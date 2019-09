Le réseau 4G australien est plus rapide que le réseau 5G, Tandis qu'aux Etats-Unis, la vitesse maximale de la 5G est environ trois fois plus rapide que la vitesse maximale de la 4G, selon un rapport 0PARTAGES 3 0 La cinquième génération des réseaux de télécommunication, la 5G, est considérée par certains comme une « technologie clé » qui pourrait permettre des débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par seconde soit jusqu'à mille fois plus rapides que les réseaux mobiles en 2010 et jusqu'à 100 fois plus rapides que la 4G. Ce type de réseau devrait favoriser le cloud computing, l'intégration et l'interopérabilité des objets communicants et des smartgrids (réseaux électriques intelligents) et autres réseaux dits intelligents. C’est d’ailleurs pour ces avantages que, dans de nombreux pays du monde, les gouvernements se dépêchent de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour permettre le fonctionnement de la 5G.



Mais ce nouveau réseau, qui promet des connexions ultrarapides qui vont transformer notre façon de vivre, n’a pas encore atteint ce qu’on attend de lui dans certains pays, bien que nous ne soyons encore qu’à une étape précoce de son déploiement. Selon un rapport d'étude du blog d'analyse de marché OpenSignal publié en juillet, l'Australie est le seul pays qui dispose d'un réseau 4G plus rapide que le réseau 5G. L’étude a permis d’examiner les vitesses maximales réelles observées dans huit pays qui ont lancé des services 5G. OpenSignal est parvenu à la conclusion que parmi les huit premiers pays disposant de services 5G, la vitesse 5G de l'Australie était légèrement inférieure à sa vitesse maximale 4G.



Les vitesses maximales les plus élevées ont été enregistrées aux États-Unis où les utilisateurs bénéficient d'une vitesse maximale de 5G de 1815 Mbps. Ce qui est environ trois fois plus rapide que la vitesse maximale dont bénéficient les utilisateurs 4G. La Suisse a suivi en deuxième position avec une vitesse maximale 5G de 1145 Mbps, soit 2,6 fois plus rapides que la vitesse maximale de la 4G. Et la Corée du Sud s'est classée troisième avec une vitesse maximale de 1071 Mbps pour les utilisateurs 5G, c'est-à-dire 1,7 fois plus rapide que la vitesse maximale de la 4G.





Selon OpenSignal, il n'est pas surprenant de voir que la vitesse maximale de la 5G est beaucoup plus élevée aux États-Unis, car les opérateurs peuvent déjà utiliser le spectre mmWave pour la 5G. « Il s'agit d'une capacité extrêmement élevée et d'un spectre extrêmement rapide, mais avec une couverture très limitée par rapport au spectre 5G « bande moyenne » de 3,4 à 3,8 GHz généralement utilisé dans la plupart des autres pays où nous avons analysé et où le spectre mmWave n'est pas encore disponible », a dit le rapport.



Mais selon le rapport d’étude d’OpenSignal, le réseau 5G plus lent de l'Australie ne signifie pas nécessairement que la situation est pire. Le rapport suggère plutôt qu'il s'agit simplement d'un reflet de la vitesse « extrême » de la 5G du pays. On peut lire dans le rapport d’étude que la vitesse maximale dont bénéficient les utilisateurs 4G « en Australie… était si extrêmement rapide - proche de la meilleure performance théorique de la 4G - que la vitesse maximale 5G était en fait légèrement inférieure à la vitesse maximale de la 4G ».



Selon le journal australien en ligne The New Daily, l'expert en télécommunications Paul Budde a approuvé le rapport, ajoutant que le « très bon système 4G » de l'Australie était la raison pour laquelle il n'y a pas encore eu une réelle demande pour la 5G dans le pays. « L'Australie a toujours eu un bon service par rapport aux normes internationales - nous avons été l'un des premiers à vraiment comprendre l'importance des téléphones intelligents », a déclaré M. Budde au New Daily. M. Budde a ajouté que la « 5G viendra, sans aucun doute, mais s'il n'y a pas encore de demande, pourquoi la payer ? »



M. Budde a déclaré au journal que les grands réseaux tels que Telstra et Optus se contentent de cibler délibérément des parties de l'Australie où le réseau NBN (réseau Internet à très haut débit déployé en Australie) est médiocre afin qu'ils puissent se positionner comme un service plus intéressant. Voici ce que M. Budde a déclaré ce propos :



« Ils examinent les domaines où il existe une opportunité, vont sur le marché avec un produit 5G qui peut concurrencer le NBN et fournir un meilleur service ». « Vous ne verrez pas ça en Corée du Sud ou aux États-Unis parce que vous ne serez pas en mesure de concurrencer le service fixe dans ces pays », a-t-il ajouté.





Selon le rapport, les vitesses mesurées dans ces trois pays leaders – Etats-Unis, Suisse et Corée du Sud – étaient nettement plus rapides que la vitesse maximale sur les marchés européens où la 5G vient tout juste d'être lancée, comme l'Italie ou l'Espagne, ou au Royaume-Uni. Selon le rapport, le premier opérateur à lancer la 5G dans la région ne dispose que de 40 MHz de spectre approprié, ce qui est bien en dessous du point d'écoute idéal de 100 MHz de la technologie 5G. Le lancement tardif de la 5G pourrait s’expliquer par des raisons de sécurité autour du nouveau réseau.



La Commission européenne a préconisé l’élaboration des mesures pour sécuriser la 5G avant son déploiement



En Europe, on veut non seulement procéder au déploiement du réseau 5G, mais l’on veut également assurer



Bruxelles aurait



Le ministre de l’Environnement du pays a expliqué que la Belgique applique des normes de radiation très stricte et qu’à l’heure actuelle, la 5G ne les respecte pas du tout. « Je ne peux pas accepter une telle technologie si les normes de radiation, qui doivent protéger les citoyens, ne sont pas respectées. Les Bruxellois ne sont pas des cobayes dont la santé peut être vendue à profit. Nous ne pouvons rien laisser au doute », a déclaré la ministre de l'Environnement, Céline Fremault.



Des préoccupations similaires ont pris d’assaut la toile, certaines chaînes de télévision, et certains milieux scientifiques. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les forums et les blogs en ligne, les activistes anti-5G attribuent à la 5G



Il faut noter également qu’une campagne des Etats-Unis contre un acteur majeur de la 5G, Huawei, pour des raisons de sécurité nationale, a semé le doute dans l’esprit des alliés européens et conduit à des études supplémentaires. Toutefois, la 5G se met en place progressivement dans plusieurs pays.



Selon le rapport d’OpenSignal, lorsque la 5G sera finalement adoptée dans toute l'Australie, la nouvelle technologie devrait permettre de réduire considérablement les délais de communication, ce qui rendra possible l'utilisation beaucoup plus large d'inventions audacieuses telles que les robots chirurgicaux.



De nombreux conseils municipaux ont déjà à l'esprit ce que l'on appelle les « villes intelligentes », avec le conseil municipal de Gold Coast, le conseil municipal de la ville de Darwin et le conseil municipal de Newcastle qui ont l'intention de tirer parti de la connectivité Internet accrue, a rapporté The New Daily. Selon le journal, à Darwin, le conseil a installé plus de 100 nouvelles caméras de vidéosurveillance et prévoit d'introduire un système de haut-parleurs et un capteur de « géo-clôture » qui déclenche une alarme si une personne franchit une frontière virtuelle.



Ces ambitions ne sont pas propres à l’Australie. Plusieurs autres pays attendent d’exploiter au maximum les énormes potentialités de la 5G, du développement de l'imagerie 3D ou l'holographie aux réseaux intelligents. Cependant, plusieurs craignent que certaines applications comme les « villes intelligentes » ne l'emportent sur le droit à la vie privée des citoyens.



Et vous ?



Que pensez-vous du rapport d'Opensignal ?

Le réseau 4G est plus rapide que le réseau 5G en Australie. Quel commentaire en faites-vous ?

Y a-t-il de bonnes raisons de croire que le droit à la vie privée sera mise à rude épreuve avec le déploiement en cours de la 5G ?



