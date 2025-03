Donald Trump a manigancé un plan pour bloquer l'accès à Internet via la fibre des Américains des zones rurales pour aider son complice Elon Musk à obtenir des fonds publics pour Starlink

Elon Musk et Donald Trump se retrouvent mêlés à une nouvelle controverse

Comprendre le programme BEAD adopté sous l'administration Biden

Evan Feinman a mis en garde contre des conséquences graves de ce choix

Le projet BEAD est à l'arrêt et les délais d'attente pourraient s'éterniser

Cela n'a aucun sens : ces États sont prêts à démarrer, ils ont fait le travail dans les délais, dans le respect du budget et ont des plans qui permettent d'assurer une couverture universelle. Si l'administration se soucie de faire démarrer les travaux, les États dont les propositions finales ont été approuvées doivent aller de l'avant le plus rapidement possible.



D'autres États qui approchaient de la phase finale sont également dans l'incertitude. Aucune décision n'a été prise quant à l'ampleur des progrès réalisés par les 30 États qui procèdent déjà à la sélection des sous-bénéficiaires et qui devraient être autorisés à les conserver. L'administration ne peut tout simplement pas dire si le temps, l'argent des contribuables et les capitaux privés qui ont été consacrés à ces processus seront gaspillés et combien les États devront refaire.





Evan Feinman est un ancien fonctionnaire du département américain du Commerce. Il dirigeait le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) depuis 2022. Ce projet, qui bénéficie d'un budget de 42,45 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre de la loi historique sur les infrastructures de l'ancien président Joe Biden. Le programme vise à désenclaver les zones rurales des États-Unis en les dotant d'une connexion Internet haut débit.Evan Feinman a récemment quitté son poste au sein du ministère et a dénoncé l'orientation que l'équipe du président Donald Trump tente d'insuffler au programme BEAD. Il a envoyé un courriel cinglant à ses collègues pour les mettre en garde contre le passage imminent de la fibre optique à l'Internet par satellite. Selon lui, le plan de l'administration Trump condamnerait les Américains vivant dans les zones rurales à un accès à Internet moins bon et étriqué.Le courriel de Evan Feinman indique que des millions d'Américains vivant en milieu rural pourraient se retrouver avec des vitesses d'accès à Internet trop lentes si les dispositions du programme BEAD sont modifiées en faveur de Starlink, la société d'Internet par satellite du milliardaire Elon Musk Evan Feinman a expliqué : « le fait de laisser tout ou partie de l'Amérique rurale avec un accès à Internet moins bon pour que nous puissions rendre l'homme le plus riche du monde encore plus riche est une nouvelle trahison de Washington ». Il ajoute une nouvelle controverse au rôle d'Elon Musk dans l'administration Trump. Les critiques à son égard frappent de plein fouet sa société de véhicules électriques Tesla, dont la valeur a fondu de 800 milliards.La loi de 2021 qui a créé le programme BEAD stipule que « le gouvernement doit donner la priorité aux technologies pouvant facilement adapter les vitesses au fil du temps pour répondre aux besoins de connectivité en constante évolution des ménages et des entreprises ; et soutenir le déploiement de la 5G, des technologies sans fil ultérieures et d'autres services avancés ». En d'autres termes, le programme vise des réseaux à l'épreuve du temps.Sous l'ère Biden, l'administration nationale des télécommunications et de l'information (NTIA) du département du Commerce a décidé que l'architecture en fibre optique était la seule technologie permettant d'atteindre les objectifs du programme BEAD, à savoir la mise en place de réseaux à l'épreuve du temps.« La fibre apporte la large bande à haut débit aux foyers et aux entreprises et est essentielle pour fournir une liaison de retour afin de soutenir les services sans fil avancés », avait expliqué la NTIA de l'ancien président Joe Biden. Evan Feinman avertit que, si l'initiative est modifiée en faveur de Starlink, les fournisseurs de services sans fil fixes qui utilisent des réseaux terrestres au lieu de satellites seront effectivement exclus du programme BEAD.Evan Feinman a quitté le ministère le 14 mars. Selon le journaliste Craig Silverman, de ProPublica, le mandat de Evan Feinman a pris fin et il n'a pas été reconduit. Craig Silverman a également obtenu et publié sur son compte Bluesky l'intégralité du courriel envoyé par Evan Feinman à ses collègues.Le départ de Evan Feinman intervient moins de deux semaines après que le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a annoncé que le BEAD revient sur la décision de l'administration Biden de donner la priorité aux réseaux Internet à fibre optique lors de la distribution du fonds de 42,45 milliards de dollars.Dans son courriel, Evan Feinman a écrit qu'il est déçu de ne pas pouvoir mener à bien ce projet. Il a déclaré que « la nouvelle administration semble vouloir apporter des changements qui ne tiennent pas compte des orientations clairement définies par le Congrès, mais qui réduisent le nombre de foyers et d'entreprises américaines bénéficiant de connexions par fibre optique et qui augmentent le nombre de ceux qui bénéficient de connexions par satellite ».« Le degré d'abandon de la fibre optique reste inconnu, mais, quelle que soit son ampleur, il ne rendra pas service à l'Amérique rurale et aux petites villes », a-t-il écrit. Evan Feinman a déclaré que certaines versions de la proposition sont « inoffensives », mais il a mis en garde contre le risque important que les changements proposés soient mal pensés et entraînent des conséquences très négatives. Evan Feinman invite les Américains à réagir rapidement.Il a exhorté les Américains à contacter leurs représentants au Congrès et l'administration Trump et à leur demander d'éviter « la pire version » des changements prévus. « Ils devraient réparer le BEAD en supprimant les exigences qui n'ont rien à voir avec la construction d'infrastructures, et NON le changer pour favoriser une technologie qui fournit des vitesses plus lentes à des coûts plus élevés pour le ménage qui paie la facture », a déclaré Evan Feinman.Les républicains ont critiqué l'administration Biden pour ne pas avoir encore distribué les subventions, mais la NTIA a déclaré en novembre 2024 qu'elle avait approuvé les plans de financement initiaux soumis par chaque État et territoire. Selon Evan Feinman, ce changement retardera la distribution des subventions.Selon Evan Feinman, le programme BEAD est actuellement en pause, même si les nouveaux dirigeants du gouvernement ne l'admettent pas. « L'administration veut apporter des changements, mais ne veut pas être perçue comme la partie qui ralentit les choses. Elle ne peut pas avoir les deux. Les États devront être informés qu'ils doivent soit ralentir, soit cesser de sélectionner les bénéficiaires de subventions », a écrit l'ancien fonctionnaire du ministère.Le Delaware, la Louisiane et le Nevada ont vu leurs propositions finales approuvées par la NTIA en janvier 2025, quelques jours avant l'investiture de Donald Trump. « Des pelleteuses pourraient déjà être en action dans trois États, et elles pourraient l'être dans la moitié du pays d'ici l'été sans les changements proposés pour la sélection des projets. Les trois États dont les propositions finales ont été approuvées sont maintenant dans l'incertitude », a-t-il écrit.Selon Evan Feinman, certains changements envisagés ne sont pas si importants que cela. Il s'agit notamment de supprimer les exigences que les républicains ont décrites comme des priorités « oubliées ». Cela comprend les dispositions relatives à la résilience climatique, à l'accessibilité de la classe moyenne, etc.« Je ne considère pas l'inclusion ou la suppression de ces dispositions comme significatives ; elles ont été insérées par l'administration précédente à des fins de communication/politique, et n'ont jamais été au cœur de la mission du programme, pas plus qu'elles n'ont été significatives dans la conduite réelle du programme », a écrit Evan Feinman dans son message. Il s'attend également à ce qu'une nouvelle limite de dépenses par site soit fixée prochainement.Selon Evan Feinman, le montant spécifique de la limite de dépenses serait important, car l'octroi de subventions au service d'Internet par satellite Starlink d'Elon Musk ou à Kuiper d'Amazon, un concurrent de Starlink, coûterait beaucoup moins cher que le financement de projets de fibre optique.« Plus de gens auront accès à Starlink/Kuiper, et moins de gens auront une connexion par fibre optique. Cela pourrait être dramatique ou mesuré, en fonction de l'endroit où l'administration fixe le seuil limite, et si les États sont autorisés à...