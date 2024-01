Répercuter le coût sur le client Fournir une solution de contournement (par exemple, un proxy). Ne proposer que l'IPv6 et espérer que le monde rattrapera son retard.

93.184.216.34

2607:f8b0:4006:819::200e

le soutien des fournisseurs d'accès à Internet (FAI)



Support des outils

example.com

93.184.216.34

example.com

2607:f8b0:4006:819::200e

Avez-vous un serveur web installé dans AWS ? Vous ne pourrez pas y accéder par SSH.





Êtes-vous connecté à une base de données Supabase depuis votre machine locale en utilisant la connexion directe ? Vous devez utiliser le pooler de connexion qui résoudra en IPv4 à la place (Supabase paiera pour les adresses IPv4 sur ces bases).





Vous connectez-vous à un serveur AWS depuis Vercel ? Cela va bientôt échouer si vous ne configurez pas d'adresse IPv4 pour ce serveur.

Ajouter le support IPv6 au réseau VPC.

Ajouter le support IPv6 à notre VM Airflow.

Ajouter le support IPv6 à Docker et Compose.

/etc/docker/daemon.json

"ipv6": true, "fixed-cidr-v6": "fd00:ffff::/80", "ip6tables": true, "experimental": true

Code : Sélectionner tout systemctl restart docker

docker network create --ipv6 --subnet fd00:ffff::/80 ip6net docker run --rm -it busybox ping6 google.com -c3

Code : Sélectionner tout ip6tables -L

docker-compose.yaml

# enable IPv6 to default network networks: default: enable_ipv6: true ipam: config: - subnet: fd00:c16a:601e::/80 gateway: fd00:c16a:601e::1

docker exec -it "airflow_airflow-worker_1" bash curl -6 https://ifconfig.co/ip

Changez votre connexion "directe" à la base de données pour le nouveau proxy de base de données Supavisor. Vous trouverez ces détails dans les paramètres de la base de données.



Supabase va mettre en place un module complémentaire payant pour IPv4. Ce sera 4 $/mois : ils répercuteront simplement le coût de l'AWS sur vous.



Supabase vous soutiendra. Ils comprennent que cette période sera difficile pour beaucoup. Si vous rencontrez des problèmes, contactez-les via supabase.help et ils s'assureront que vos bases de données continuent à fonctionner sans problème.

Le titre serait plutôt "", car selon Paul Copplestone, PDG et cofondateur de Supabase, il ne pense pas que beaucoup d'entreprises paieront pour continuer à utiliser l'adresse IPv4. Bien que 4 $ soit relativement peu pour un individu, l'hypothèse est qu'AWS est une couche fondamentale pour de nombreuses entreprises d'infrastructure, comme Supabase. Supabase offre une instance EC2 complète pour chaque base de données Postgres, donc cela ajouterait des millions à la facture AWS.Les sociétés d'infrastructure sur AWS ont plusieurs choix :Examinons les difficultés de l'optionPour commencer, voici à quoi ressemble un IPv4 :. Il s'agit de l'"" d'un serveur, semblable à un numéro de téléphone, elle indique à votre ordinateur où trouver quelque chose sur l'internet. Le problème est qu'il n'y a que 4,3 milliards d'adresses IPv4, et qu'il n'y en aura bientôt plus.Une adresse IPv6 ressemble à ceci :. Elle fonctionne de la même manière qu'une adresse IPv4, sauf qu'il y en a 340 undécillions (340 suivis de 66 zéros). C'est plus que les grains de sable de la planète (de plusieurs ordres de grandeur). On n'est pas près d'en manquer.L'IPv6 est clairement une bonne chose, alors quel est le défi ? Il se résume principalement à ce qui suit :Le principal obstacle à l'adoption du protocole au niveau mondial est le soutien des fournisseurs d'accès à Internet. Votre fournisseur d'accès à Internet prend-il en charge l'IPv6 ? Probablement pas.Lorsque vous tapez le nom de domaine d'un site web, il est traduit en adresse IP. Traditionnellement, ces adresses sont des adresses IPv4 :Ces noms de domaine finiront par être traduits en IPv6 :Une fois que votre FAI a reçu cette adresse, il est chargé d'acheminer tout le trafic vers la bonne destination. Malheureusement, de nombreux FAI ne sont tout simplement pas prêts pour cela - ils ont besoin de nouveaux commutateurs, de nouveaux logiciels et d'une interopérabilité avec l'IPv4. Tout cela coûte de l'argent et, au cours des dix dernières années, cet investissement n'a pas été rentable.Voici quelques-unes des conséquences que vous subirez lorsque les domaines/serveurs commenceront à se résoudre en IPv6 au lieu d'IPv4, si votre fournisseur d'accès à Internet ne prend pas en charge l'IPv6 :De nombreux outils de développement ne sont tout simplement pas encore configurés pour IPv6. Prenons l'exemple de Supabase : son équipe chargée des données a dû apporter les modifications suivantes pour prendre en charge l'IPv6 dans sa chaîne d'outils :Ces changements semblent minimes, mais pour bien faire comprendre à quel point cela peut être pénible, voici les étapes à suivre pour Docker :1/ Mettre à jour2/ Redémarrer le service Docker :3/ Créer un réseau IPv6 temporaire et le tester :4/ Vérifier la configuration d'iptables IPv6 (FORWARD)5/ Ajouter la configuration du réseau IPv6 au fichier compose config6/ Vérifier si cela fonctionne à partir d'un conteneurC'est… beaucoup plus compliqué que ça ne devrait l'être pour un outil aussi omniprésent que Docker.Paul Copplestone pense qu'au cours des prochains mois, on parlera beaucoup d'IPv6.Les retombées des changements d'AWS commenceront probablement lentement. AWS commencera simplement à facturer ses clients au lieu de révoquer l'adresse IPv4. Dès lors, les sociétés d'infrastructure constateront que leurs factures augmentent et commenceront à supprimer l'IPv4 ou à fournir des proxys. Les fournisseurs pourraient même avoir besoin d'un certain temps d'arrêt pour mettre en œuvre les changements au niveau du noyau afin de prendre en charge l'IPv6.Si vous voulez vous assurer que votre entreprise continue à fonctionner sans heurts, commencez à effectuer autant de changements que possible dès maintenant, avant le début du mois de février.Si vous êtes client de Supabase, voici trois solutions simples qu'ils proposent :Source : Paul Copplestone, PDG et cofondateur de Supabase Pensez-vous que cette décision d'AWS de facturer les adresses IPv4 est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?