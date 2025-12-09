IdentifiantMot de passe
Tous les véhicules de marque Porsche en Russie se retrouvent immobiles en raison d'une panne qui illustre les dangers de la dépendance à Internet
Selon des observateurs qui y voient la main de l'UE via Porsche

Le , par Patrick Ruiz
Tous les véhicules de marque Porsche en Russie se retrouvent immobiles en raison dune panne qui illustre les dangers de la dépendance à Internet
Selon des observateurs qui y voient la main de lUE via Porsche

Imaginez que vous vous dirigiez vers votre voiture, que vous appuyiez sur le bouton de démarrage et que rien ne se passe. Pas de démarrage, pas de voyants allumés sur le tableau de bord, rien. C'est exactement ce qui est arrivé à des centaines de propriétaires de Porsche en Russie la semaine dernière. Davis dobservateurs, cest lUnion européenne qui est à la manuvre via Porsche qui ne fait quexploiter certaines failles dans le réseau Internet pour bloquer les véhicules sur place. « Le kill switch est présent dans tous nos appareils », souligne un autre comme un rappel des propos de Kaspersky selon lesquels lInternet des objets est celui des menaces.

Des centaines de véhicules Porsche à travers la Russie sont devenus inutilisables, selon les rapports des propriétaires et des concessionnaires. Les conducteurs à Moscou, Krasnodar et dans d'autres villes ont commencé à signaler des arrêts soudains du moteur et des blocages de l'alimentation en carburant la semaine dernière, immobilisant ainsi leurs véhicules.

Rolf, le plus grand groupe de concessionnaires automobiles de Russie, indique à ce propos que les demandes d'assistance ont explosé en fin de semaine dernière. La situation touche tous les modèles et types de moteurs Porsche mis sur le marché à partir de 2013.

Les associations de propriétaires affirment que le problème semble lié au système de suivi des véhicules (VTS), un module de sécurité embarqué. Certains observateurs y voient la main de lUnion européenne au travers de Porsche.



Le système de suivi des véhicules (VTS) est bel et bien dépendant dune connexion à Internet pour offrir la totalité de ses fonctionnalités aux possesseurs desdits véhicules

Les fonctionnalités de suivi des véhicules Porsche nécessitent une connexion à Internet pour transmettre les données et communiquer avec le smartphone du possesseur du véhicule ou le centre de surveillance disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Le véhicule utilise une carte SIM intégrée ou un point d'accès Wi-Fi connecté pour établir une connexion au réseau mobile. Cette connexion est essentielle pour envoyer la position GPS du véhicule, son état (par exemple, verrouillé/déverrouillé, alarme déclenchée) et d'autres données aux systèmes backend de Porsche, puis à lapplication My Porsche sur le téléphone du possesseur du véhicule.

L'application My Porsche sur ledit smartphone sert d'interface pour permettre au propriétaire du véhicule de vérifier à distance la position et l'état de votre véhicule, ce qui nécessite que votre téléphone et votre voiture disposent tous deux d'une connexion de données.

En cas de vol, la voiture envoie une alarme silencieuse à un centre de sécurité, qui coordonne ensuite son intervention avec les forces de l'ordre à l'aide des données de localisation GPS. Ce service d'intervention dédié nécessite également une connexion réseau cellulaire active pour fonctionner correctement.

En l'absence de connexion, la technologie GPS de base indépendante dInternet reçoit les signaux des satellites. Cependant, sans connexion Internet, le système ne peut pas : envoyer les données de localisation à votre téléphone ou au centre des opérations de sécurité ; envoyer des notifications push pour les alarmes (par exemple, les alarmes de localisation ou de vitesse), permettre au propriétaire d'utiliser des services à distance tels que le verrouillage ou déverrouillage des portes ou l'activation de la climatisation via l'application.


Tout dispositif électronique connecté est contrôlable à distance. Dès qu'un appareil ( smartphone, TV, etc.) est relié à Internet, il présente des vulnérabilités exploitables par des individus pour voler des données ou prendre le contrôle, même si des mesures de sécurité existent pour réduire ce risque. Les failles peuvent être dans les systèmes d'exploitation, les mots de passe faibles, le manque de chiffrement ou les réseaux non sécurisés et finissent pas faire desits appareils des points d'entrée potentiels pour de potentielles cyberattaques.

Rolf indique que les spécialistes continuent denquêter sur la cause profonde du problème. Pas de commentaire du bureau de Porsche en Russie et de son siège mondial en Allemagne pour le moment. Le constructeur automobile allemand a, comme dautres entreprises technologiques, interrompu ses livraisons et suspendu ses activités commerciales en Russie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Cependant, la société conserve toujours la propriété de trois filiales dans le pays, qu'elle n'a pas encore réussi à vendre.

Et vous ?

Que pensez-vous des avis selon lesquels lUnion européenne est à la manuvre au travers de Porsche dans le cas de ces pannes ?
1 commentaire
Anselme45
Le 09/12/2025 à 12:48
Ou comment accepter des fonctionnalités gadgets sans se rendre compte des conséquences...

Est-il utile d'avoir une télévision qui est commandée à la voix plutôt qu'à la bonne vieille télécommande et qu'est-ce que cela implique? Mais tout simplement que vous partagez votre logement avec un espion qui enregistre tout ce qui se dit dans la pièce!!!

Est-il utile d'avoir une voiture connectée à internet et qu'est-ce que cela implique? Perso, j'ai une voiture avec un système de navigation GPS non-connecté à internet et cela fonctionne très bien!!!
