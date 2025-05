Starlink annonce une offre à 0 $ pour son kit matériel contre un abonnement mensuel de 120 $. Cependant, des conditions spécifiques s'appliquent

$0 for the Standard Kit with 12-month residential service plan commitment, now available in select markets.



Envoyé par SpaceX Envoyé par Dans certaines zones, Starlink offre à ses clients la possibilité d’acheter un kit Starlink à 0 $ avec un engagement de 12 mois au forfait Résidentiel. Le client bénéficie d’une période d’essai de 30 jours avec remboursement intégral. À l’issue de la période d’essai de 30 jours, l’engagement de service prend fin 12 mois après la date d’activation du client. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 1 des Conditions de service de votre pays.



Pendant l’engagement de service, toute action suivante entraînera des frais de modification.



* Changement d’adresse de service * Annulation du service * Défaut de paiement de votre facture à temps * Tentative de transfert de votre kit à un autre utilisateur * Annulation du service pendant l’essai de 30 jours et non-retour de votre kit



Remarque : les clients abonnés au forfait Résidentiel de 12 mois doivent contacter le service client afin de modifier leur forfait et des frais de modification leur seront facturés. Il s’agira soit de frais au prorata, soit de frais fixes, selon le marché, pour le mois de la modification de leur forfait.



Les frais de modification peuvent être au prorata ou fixes, selon le marché, sur la période de 12 mois. Les frais de modification varient selon le marché. Veuillez consulter le courriel de confirmation de l’engagement de 12 mois que vous avez reçu après avoir passé votre commande pour connaître vos frais de modification et obtenir d’autres informations pertinentes.



Italie

Allemagne

Espagne

Grèce

Irlande

Pologne

Autriche

Norvège

Pays-Bas

Croatie

République tchèque

Suisse



Une offre alléchante, mais…

Engagement de 12 mois : L’utilisateur doit s’engager pour une période d’un an.

Frais de résiliation anticipée : En cas d’annulation ou de changement d’adresse, des frais proportionnels au coût du matériel (349 $) peuvent être appliqués.

Frais supplémentaires : Dans certaines zones à forte demande, un supplément ponctuel d’environ 100 $ pourrait être facturé.



Starlink installé à la Maison Blanche pour « améliorer le Wi-Fi » : la situation inquiète les experts en cybersécurité et alimente les soupçons de conflit d'intérêts

Donald Trump aurait manigancé un plan pour bloquer l'accès à Internet via la fibre des Américains des zones rurales pour aider Musk à obtenir des fonds publics pour Starlink

Depuis avril 2025, Starlink, la filiale satellite de SpaceX, propose un abonnement résidentiel de 12 mois qui offre gratuitement son kit d’installation habituellement facturé à 349 $. Cette offre, lancée discrètement dans certains pays, est désormais étendue aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays européens.Disponibilité à l’échelle du pays :L’aspect le plus séduisant de cette offre est l’absence de frais initiaux pour le matériel. Cependant, des conditions spécifiques s’appliquent :Ces conditions soulignent que l’offre gratuite n’est en réalité qu’un leurre, visant à fidéliser les clients sur le long terme.L’abonnement standard de Starlink est proposé à 90 $ par mois sans engagement, avec un coût initial de 349 $ pour le kit. Ainsi, sur une période de 12 mois, l’utilisateur paierait 1 189 $, dont 349 $ pour le matériel. Avec la nouvelle offre, bien que le matériel soit gratuit, l’abonnement mensuel est porté à 120 $, soit 1 440 $ sur 12 mois. La différence de 251 $ représente le coût de la gratuité du matériel.Cette approche permet à SpaceX d’augmenter ses revenus mensuels tout en attirant de nouveaux clients grâce à l’attrait d’un matériel gratuit. De plus, l’engagement de 12 mois réduit le taux de désabonnement, assurant ainsi une base d’utilisateurs plus stable.Les terminaux Starlink, des panneaux rectangulaires qui reçoivent des signaux internet envoyés par les satellites SpaceX en orbite basse, peuvent être placés sur des structures physiques. Mais au lieu d'être physiquement placé à la Maison Blanche, le système Starlink serait maintenant acheminé par un centre de données de la Maison Blanche, avec des câbles en fibre optique existants, à des kilomètres du complexe.Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l'installation visait à accroître la disponibilité de l'internet dans le complexe. Ils ont indiqué que certaines zones de la propriété ne pouvaient pas recevoir de service cellulaire et que l'infrastructure Wi-Fi existante était surchargée.Karoline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, a déclaré qu'il s'agissait « d'améliorer la connectivité Wi-Fi dans le complexe ».Mais les circonstances sont différentes de toutes les situations précédentes de résolution de problèmes liés aux services Internet. Musk, qui est désormais un conseiller non rémunéré travaillant comme « employé spécial du gouvernement » à la Maison Blanche, contrôle Starlink et d'autres entreprises qui ont des affaires réglementaires devant le gouvernement fédéral ou des contrats avec lui. Des questions sur ses intérêts commerciaux en conflit avec son statut de conseiller présidentiel et de donateur majeur de Trump ont persisté pendant des semaines.Les fonctionnaires de la Maison Blanche ont déclaré que Starlink avait fait « don » du service et que le cadeau avait été approuvé par l'avocat chargé des questions d'éthique au sein du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche.Certains anciens fonctionnaires n'ont pas compris comment un tel don pouvait fonctionner.Clare Martorana, ancienne responsable de l'information à la Maison Blanche sous l'administration Biden, a déclaré qu'en règle générale, on ne peut pas simplement donner de la technologie au gouvernement. Selon elle, le directeur de l'information de la Maison Blanche devrait approuver le nouveau système pour s'assurer qu'il est correctement sécurisé, tout comme le directeur de l'information de l'administration des services généraux (General Services Administration).« Il est très rare que Starlink ou un autre fournisseur d'accès à Internet remplace une infrastructure gouvernementale existante qui a été vérifiée et sécurisée », a déclaré Jake Williams, vice-président chargé de la recherche et du développement chez Hunter Strategy, une société de conseil en cybersécurité. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle situation ».« Cela introduit un autre point d'attaque », a déclaré Williams . « Mais pourquoi introduire ce risque ? »Evan Feinman est un ancien fonctionnaire du département américain du Commerce. Il dirigeait le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) depuis 2022. Evan Feinman est un ancien fonctionnaire du département américain du Commerce. Il dirigeait le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) depuis 2022. Ce projet, qui bénéficie d'un budget de 42,45 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre de la loi historique sur les infrastructures de l'ancien président Joe Biden. Le programme vise à désenclaver les zones rurales des États-Unis en les dotant d'une connexion Internet haut débit.Evan Feinman a récemment quitté son poste au sein du ministère et a dénoncé l'orientation que l'équipe du président Donald Trump tente d'insuffler au programme BEAD. Il a envoyé un courriel cinglant à ses collègues pour les mettre en garde contre le passage imminent de la fibre optique à l'Internet par satellite. Selon lui, le plan de l'administration Trump condamnerait les Américains vivant dans les zones rurales à un accès à Internet