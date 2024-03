Starlink compte actuellement près de 6 000 satellites en orbite à environ 550 kilomètres, qui fournissent un accès à l'internet à plus de 2,5 millions de clients dans le monde. Mais son service est actuellement plus lent que la plupart des réseaux terrestres en fibre optique, avec des latences moyennes (le temps que mettent les données à voyager entre l'origine et la destination) de plus de 30 millisecondes au mieux, et le double aux heures de pointe.", a déclaré Elon Musk lors d'un événement organisé par SpaceX en janvier. "".Le moyen le plus simple de réduire le temps de latence est de raccourcir la distance que les données doivent parcourir. Dans une lettre datée de février, SpaceX a donc demandé à la FCC d'autoriser sa constellation VLEO à : "" Ces applications comprennent désormais l'utilisation militaire de Starlink pour les communications dans les zones de guerre telles que l'Ukraine.Starlink a également fait valoir que ses satellites VLEO auraient des probabilités de collision dix fois inférieures à celles des satellites situés sur des orbites plus élevées, et qu'ils seraient plus faciles à désorbiter à la fin de leur vie fonctionnelle.Mais la FCC a refusé. L'agence avait déjà reporté les opérations VLEO lorsqu'elle avait autorisé les opérations Starlink en décembre 2022, et a utilisé des termes très similaires dans son ordonnance de la semaine dernière : "FCCQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision prise par la FCC est crédible ou pertinente ?