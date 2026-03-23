L'Iran menace d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, une mesure qui aura un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde

L'Iran aurait menacé d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, une mesure qui aura un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Il convient de noter que cette menace na pas été directement confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement. Sous les eaux de la mer Rouge se trouve un réseau dense de câbles à fibre optique qui acheminent environ 30 % du trafic Internet régional et relient des continents comme lAsie, lEurope et le Moyen-Orient.
La guerre d'Iran est un conflit qui débute le 28 février 2026 par une opération militaire conjointe américano-israélienne consistant en des frappes aériennes ciblées sur l'Iran. Du côté israélien, l'opération est nommée opération Lion rugissant (Operation Roaring Lion) et, du côté américain, opération Fureur épique (Operation Epic Fury). En réponse, l'Iran déclenche lopération Promesse honnête 4, consistant en une vague de représailles massives à travers le Moyen-Orient, sur l'île de Chypre et au Caucase.
Récemment, un rapport a révélé que l'Iran aurait menacé d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, une mesure qui aura un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde. Il convient de noter que cette menace na pas été directement confirmée par les autorités iraniennes ni par les principaux services de renseignement, mais plusieurs comptes Twitter influents, dont celui de Mario Nawfal, entrepreneur libano-australien, affirment que la vulnérabilité est réelle, que les câbles sont bien là et que les dégâts potentiels sont énormes.
« LIran menace désormais de couper les câbles Internet sous-marins si les États du Golfe continuent daccueillir des troupes américaines », a déclaré Nawfal. « Ces câbles acheminent 17 % du trafic mondial, y compris les hubs dIA des Émirats arabes unis et de lArabie saoudite soutenus par Amazon, Microsoft et Google. Sils se rompent, ce sont des mois de coupures, pas des heures. Le sous-traitant de Meta sest déjà retiré du golfe Persique », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, SungHoon Lee, qui détient le QI le plus élevé au monde (276), a déclaré avoir mis en garde contre cette menace concernant les câbles Internet « il y a 18 jours ». « Jai mis en garde contre cela il y a 18 jours. Aujourdhui, lIran menace de COUPER les câbles sous-marins qui acheminent 95 % de TOUT le trafic Internet mondial via le détroit dOrmuz. Ce nest pas une hypothèse. Ce nest pas un « et si ». Ils lont DIT. Cela est passé dun avertissement à la réalité en 18 jours. Si vous ne vous êtes pas préparés à lépoque, préparez-vous MAINTENANT », a-t-il déclaré dans un message.
Sous les eaux de la mer Rouge se trouve un réseau dense de câbles à fibre optique qui acheminent environ 30 % du trafic Internet régional et relient des continents comme lAsie, lEurope et le Moyen-Orient. Ceux-ci sont chargés de transporter tout type de données, des transactions financières et des services cloud aux appels vidéo, aux e-mails et aux charges de travail liées à lIA. Ces câbles relient également certaines des infrastructures d'IA émergentes les plus importantes au monde. Couper ces câbles ne se limiterait pas à ralentir les réseaux sociaux.
Le 11 mars 2026, l'Iran avait déjà averti les entreprises technologiques américaines, dont Google, Microsoft et Nvidia, que leurs bureaux et leurs infrastructures pourraient devenir des cibles à mesure que le conflit dans la région s'étend. Selon un rapport, les infrastructures de ces entreprises situées dans certains pays du Golfe seraient liées à des fins militaires et aux intérêts d'Israël. Cette menace survient alors que l'Iran élargit son champ d'action aux infrastructures critiques, en réponse à l'escalade du conflit régional.
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