup Hubble Network ?Que pensez-vous des cas d'utilisation potentiels de ce réseau ?