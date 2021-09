Le nouveau record permet apparemment de télécharger 319 térabits (Tb) de données par seconde, ce qui représente le double du précédent record mondial de la vitesse Internet la plus rapide détenu par une équipe de chercheurs britanniques et japonais en août 2020, tout en étant environ 7,6 millions de fois plus rapide que la vitesse Internet domestique moyenne aux États-Unis (qui est d'environ 42 mégabits par seconde).NICT a réussi cet exploit en améliorant pratiquement chaque étape du pipeline. La ligne de fibre optique comportait quatre cœurs au lieu d'un, et les chercheurs ont tiré un laser en peigne de 552 canaux à plusieurs longueurs d'onde avec l'aide d'amplificateurs à terres rares. Bien que le test ait été strictement confiné au laboratoire, l'équipe a utilisé la fibre enroulée pour transférer des données sur une distance simulée de 1 864 miles sans perdre la qualité ou la vitesse du signal. Toutefois, les utilisateurs ordinaires ne pourront probablement pas bénéficier de ces vitesses fulgurantes de sitôt, car l'équipement et la technologie nécessaires sont assez coûteux. Néanmoins, la fibre elle-même continue son chemin dans les foyers. Les chercheurs ont réussi à intégrer quatre cœurs dans une fibre de même diamètre que la fibre à un seul cœur utilisée couramment dans la vie quotidienne. Elle pourrait donc être intégrée assez facilement dans les systèmes existants.Les scientifiques ont publié leur article, dans lequel ils affirment qu'ils gardent l'espoir que l'utilisation de ces fibres futuristes puisse aider à « permettre la transmission pratique de données à haut débit », et ce, dans un avenir pas trop lointain. Ils pensent qu'elles pourront contribuer à la « réalisation du système de communication dorsal » qui est connu comme étant nécessaire pour la diffusion de nouveaux services de communication au-delà de la 5G. La technologie 5G n'est pas encore un phénomène mondial, des progrès rapides sont réalisés dans le secteur, avec un certain nombre de pays qui se précipitent pour développer la technologie. En fait, récemment, la Corée du Sud a également caressé l'idée de développer une technologie 6G, et a même mené des recherches sur cette possibilité.Sur image ci-dessous, les pays sont codés par couleur en fonction de la vitesse moyenne du réseau à large bande mesurée sur place. L’Europe occidentale et l'Amérique du Nord dominent les bandes de vitesse supérieures. En revanche, le continent africain, l'Amérique du Sud, le Proche-Orient et l'Asie se taillent la part du lion dans les zones où les vitesses de réseau sont les plus faibles. La plateforme duindique que la France arrive a la19e position et les USA à la 14e position du classement.Les FAI en France investissent en moyenne chaque année plus d’1 milliard d’euros dans le déploiement de la Fibre, afin d’offrir de l’internet Très Haut Débit aux clients : plus de 22 millions de prises sont déjà éligibles à la Fibre en janvier 2021. Avec les ambitions d’offrir du THD à chacun des foyers d’ici 2023, la France veut être l’un des pays les mieux équipés au monde. Selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié le 08/01/2021 : Orange se place numéro 1 toutes technologies confondues, avec un score nPerf de 143 411 nPoints. Calcul établi sur les 9,2 millions de tests réalisés durant la période du 01 janvier au 31 décembre 2020 par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine.Comme pour beaucoup d’expériences scientifiques, il pourrait se passer beaucoup de temps avant que les performances du NICT aient un impact significatif. Bien que la fibre à quatre noyaux puisse fonctionner avec les réseaux existants, le système pourrait facilement être très coûteux. Il est plus probable qu'il soit initialement utilisé avec les dorsales Internet et d'autres grands projets de réseau où la capacité compte plus que le coût. Cela pourrait néanmoins avoir un impact sur l’utilisation de l'internet. Les chercheurs des NTIC envisagent que leur fibre de nouvelle génération rende plus pratiques les technologies « au-delà de la 5G » (comme la 6G). La Fibre est devenue le nouveau standard de connexion. Pour les foyers et les entreprises, la révolution numérique impose l’accès à une connexion internet rapide.Toutefois, l'équipe estime que la principale innovation réside dans le nouveau câble à fibre optique à quatre fils qu'elle a mis au point. Il a à peu près la même taille qu'un câble à fibre optique standard et NICT pense qu'il pourrait être facilement mis en œuvre dans les systèmes existants pour augmenter considérablement la vitesse. « Le diamètre de gaine standard de la fibre optique à 4 fils peut être câblé avec les équipements existants, et nous espérons que ces fibres pourront permettre une transmission pratique de données à haut débit à court terme, contribuant ainsi à la réalisation du système de communication dorsal, nécessaire à la diffusion de nouveaux services de communication au-delà de la 5G », indiquent-ils dans leur document.Source : Vice Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la technologie FTTH (Fibre jusqu'au domicile) ?Pour quelle technologie avez-vous souscrire ? ADSL ou FTTH ?La France veut être l’un des pays les mieux équipés au monde en matière de fibre optique. Que Pensez-vous de cette ambition ?