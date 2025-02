Starlink d'Elon Musk en passe de remporter un contrat de 2,4 milliards de dollars pour la refonte des systèmes de communication du contrôle du trafic aérien qui avait déjà été attribué à Verizon

On ne sait pas exactement comment cela se passerait - si la FAA confierait une partie du travail à Starlink tout en permettant à Verizon de poursuivre ses propres efforts ou si elle annulerait simplement le contrat avec Verizon et l'attribuerait à Starlink. Quelle que soit l'issue, elle ne manquera pas de susciter des accusations de favoritisme, de copinage et de conflits d'intérêts, alors que Musk continue de servir de visage aux efforts déployés par le ministère de l'efficacité gouvernementale (DOGE) pour réduire les dépenses et licencier des travailleurs fédéraux, en dépit des dommages structurels que cela entraîne.Le contrat en question est destiné à fournir une infrastructure de communication de pointe pour le contrôle du trafic aérien aux États-Unis, dans le cadre d’une initiative visant à moderniser et sécuriser le système de navigation aérienne.Starlink, qui appartient à SpaceX de Musk, fournit un accès internet par satellite aux particuliers et aux entreprises. Il se présente comme le « système internet le plus avancé », permettant d'accéder à des utilisateurs situés dans des endroits éloignés. La FAA ne compte pas actuellement sur Starlink pour alimenter son système de contrôle du trafic aérien, qui surveille plus de 45 000 vols et 2,9 millions de passagers aériens par jour.Actuellement, la Federal Aviation Administration (FAA) gère un système de communication qui repose largement sur des technologies terrestres traditionnelles. Cependant, la croissance rapide du trafic aérien et les exigences croissantes en matière de sécurité et de vitesse de communication exigent une mise à niveau substantielle.C'est dans ce contexte que la FAA avait initialement attribué ce contrat à Verizon, le géant américain des télécommunications qui avait proposé des solutions basées sur des infrastructures terrestres. Mais la donne a changé avec l’ascension de Starlink, un service Internet par satellite développé par SpaceX, fondé par Elon Musk. Ce dernier a vu en Starlink une opportunité de transformer les communications aériennes à travers une infrastructure satellite capable de garantir une couverture mondiale et une latence réduite, particulièrement dans les zones où les infrastructures terrestres sont limitées.Depuis plusieurs jours, Musk sème le doute sur le système Verizon, affirmant sans preuve qu'il « ne fonctionne pas et qu'il fait courir de graves risques aux voyageurs aériens ».[TWITTER]

