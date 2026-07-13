Linitiative sinscrit dans le plus vaste projet de SpaceX de lancer 1 million de satellites
Dans sa demande adressée à la FCC, SpaceX sollicite lautorisation de déployer un système Starlink Gen3 en orbite terrestre très basse (LEO). Ce dossier présente la Gen3 comme le successeur et lextension des constellations Gen1 et Gen2 existantes. À ce jour, près de 11 000 satellites Starlink sont en orbite. Si cette demande est approuvée, Starlink lancera et exploitera 100 000 satellites.
Ces satellites Gen3 pèseront plus de 2 000 kilogrammes, soit plus de deux tonnes. Cela signifie que SpaceX ne pourra pas lancer un nombre significatif de satellites en une seule fois à laide de ses fusées Falcon 9, qui constituent son cheval de bataille. Le PDG Elon Musk a ainsi déclaré que SpaceX devra recourir à Starship, qui nest toutefois pas encore prêt pour une utilisation à grande échelle. En attendant, les fusées Falcon Heavy seraient en mesure de lancer suffisamment de satellites Gen3 pour assurer la fourniture du service.
SpaceX a indiqué à la FCC que le réseau Gen3 est destiné à desservir non seulement les particuliers et les entreprises, mais aussi les clients gouvernementaux et « des milliards dappareils équipés dIA à travers le monde », liant ainsi directement la constellation aux besoins prévus en matière de calcul et de transport de données des systèmes dIA à grande échelle. Il ne sagit pas dun centre de données dédié à lIA dans lespace, mais cest un pas dans cette direction.
La demande porte sur laccès à une bande de fréquences exceptionnellement large, comprenant les bandes Ku, Ka, V, E, W et D. Les bandes de liaison descendante mentionnées dans le dossier comprennent les plages de 10,7 à 13,4 GHz, de 17,3 à 21,2 GHz et de 37,5 à 42,5 GHz, tandis que les bandes de liaison montante couvrent plusieurs plages allant jusquà environ 231,5 à 275 GHz. SpaceX demande des dérogations aux règles de la FCC, telles que la section 2.106, afin de regrouper des canaux contigus plus larges pour assurer des liaisons fronthaul et backhaul à haute capacité, ainsi que des liaisons montantes massives.
Tout cela signifie que Gen3 pourrait causer des interférences avec les services Internet par satellite concurrents et dautres services sans fil. SpaceX sengage à opérer sans causer dinterférences et sans bénéficier de protection, et à mener une « coordination de bonne foi » avec les opérateurs historiques et les utilisateurs fédéraux.
Pour vous, cela signifie que vous devrez mettre à niveau vos terminaux utilisateur et antennes Starlink existants afin de tirer pleinement parti des débits de l'ordre du gigabit offerts par la nouvelle constellation de satellites. Ce matériel mis à niveau destiné aux utilisateurs finaux devrait être disponible sous peu.
Selon le dossier déposé, SpaceX affirme que ce matériel et ce plan d'utilisation du spectre permettront de multiplier par 100 environ la bande passante totale de Starlink. La latence réelle actuelle de Starlink se situe entre 30 et 50 ms environ pour la plupart des utilisateurs. SpaceX promet que la Gen3 ramènera ce chiffre en dessous de 20 ms.
Lorbite terrestre basse est sous la menace de saturation
Huge. @SpaceX V3 satellites will change the game. Compared to V2 satellites that are currently being launched on Falcon 9, V3 will enable more than 20x bandwidth per launch with Starship.— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) July 7, 2026
Each Starship is capable of deploying 60 V3 satellites PER LAUNCH (61,000 gbps). The scale https://t.co/kV4WbEr9kS pic.twitter.com/kQznyq9AtB
Elon Musk estime que l'espace est la clé de voûte énergétique du progrès de l'IA : une source quasi illimitée et à bas coût pour soutenir sa croissance. Selon lui, l'espace deviendra bientôt l'endroit le moins cher pour déployer l'IA. Il a prédit que d'ici à 2031, la capacité de calcul ajoutée chaque année dans lespace dépassera le total cumulé sur Terre, bousculant ainsi le marché des centres de données terrestres, estimé à 1 000 milliards de dollars.
À moyen terme, les responsables de SpaceX ont déclaré qu'ils aimeraient voir plus de 40 000 satellites Starlink en orbite. Ces satellites fournissent une connexion Internet à toutes les régions du monde, même les plus reculées. Elon Musk a initialement lancé le réseau Starlink pour couvrir les zones reculées ou mal desservir par les FAI traditionnels, mais également pour gagner de l'argent et financer son projet visant à coloniser la planète Mars.
Cependant, cela représente beaucoup d'objets dans l'espace, sans compter les plus de 140 millions de débris spatiaux dont la taille varie entre 1 millimètre et 10 centimètres. Tous ces objets constituent une menace pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace, ainsi que pour les satellites dont nous dépendons pour des programmes utiles comme le GPS. C'est pourquoi l'ajout d'un million de satellites supplémentaires en orbite est ahurissant.
« Cela dépasse largement ce cadre. Et selon presque tous les critères auxquels nous pouvons penser, c'est tout simplement une mauvaise idée en matière d'utilisation et d'accès à long terme à l'espace », a déclaré Aaron Boley, codirecteur de l'Outer Space Institute et professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université de Colombie-Britannique. Les astronomes sont très inquiets quant au maintien d'un environnement orbital sain.
Ces projets de lancement de satellites portés par Elon Musk constituent une menace pour notre atmosphère
Les progrès de SpaceX ont fait baisser les coûts de lancement de fusées. Mais le rythme croissant des lancements de fusées introduit une nouvelle menace critique pour notre atmosphère. De plus en plus de preuves suggèrent que les lancements de fusées affectent notre atmosphère en déposant du carbone noir ou de la suie dans l'air, ce qui crée un effet de réchauffement potentiel qui pourrait accroître les menaces pesant sur notre couche d'ozone.
Mettre un million de satellites Starlink en orbite nécessiterait environ 20 000 lancements de la fusée Starship, et leur maintenance pourrait exiger jusqu'à dix lancements par jour, indéfiniment. Selon les experts, les conséquences seraient lourdes. Eloise Marais, professeure de chimie atmosphérique et de qualité de l'air à l'University College London, travaille sur le suivi des émissions provenant des lancements de fusées et des rentrées atmosphériques.
Eloise Marais s'inquiète du fait que nous ne discutons pas des impacts potentiels de ces milliers de lancements. « Et quelles sont les implications supplémentaires de cela ? », a-t-elle demandé. « Car c'est vraiment un mélange de ces polluants qui a un impact sur l'atmosphère ». La principale différence entre ces polluants et ceux créés par les humains au niveau du sol réside dans le fait que les lancements les déposent directement dans l'atmosphère.
Des études récentes ont montré que lorsque les satellites arrivent en fin de vie et se consument lors de leur rentrée dans l'atmosphère, ils laissent derrière eux des métaux tels que l'aluminium et le lithium. Les conséquences de ce phénomène ne sont pas encore connues. Mais c'est ce qui inquiète les scientifiques.
Un obstacle potentiel l'astronomie et les missions spatiales futures
Les satellites menacent notre perception de l'espace. Nous savons déjà qu'ils affectent les observatoires professionnels, tant sur le plan optique qu'en termes de rayonnement électromagnétique qu'ils émettent. Cela crée du bruit qui peut interférer avec les observatoires qui dépendent des fréquences radio. La demande déposée par SpaceX auprès de la FCC indique que les satellites seront placés à une altitude comprise entre 500 et...
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