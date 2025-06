La Commission européenne lance DNS4EU, un résolveur DNS public destiné à servir d'alternative européenne à des services tels que le résolveur DNS public de Google et le résolveur DNS de Cloudflare.

Un résolveur DNS public et gratuit est disponible pour les utilisateurs finaux et les entités qui souhaitent bénéficier de ce service gratuit avec une protection DNS de base.

est disponible pour les utilisateurs finaux et les entités qui souhaitent bénéficier de ce service gratuit avec une protection DNS de base. DNS4EU pour les gouvernements – Protection de milliers d'organisations au niveau du DNS. Il s'agit d'un cas d'utilisation complètement différent de celui d'un simple résolveur public.

– Protection de milliers d'organisations au niveau du DNS. Il s'agit d'un cas d'utilisation complètement différent de celui d'un simple résolveur public. DNS4EU pour les opérateurs télécoms – Afin de garantir que la résolution DNS4EU soit réellement utilisée par de nombreux utilisateurs dans toute l'UE, nous pensons que les opérateurs télécoms et les FAI sont des partenaires essentiels. Nous proposons des résolveurs DNS4EU via les réseaux télécoms et traitons l'intégralité du trafic DNS sur ces résolveurs.

– Afin de garantir que la résolution DNS4EU soit réellement utilisée par de nombreux utilisateurs dans toute l'UE, nous pensons que les opérateurs télécoms et les FAI sont des partenaires essentiels. Nous proposons des résolveurs DNS4EU via les réseaux télécoms et traitons l'intégralité du trafic DNS sur ces résolveurs. Le dernier pilier est consacré à la veille sur les menaces (CERT, CSIRT et sujets académiques). Une caractéristique importante de DNS4EU est sa capacité à fournir des renseignements sur les menaces au niveau régional. Une menace malveillante découverte dans un pays peut être bloquée simultanément dans plusieurs pays ou régions, empêchant ainsi sa propagation. Les renseignements sur les menaces de DNS4EU sont enrichis par les CERT et d'autres institutions dans toute l'UE, qui fournissent des informations sur les menaces spécifiques à l'UE, ainsi que par les données sur les cyberattaques recueillies par les partenaires télécoms. Les CERT sont des partenaires précieux pour une collaboration efficace dans l'échange de renseignements sur les menaces au niveau local.

La plupart du temps, les utilisateurs et les institutions utilisent le résolveur DNS défini par leur fournisseur d'accès.

DNS4EU, une initiative européenne, offre plusieurs possibilités pour mettre en place un résolveur DNS sécurisé et conforme.

Ce résolveur DNS, qui remplit non seulement cette fonction de base, mais est également capable de filtrer le trafic malveillant, protège ainsi efficacement tout appareil utilisant le résolveur sans nécessiter l'installation ou la maintenance d'un logiciel. En substance, si un appareil connecté au résolveur DNS4EU tente d'accéder à un domaine malveillant (par exemple pour activer un logiciel malveillant ou accéder à un site web frauduleux), il est immédiatement bloqué, ce qui empêche tout dommage que la menace aurait pu causer.

De plus, le résolveur et tous les processus nécessaires à son développement et à son fonctionnement sont hébergés à 100 % dans l'UE, ce qui garantit le respect du RGPD et de toutes les normes de confidentialité les plus strictes fixées par l'UE.

En gros, si un appareil connecté au résolveur DNS4EU tente d'accéder à un domaine malveillant (par exemple pour activer un logiciel malveillant ou accéder à un site web frauduleux), il est immédiatement bloqué, ce qui empêche tout dommage que la menace aurait pu causer.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 396 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le système de noms de domaine (DNS) est un service de noms hiérarchique et distribué qui fournit un système de nommage pour les ordinateurs, les services et autres ressources sur Internet ou d'autres réseaux IP (Internet Protocol). Il associe diverses informations aux noms de domaine (chaînes d'identification) attribués à chacune des entités associées. Il traduit notamment les noms de domaine faciles à mémoriser en adresses IP numériques nécessaires pour localiser et identifier les services et appareils informatiques à l'aide des protocoles réseau sous-jacents. Le système de noms de domaine est un élément essentiel du fonctionnement d'Internet depuis 1985.La Commission européenne vient de lancer DNS4EU, un résolveur DNS public destiné à remplacer les services tels que le résolveur DNS public de Google et le résolveur DNS de Cloudflare. Cofinancé par l'UE et soutenu par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le projet vise à traiter les requêtes DNS en Europe afin de garantir la conformité avec le RGPD et d'autres réglementations. Le service met l'accent sur la confidentialité et la souveraineté numérique, en évitant explicitement la censure et en limitant l'accès aux données DNS des institutions de l'UE.DNS4EU inclut des informations en temps réel sur les menaces régionales, ce qui permet de bloquer les menaces détectées dans un pays de l'UE à l'échelle de l'ensemble du bloc. Ce service s'appuie sur les données fournies par les CERT, les institutions de l'UE et les opérateurs de télécommunications. L'initiative vise à réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures DNS non européennes et à renforcer la cybersécurité dans toute la région.Le service est accessible aux particuliers et aux institutions. Une version gratuite offre des protections au niveau DNS, telles que le blocage des publicités et le filtrage de contenu, tandis que des versions personnalisées sont proposées aux organismes gouvernementaux et aux opérateurs de télécommunications. La participation est facultative et les utilisateurs peuvent l'activer à l'aide de guides de configuration pour différentes plateformes.Voici les informations supplémentaires concernant l'initiative :DNS4EU est une initiative de la Commission européenne qui vise à offrir une alternative aux résolveurs DNS publics qui dominent actuellement le marché. Soutenu par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le projet d'infrastructure sécurisée DNS4EU de l'Union européenne fournit un service DNS protecteur, conforme à la vie privée et résilient afin de renforcer la souveraineté numérique de l'UE et d'améliorer la sécurité numérique des citoyens, des gouvernements et des institutions de l'Union européenne.Le programme offre une sécurité DNS robuste aux institutions publiques et à leurs employés, aux ministères, aux gouvernements locaux ou aux municipalités, aux services de santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels tels que les fournisseurs de télécommunications. En collaborant avec ces derniers, par exemple, il garantit un service de résolution DNS à tous les clients d'un opérateur télécom, avec un minimum de frais généraux manuels pour leurs équipes.De plus, les solutions DNS4EU aident les organisations à se conformer aux exigences réglementaires (telles que le RGPD) afin de conserver les données à l'intérieur des frontières européennes. Ces organisations sont en effet souvent confrontées à des difficultés pour développer et maintenir de manière indépendante des mesures de cybersécurité de haut niveau (telles que les cycles électoraux ou le financement).L'objectif de DNS4EU est de garantir la souveraineté numérique de l'UE en fournissant un résolveur DNS européen privé, sûr et indépendant. L'initiative DNS4EU s'aligne sur l'objectif stratégique de l'UE qui consiste à renforcer son autonomie numérique en offrant une alternative aux services DNS publics existants fournis par des entités non européennes. DNS4EU vise à renforcer le contrôle de l'Union européenne sur son infrastructure numérique et ses données, en réduisant la dépendance de l'Europe vis-à-vis des fournisseurs DNS étrangers et en soutenant ainsi la souveraineté numérique des organisations et des citoyens européens.L'ensemble du projet est géré par un consortium international, composé d'entreprises privées spécialisées dans la cybersécurité, de CERT et d'institutions universitaires de 10 pays de l'Union européenne. Le consortium est dirigé par Whalebone. Whalebone est une entreprise de cybersécurité qui développe des produits centrés sur l'utilisateur pour les opérateurs télécoms, les FAI et les entreprises. Elle fournit à des millions d'internautes une sécurité DNS transparente, les protégeant contre les logiciels malveillants, les tentatives d'hameçonnage, les ransomwares et autres attaques numériques malveillantes sans qu'ils aient besoin de télécharger quoi que ce soit.Les autres membres du consortium sont CZ.NIC (CZ), CVUT (CZ), Time.lex (BE), deSEC (DE), HUN-REN (HU), ABILAB (IT), NASK (PL) et DNSC (RO). Les partenaires associés jouent un rôle indissociable en fournissant au consortium des conseils et en partageant leur savoir-faire. Les partenaires associés sont F-SECURE (FI), CESNET (CZ), le ministère de la Gouvernance électronique (BG) et le Centro Nacional de Ciberseguranca (PT).DNS4EU propose différentes options pour différents segments d'audience :Le résolveur DNS traduit essentiellement les noms de domaine utilisés par les utilisateurs en adresses IP lisibles par machine, et inversement. DNS4EU n'est pas un produit ou un service, mais un projet européen visant à mettre en place une infrastructure numérique sécurisée, conforme aux règles de confidentialité et résiliente. Des services de sécurité commerciaux et non commerciaux s'appuient sur cette infrastructure, qu'ils soient destinés aux gouvernements, aux fournisseurs de connectivité ou au secteur public.Les organisations n'ont pas besoin d'être des institutions gouvernementales pour bénéficier du programme DNS4EU. Il offre une solution à toutes les organisations qui fournissent des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, des télécommunications, des services Internet, des services publics, des transports ou des services bancaires/financiers.Le projet DNS4EU a officiellement démarré en janvier 2023 et est cofinancé par l'UE de 2023 à 2025. L'UE contribuera en partie au développement de l'infrastructure et la Commission européenne encourage et espère que le service sera commercialisé, car il devra être viable sans coûts opérationnels de la part de l'UE après 2025.Afin de garantir la neutralité du net et la liberté des utilisateurs d'Internet, l'utilisation du DNS4EU est volontaire pour les citoyens de l'UE, qui sont toujours libres de choisir un autre fournisseur DNS. Ce projet ne donne à la Commission européenne aucun moyen de censure. De plus, cela serait contraire aux objectifs du projet, qui vise à renforcer la souveraineté numérique. L'UE n'aura pas accès à la configuration, aux données, etc.De plus, DNS4EU ne sera imposé à personne. Il se contentera de respecter les réglementations locales imposées aux fournisseurs d'accès à Internet. En d'autres termes, DNS4EU n'est pas un moyen de censure, mais plutôt un moyen de protéger les données et d'améliorer la sécurité et la souveraineté des Européens sur Internet.Selon la directive NIS2 2023, "" DNS4EU, une initiative européenne, présente plusieurs pistes pour mettre en place un service de résolution DNS sécurisé et conforme, en parfaite adéquation avec les réglementations de l'UE. Elle s'appuie sur des documents fondamentaux de l'UE tels que la stratégie de cybersécurité de l'UE. Enfin, elle a été recommandée dans la directive NIS2 du Parlement européen et du Conseil.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?