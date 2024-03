SpaceX a obtenu l'autorisation conditionnelle d'utiliser des ondes radio en bande E à très haute fréquence pour améliorer la capacité de sa constellation à large bande Starlink en orbite basse.

La Commission fédérale des communications a déclaré le 8 mars qu'elle autorisait SpaceX à utiliser les fréquences de la bande E entre les satellites Starlink de deuxième génération et les passerelles au sol, en plus des fréquences déjà approuvées dans les bandes Ka et Ku.Plus précisément, SpaceX est désormais autorisée à communiquer entre 71 et 76 gigahertz de l'espace vers la Terre, et entre 81 et 86 GHz de la Terre vers l'espace, en utilisant jusqu'à 7 500 satellites Gen2 que SpaceX est autorisée à déployer.SpaceX prévoit de déployer 30 000 satellites Gen2, en plus des 4 400 satellites Gen1 déjà autorisés par la FCC.Toutefois, la FCC a reporté en décembre 2022 la décision d'autoriser SpaceX à déployer les trois autres quarts de sa constellation Gen2, qui comprend des engins spatiaux plus proches de la Terre afin d'améliorer les vitesses à large bande.L'autorité de régulation a également reporté à l'époque la décision concernant les projets de SpaceX d'utiliser les fréquences de la bande E, invoquant la nécessité d'établir d'abord des règles de base pour l'utilisation de ces fréquences dans l'espace.Dans un document réglementaire déposé le 8 mars, la FCC a déclaré que "".L'ordonnance est toutefois assortie de nombreuses conditions, dont la possibilité d'obliger SpaceX à modifier ses activités si un autre opérateur de satellite cherche également à utiliser les ondes radio.Les satellites Starlink utilisent la bande Ku pour connecter les terminaux des utilisateurs. En octobre, la FCC a autorisé SpaceX à fournir des services fixes par satellite à partir d'engins spatiaux Gen2 utilisant le spectre en bande V, qui, comme la bande E, est également une fréquence extrêmement élevée (EHF) et n'en est qu'à ses débuts commerciaux.Les bandes de fréquences plus élevées promettent une plus grande largeur de bande et un meilleur débit, alors qu'elles sont de plus en plus sujettes à l'atténuation due aux conditions météorologiques et à d'autres problèmes.L'année dernière, SpaceX a déclaré que l'utilisation d'ondes radio en bande E pour la transmission permettrait à Starlink Gen2 de fournir environ quatre fois plus de capacité par satellite que les itérations précédentes, sans donner plus de détails.Selon Jonathan McDowell, astrophysicien et traqueur d'engins spatiaux, environ 1900 satellites Starlink lancés sous la licence Gen2 sont actuellement en orbite. Environ deux tiers de ces satellites sont nettement plus grands et plus puissants que ceux de la version Gen1, mais plus petits que les versions grandeur nature destinées à être lancées sur le vaisseau Starship de SpaceX. Environ 3 600 satellites distincts en orbite sont classés dans la catégorie Gen1.La FCC continue de reporter sa décision d'autoriser SpaceX à déployer les 22 500 autres satellites de la constellation Gen2 qu'elle propose.La Commission fédérale des communications (FCC)Quel est votre avis sur le sujet ?