Un argumentaire pour convaincre des Américains en désaccord avec la suppression des règles de neutralité du Net

Un état des lieux global en contradiction avec les constats des FAI US en faveur de la suppression des règles de neutralité du Net





La pandémie de coronavirus dirige chaque jour un peu plus les regards sur l’infrastructure globale de réseau qu’est Internet. Travail, apprentissage, soins de santé, divertissement, etc. Pratiquement tout repose désormais sur cette dernière, ce qui aiguise des intérêts quant à voir la façon dont elle tient le coup. En lien avec cette préoccupation, voici le débat sur la neutralité du Net à nouveau sur la table…De façon ramassée,. Par ailleurs, les problèmes de connexion auxquels l’Europe fait face sont la conséquence du maintien de règles similaires au sein de son espace.D’après les chiffres mis en avant par Roslyn Layton de L'American Enterprise Institute, le trafic internet est à la hausse d’au moins 75 % aux États-Unis. Pourtant, « les réseaux continuent de fonctionner », indique-t-elle avant d’ajouter qu’ « on le doit à la suppression des règles de neutralité du net par la FCC en 2017. Ce faisant,Le 11 juin 2018 marque de façon officielle la fin des règles de neutralité du Net aux USA. C’est le résultat du vote de trois voix contre deux qui a lieu au sein de la Federal Communications Commission (FCC), en décembre 2017. Dirigée et contrôlée par les républicains, la FCCLa fin de ce principe fondateur d'Internet ouvrait donc la voie à davantage de liberté pour les opérateurs de télécommunications. Ces derniers devenaient alors libres de traiter le trafic Internet comme ils le souhaitent, selon la source, la destination ou le contenu de l'information transmise sur le réseau, et donc libres de créer un Internet à deux voies ; des pratiques que l’administration Obama avait bannies avec les règles qu'elle a adoptées en février 2015.Néanmoins tous les États des USA ne sont pas d’accord. Certains ont de manière unilatérale procédé à la restauration des règles de neutralité du Net. L’État de Washington est dans ce lot. Celui de l'Oregon avait suivi. Au moment de ces développements en 2017, ceux de New York et la Californie y travaillaient également. En sus, 23 procureurs généraux d’autres États américains avaient attaqué la FCC en justice après la publication de son ordonnance au journal officiel du gouvernement américain.À bien des égards, la domination des USA sur l’Europe au travers d’Internet n’est plus à démontrer. Il vient donc que cette sortie des FAI américains en faveur de la suppression des règles de la neutralité du Net vise à polariser la position de l’Europe sur la question.S’exprimant sur la question au terme de l’année 2017, Sébastien Soriano, le patron de l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), chargé de l’application de la neutralité du Net en France, avait déclaré que la décision des autorités américaines de mettre fin à la neutralité du Net « n’aura pas d’impact direct en Europe. » Des propos qui avaient trouvé un écho dans une déclaration de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du premier ministre chargé du Numérique : « La France continuera à promouvoir le principe de neutralité du net, en Europe et dans le monde. »Au sein de la zone UE, la neutralité du Net est un principe garanti par le droit européen depuis le printemps 2016. Elle vise deux axes principaux : les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne peuvent pas discriminer les contenus transmis sur le réseau et les internautes peuvent y consulter et y diffuser librement des contenus.Les chiffres du service web Speedtest.net donnent un aperçu du comportement des réseaux de divers pays depuis le mois de décembre qui marque le début de cette pandémie. Que l’on soit aux États-Unis, en France, en Espagne, le pic le plus bas en téléchargement est de 120 Mbps pour les appareils fixes.. Donc, pas de différence de performance notable comme mis en avant par les critiques des règles de neutralité du Net.« Tout ceci n'a aucun sens...», s’interroge un internaute.L'affirmation selon laquelle l'UE souffrait d'une sorte de problème exceptionnel de congestion de son réseau semble provenir de ce que certains régulateurs de l'UE ont sollicité Netflix et YouTube pour qu’ils réduisent leur consommation de bande passante afin d'aider à alléger la charge de manière préventive . Toutefois, une sortie du régulateur européen des télécoms est venue confirmer qu’aucun problème majeur de congestion du réseau n’est survenu suite à l’augmentation du trafic d’Internet . Après, il faut dire que des mesures similaires sont en vigueur aux USA. À titre d’exemple, le service YouTube ajuste la qualité des vidéos pour conserver la bande passante, d'après ce que rapporte Wired.Source : aei Êtes-vous dans un pays qui applique les règles de neutralité du Net ? Avez-vous constaté des problèmes de congestion ? Si oui, peut-on les lier à l'application des règles de neutralité du Net ?Le positionnement des FAI US contre la neutralité du Net peut-il se justifier d’un point de vue technique ?