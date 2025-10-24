SpaceX désactive 2 500 terminaux Starlink utilisés par des centres d'escroquerie asiatiques au Myanmar, où des personnes sont contraintes de travailler à des escroqueries générant des milliards $

La société SpaceX d'Elon Musk annonce avoir coupé les liaisons de communication par satellite Starlink à plus de 2 500 appareils utilisés par des complexes d'escroquerie au Myanmar. On estime que plus de 30 centres opèrent le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où des personnes venues du monde entier sont victimes de trafic et contraintes de travailler dans des centres d'escroquerie générant des dizaines de milliards de dollars par an.
Starlink est une constellation d'Internet par satellite exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, couvrant environ 150 pays et territoires. Elle vise également à fournir un service mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX.
SpaceX se conforme aux lois locales dans plus de 150 marchés où @Starlink est autorisé à exercer ses activités. SpaceX s'efforce en permanence d'identifier les violations de sa politique d'utilisation acceptable et des lois applicables car, comme pour presque tous les appareils électroniques grand public et services, la technologie qui peut offrir d'immenses avantages comporte également un risque d'utilisation abusive. Dans les rares cas où nous identifions une violation, nous prenons les mesures appropriées, notamment en collaborant avec les forces de l'ordre à travers le monde. Au Myanmar, par exemple, SpaceX a proactivement identifié et désactivé plus de 2 500 kits Starlink à proximité de « centres d'escroquerie » présumés.
Nous nous engageons à faire en sorte que ce service reste une force au service du bien et qu'il continue de susciter la confiance dans le monde entier, à la fois en connectant les personnes non connectées et en détectant et prévenant les abus commis par des acteurs malveillants.
En annonçant cette mesure, Lauren Dreyer, responsable des opérations commerciales de Starlink, a déclaré que l'entreprise prenait des mesures dans les rares cas où elle identifiait des violations.
La résiliation du service fait suite à la prise de contrôle de l'un des plus grands complexes, KK Park, par l'armée birmane, qui reprend ainsi le territoire perdu au profit des groupes insurgés au cours des deux dernières années. Les militants avertissent depuis longtemps que la technologie Starlink a permis à des syndicats du crime principalement chinois d'opérer à partir d'endroits reculés le long de la frontière.
Le Myanmar est devenu tristement célèbre pour ces opérations, qui escroquent les victimes à l'aide de stratagèmes romantiques et de faux projets d'investissement. Les travailleurs sont attirés sous le couvert d'emplois légitimes, pour être ensuite retenus captifs et contraints à des activités criminelles. Les survivants racontent les conditions éprouvantes, les longues heures de travail, les tortures et les coups infligés lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. La plupart des victimes viennent de pays africains.
« Au Myanmar... SpaceX a proactivement identifié et désactivé plus de 2 500 kits Starlink à proximité de « centres d'escroquerie » présumés », a déclaré Dreyer dans un message publié sur X. « Nous nous engageons à faire en sorte que ce service reste une force au service du bien et maintienne la confiance dans le monde entier : à la fois en connectant ceux qui ne le sont pas et en détectant et prévenant les abus commis par des acteurs malveillants », a-t-elle ajouté.
L'armée birmane a déclaré avoir « nettoyé » KK Park, libérant plus de 2 000 travailleurs et confisquant 30 terminaux Starlink. Des photographies montrent les antennes paraboliques sur les toits du complexe et des images fournies à la BBC montrent des milliers de travailleurs quittant KK Park à pied.
Cependant, au moins 30 autres complexes frauduleux restent actifs le long de la frontière, employant des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier. Beaucoup sont protégés par des milices fidèles à l'armée birmane et on ne sait pas si elles ont également perdu l'accès aux services Starlink dont elles dépendaient auparavant. Ces centres sont devenus un élément clé de l'économie de guerre de la Birmanie, alors que la junte combat divers groupes rebelles tout en s'appuyant sur le soutien de la Chine pour maintenir son emprise sur le pouvoir.
Cette annonce intervient alors que les autorités fédérales américaines ont saisi 15 milliards de dollars de bitcoins dans le cadre d'escroqueries de type « pig butchering » qui utilisaient des « camps de travail forcé ». Dans un acte d'accusation rendu public le 14 octobre, les procureurs fédéraux ont accusé Chen « Vincent » Zhi, 37 ans, d'avoir organisé des escroqueries « à l'échelle industrielle » qui utilisaient des travailleurs victimes de trafic en Asie du Sud-Est pour escroquer des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Les procureurs ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait saisi environ 127 271 bitcoins, soit 15 milliards de dollars selon le ministère, provenant de ces crimes.
