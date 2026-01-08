Wi-Fi 8 : caractéristiques techniques et principaux objectifs

Il ne s'agit pas de spécifications brillantes sur le papier

Les utilisateurs doivent-ils passer outre la norme Wi-Fi 7 ?

Réactions de la communauté technique au sujet du Wi-Fi 8

Spécification non finalisée et incertitudes techniques

Le Consumer Electronics Show (CES) est le rendez-vous incontournable de la technologie mondiale. Cette messe technologique rassemble innovateurs et décideurs pour présenter les dernières avancées technologiques. Elle se déroule comme chaque année à Las Vegas. Pour cette édition 2026, le salon ouvre ses portes du mardi 6 au vendredi 9 janvier. De nombreuses entreprises ont déjà présenté leurs nouveautés et leurs concepts les plus intrigants.Pour ouvrir le bal de l'actualité high-tech, MediaTek et d'autres fabricants de premier plan ont dévoilé premiers routeurs et puces compatibles avec le Wi-Fi 8. La spécification officielle 802.11bn de l'IEEE (Electrical and Electronics Engineers) pour le Wi-Fi 8 ne devrait pas être finalisée avant 2028. Toutefois, les fabricants de routeurs et de puces préparent déjà des produits basés sur la version préliminaire, avec l'intention de les commercialiser en 2026.Parmi les premiers à adopter cette technologie, ASUS s'est distingué par un changement de conception aussi audacieux que sa technologie. Le routeur conceptuel de la société, le ROG NeoCore, contrastait fortement avec le modèle de l'année dernière, lourdement équipé d'antennes. La nouvelle unité polyédrique ressemble à un dé à 20 faces, avec une base creuse et sans les antennes externes typiques des appareils électroniques très haut de gamme.Selon ASUS, le NeoCore maintient des vitesses de pointe égales à celles de la spécification Wi-Fi 7, mais offre un débit plus élevé et une latence plus faible, dans le but de transférer davantage de données simultanément avec moins de goulots d'étranglement. Le Wi-Fi 8 devrait également améliorer l'efficacité.La gamme MediaTek Filogic 8000 a été officiellement lancée comme l'une des premières plateformes de puces destinées à alimenter le futur écosystème Wi-Fi 8. À l'instar du Wi-Fi 8 lui-même, les composants Filogic 8000 mettent moins l'accent sur les gigabits que sur la fiabilité dans le monde réel et la faible latence. Les experts ont fait valoir que la fiabilité est un point essentiel sur lequel les prochaines générations de réseaux sans fil se concentrent.Le Wi-Fi 8 offrira les mêmes débits que le Wi-Fi 7, mais avec une meilleure efficacité énergétique et une connectivité améliorée. Les premières démonstrations ont mis en évidence sa capacité à maintenir des connexions rapides et stables même lorsque les appareils s'éloignent du routeur, avec moins de risques de perte de signal ou d'interruptions, ce qui constitue un avantage clé pour le streaming, les jeux et les foyers avec plusieurs gadgets sans fil.Le Wi-Fi 7 a été lancé en 2024, et aujourd'hui, à peine deux ans plus tard, les entreprises ont commencé à présenter la technologie Wi-Fi 8, avant même que la plupart d'entre nous aient adopté les routeurs Wi-Fi 7. La spécification Wi-Fi 7 promet des débits allant jusqu'à 46 gigabits par seconde, une faible latence et le Multi-Link Operation (MLO) permet aux appareils d'utiliser plusieurs bandes (2,4, 5 et 6 GHz) à la fois pour de meilleures performances.Vous pouvez atteindre des débits de plusieurs gigabits grâce à des canaux énormes et à des astuces sophistiquées de liaison multiple, mais dans la vie quotidienne, nous nous soucions souvent davantage de la stabilité, de la réactivité et du maintien de la connexion lorsque le spectre est encombré, saturé ou lorsque nous nous déplaçons. Le Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn, qui fait partie de la génération Ultra High Reliability) mise précisément sur ces aspects.MediaTek insiste sur ce point. La gamme Filogic 8000 se positionne comme une plateforme fondamentale qui alimentera les deux extrémités de la pile de connectivité, des passerelles et points d'accès d'entreprise aux gadgets clients tels que les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils IdO, etc.Broadcom a aussi présenté sa nouvelle gamme Wi-Fi 8, qui comprend le processeur d'application BCM4918 et deux radios double bande, les BCM6714 et BCM6719. Ces appareils sont conçus pour alimenter à la fois les routeurs grand public et les passerelles réseau destinées aux fournisseurs de services.Au CES 2026, MediaTek a présenté des fonctionnalités de coordination multi-AP telles que le beamforming coordonné, la réutilisation spatiale et la planification multi-AP. Cela permet d'obtenir des connexions plus fluides, moins d'interférences et de meilleures performances lorsque plusieurs appareils communiquent simultanément, ce qui est essentiel pour des applications telles que la réalité virtuelle, les jeux en ligne ou l'automatisation industrielle.Du côté des médias, l'annonce du Filogic 8000 souligne que le Wi-Fi 8 est adapté à l'ère de l'IA, où une faible latence et des liaisons robustes sont essentielles. Lorsque votre ordinateur portable, votre téléphone et une douzaine de capteurs connectés transmettent tous des données en continu à un pipeline d'apprentissage automatique ou à un service de cloud computing, un réseau « au mieux » ne suffit plus pour obtenir de meilleures performances.L'amélioration de l'efficacité énergétique, la gestion de la bande passante et l'optimisation de la connectivité sont au cur de la plateforme. Il s'agit de gérer le chaos des environnements réels, et pas seulement les chiffres des tests sur banc d'essai. Il s'agit de mises à jour dont l'écosystème Wi-Fi avait cruellement besoin depuis plusieurs révisions. Mais la spécification n'est pas encore finalisée et l'on se demande si elle tiendra toutes ses promesses.Kevin Robinson, PDG de la Wi-Fi Alliance, s'est exprimé sur l'effervescence autour du Wi-Fi 8 au CES. « La Wi-Fi Alliance en est aux premières étapes de la sélection des fonctionnalités du Wi-Fi 8, et il est courant que l'écosystème Wi-Fi commence à travailler sur le silicium, les conceptions de référence, le développement précoce des produits et les aperçus technologiques avant la disponibilité de la certification Wi-Fi », a déclaré Kevin Robinson.Si cette trajectoire se maintient, les premiers appareils Wi-Fi 8 pourraient être commercialisés avant la fin de l'année, bien avant l'existence de la norme officielle. Cela signifie que les premiers utilisateurs pourraient acheter des routeurs et des puces qui devront ensuite être mis à jour pour se conformer à la spécification finale. (Pour rappel, les appareils Wi-Fi 7 ont été commercialisés en 2023, alors que la norme n'a été finalisée qu'en juillet 2025.)La spécification ne devrait être officialisée qu'en 2028. Alors, pourquoi devriez-vous vous en soucier ? Le Wi-Fi 8 pourrait marquer un véritable tournant. Il ne s'agira pas d'abandonner le Wi-Fi 7 pour tripler soudainement la bande passante maximale de votre domicile, mais dans la pratique, au quotidien, où les pics de latence et les déconnexions sont une véritable source de frustration, ces améliorations pourraient avoir beaucoup plus d'importance.Des réseaux maillés avec une coordination plus intelligente, une itinérance transparente lorsque vous vous déplacez dans un espace et des liaisons plus solides dans les environnements denses pourraient rapprocher le Wi-Fi de l'Ethernet filaire en matière de prévisibilité et de réactivité.Il y a des réserves en ce qui concerne lutilité perçue de Wi-Fi 8 pour lutilisateur moyen, notamment le fait que de nombreux foyers nont pas encore déployé Wi-Fi 7 ou que leurs besoins actuels en bande passante et latence sont déjà bien couverts par les technologies existantes. Certains commentateurs ont fait valoir que les innovations présentées ne changent pas fondamentalement lexpérience utilisateur dans un contexte domestique classique.L'annonce du Wi-Fi 8 suscite un grand débat. Dans lensemble, les critiques ne remettent pas en cause lintérêt technologique du Wi-Fi 8, mais elles mettent en garde contre ladoption précoce, lincertitude autour des spécifications finales, les coûts et le calendrier de disponibilité réel des appareils compatibles.L'une des critiques porte sur le fait que le Wi-Fi 8 (IEEE 802.11 bn) nest pas encore...