L'Iran avertit Elon Musk que SpaceX et Starlink seront considérés comme des « cibles militaires », en réponse à l'utilisation de Starlink dans les opérations militaires américano-israéliennes dans la région

Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël ont engagé des opérations militaires contre l'Iran et ses alliés régionaux. Les hostilités ont éclaté après des frappes aériennes américano-israéliennes contre des sites militaires et gouvernementaux iraniens, qui ont entraîné la mort de plusieurs dirigeants, dont le Guide suprême Ali Khamenei, alors que des négociations sur le nucléaire étaient en cours. En représailles, l'Iran a frappé Israël, les pays arabes proaméricains et les bases américaines dans la région. L'Iran a également ciblé les installations des Big Tech américains dans la région, frappant notamment les centres de données d'Oracle et menaçant désormais SpaceX.
La guerre en cours en Iran pose de sérieux défis aux géants américains de la technologie. Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran cible directement leurs infrastructures dans le Golfe, les centres de données du gigantesque projet Stargate d'OpenAI et d'Oracle étant en ligne de mire. Téhéran leur reproche d'avoir mis leurs outils d'IA et leurs services informatiques au service des frappes militaires américano-israéliennes contre le pays.
Outre les frappes de représailles, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, la voie maritime qui relie le golfe Persique à locéan Indien et par laquelle transite environ un cinquième du pétrole mondial. La fermeture de passage stratégique a perturbé l'économie mondiale en provoquant une crise mondiale du carburant.
L'Iran a récemment intensifié ses menaces en déclarant que toutes les entreprises gérées par Elon Musk au Moyen-Orient, y compris le réseau social X et le service Internet par satellite Starlink, sont désormais considérées comme des cibles militaires légitimes. Alors que SpaceX finalise son introduction en bourse au Nasdaq, les médias d'État iranien rapportent que le pays se réserve le droit d'attaquer les installations de ces entreprises dans la région.
Les entreprises d'Elon Musk déclarées comme cibles militaires
Les autorités iraniennes accusent Elon Musk de faciliter des crimes de guerre en permettant aux forces américaines et israéliennes d'utiliser ses technologies. À l'intérieur même de l'Iran, les terminaux Starlink ont été déclarés illégaux. Les autorités ont déployé des systèmes de surveillance électronique visant à géolocaliser, traquer et saisir les récepteurs Starlink cachés dans des régions isolées, ce qui a déjà conduit à de multiples confiscations.
Ces menaces interviennent dans un climat particulièrement tendu, après que Donald Trump a menacé de frapper l'Iran « très durement ». La colère de l'Iran s'explique en grande partie par la dépendance du Pentagone envers les réseaux Starlink de SpaceX pour mener à bien ses opérations en temps de guerre.
Les systèmes de Starlink sont utilisés pour guider les drones américains, notamment les drones LUCAS, en assurant leur navigation sur le champ de bataille et la coordination de leurs missions lors d'opérations ciblant les infrastructures iraniennes. Cette dépendance stratégique a par ailleurs provoqué un bras de fer financier entre SpaceX et le département américain de la Défense, la société affirmant que le Pentagone n'avait pas respecté le contrat.
En plein conflit contre la République islamique, SpaceX a exigé et obtenu une augmentation spectaculaire de ses tarifs pour les contrats à usage militaire, faisant passer la facture mensuelle de 5 000 à près de 25 000 dollars, plaçant ainsi le gouvernement américain dans une position de grande vulnérabilité financière et stratégique. Le Pentagone aurait lancé un appel d'offres visant à identifier des alternatives afin de réduire sa dépendance à SpaceX.
L'influence géopolitique croissante d'Elon Musk qui préoccupe
Le fait que l'Iran prenne Elon Musk pour cible met également en lumière son statut d'allié très proche de Donald Trump. Elon Musk a été le premier chef du nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) créé par Donald Trump pour opérer des coupes dans les dépenses du gouvernement. Bien que la relation entre les deux hommes ait traversé des épisodes de fortes tensions publiques et de querelles politiques, ils se sont réconciliés.
Elon Musk a activement soutenu Donald Trump lors de sa campagne de 2024 et l'a accompagné lors de rencontres stratégiques de haut niveau, notamment lors d'une visite officielle en Chine et lors d'échanges avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Cette situation démontre comment des milliardaires privés en viennent aujourd'hui à façonner de manière significative la stratégie américaine de défense et les décisions géopolitiques mondiales clés.
Les avertissements lancés contre SpaceX ou X ne sont pas des cas isolés, mais s'inscrivent dans une stratégie plus vaste de l'Iran visant à frapper les intérêts technologiques américains. Plus tôt cette année, le Corps des gardiens de la révolution islamique a placé dans son collimateur plusieurs entreprises spécialisées dans les technologies de l'information et l'IA, plaçant plus de dix-huit firmes américaines sur une liste officielle de cibles militaires légitimes.
Cette liste officielle comprend des géants de la technologie et de la défense tels que Meta, Google, Apple, Microsoft, Intel, Nvidia, Palantir, Boeing et Tesla. Par le passé, cette menace s'est déjà matérialisée par des frappes de drones iraniens qui ont endommagé plusieurs centres de données d'Amazon Web Services situés aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, provoquant des coupures d'électricité et des dégâts liés aux systèmes d'extinction d'incendie.
Menaces sur les câbles sous-marins dans la région du Golfe
Un rapport a révélé que la guerre en Iran menace une partie modeste, mais cruciale, de la chaîne d'approvisionnement complexe qui contribue à la production mondiale de puces électroniques, car le conflit limite l'accès à une grande partie de l'hélium mondial. Le Qatar produit environ un tiers de lhélium mondial, un gaz essentiel au processus de fabrication des semiconducteurs, à un moment où l'industrie technologique fait face à une pénurie de puces.
Selon d'autres rapports, l'Iran aurait menacé également d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, une mesure qui aura un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Cette menace na pas été confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement, mais des figures telles que Mario Nawfal, entrepreneur libano-australien, affirment que la vulnérabilité est réelle.
Sous les eaux de la mer Rouge se trouve un réseau dense de câbles à fibre optique qui acheminent environ 30 % du trafic Internet régional et relient des continents comme lAsie, lEurope et le Moyen-Orient. Le sabotage de ces câbles pourrait avoir un impact énorme sur la vitesse d'Internet à travers le monde.
« LIran menace désormais de couper les câbles Internet sous-marins si les États du Golfe continuent daccueillir des troupes américaines. Ces câbles acheminent 17 % du trafic mondial, y compris les hubs dIA des Émirats arabes unis et de lArabie saoudite soutenus par Amazon, Microsoft et Google. Sils se rompent, ce sont des mois de coupures, pas des heures. Le sous-traitant de Meta sest déjà retiré du golfe persique », a déclaré Mario Nawfal.
Selon un autre rapport publié le mois dernier, des médias liés au Corps des gardiens de la révolution islamique appellent le gouvernement à tirer des revenus de limmense réseau de câbles Internet sous-marins qui traversent la zone stratégique du détroit d'Ormuz. Le plan proposé prévoit de facturer aux géants technologiques étrangers des « taxes de transit » ou des « péages » initiaux et annuels pour les câbles traversant le détroit.
Source : Agence de presse Fars
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