Rupture des câbles sous-marins : accidents ou actes de sabotages visant l'Europe ?

Trois câbles, tous mystérieusement sectionnés en l'espace d'un mois, par des navires traînant leurs ancres sur des kilomètres et des kilomètres. Une simple coïncidence !



Cette conclusion est perçue comme une tentative de désescalade des tensions

Ils sont en train de désamorcer la situation. C'est un mensonge commode comme « démission pour raisons personnelles ». Ils ne veulent pas que la population soit plus en colère ou plus paniquée qu'elle ne l'est déjà. Hier, nous avons appris qu'ils déployaient des navires sans équipage et une sorte d'intelligence artificielle pour surveiller les navires et les câbles.



S'ils pensaient qu'il s'agissait d'accidents et de coïncidences, ce qui est extrêmement rare d'après les données historiques, il ne serait pas économiquement rationnel d'investir continuellement des millions dans la surveillance. Le fait qu'ils investissent des dizaines de millions dans la surveillance continue prouve qu'ils pensent que cela peut se reproduire à court terme.



Plusieurs anomalies relevées dans le comportement des navires impliqués

Si vous voulez jeter l'ancre sur un navire de cette taille (Eagle S), vous avez besoin de la coopération de plusieurs membres d'équipage. Cela fera un bruit que tout le monde sur le navire remarquera. Cela n'arrive pas par hasard.



En outre, ces câbles marins sont indiqués sur les cartes pour une raison précise : il est strictement interdit d'utiliser une ancre à proximité de ces endroits. Traîner son ancre sur des dizaines de kilomètres ne se fait pas sans intention.



La rupture de plusieurs câbles sous-marins de télécommunication situés dans la mer Baltique a animé les débats dans la communauté et dans les chancelleries au cours des derniers mois. Les câbles sous-marins de fibre optique reliant la Suède à la Lituanie et la Finlande à l'Allemagne ont été sectionnés entre le 17 et le 18 novembre 2024 . Et fin décembre 2024, un câble sous-marin de télécommunication reliant la Finlande et l'Estonie a aussi été sectionné.Les autorités des pays concernés ont lancé des enquêtes pour déterminer les causes réelles de ces dommages. La Suède a ouvert une enquête pour sabotage, notamment en raison de la présence suspecte du navire chinois commercial Yi Peng 3 dans la zone des incidents. Cependant, Pékin n'a pas autorisé l'inspection du navire par les autorités suédoises. La flotte fantôme russe est l'un des principaux suspects, mais la Russie et la Chine ont nié les allégations En effet, la Russie est soupçonnée de cibler délibérément les infrastructures sous-marines dans le cadre d'une vaste campagne d'attaques hybrides à travers l'Europe. La Finlande a notamment rapporté fin décembre qu'elle a trouvé des traces de traînée d'ancre près d'un câble sous-marin rompu . En réponse à ces incidents, l'OTAN a renforcé sa présence en mer Baltique et y a déployé deux navires afin d'assurer la sécurité des infrastructures sous-marines.Toutefois, jusqu'à présent, les enquêtes menées par une demi-douzaine de services de sécurité européens et les États-Unis n'ont pas permis d'établir que les navires commerciaux soupçonnés d'avoir traîné des ancres sur les fonds marins l'avaient fait intentionnellement ou sur ordre de Moscou.Au contraire, les responsables américains et européens ont déclaré que les preuves recueillies à ce jour, y compris les communications interceptées, font état d'accidents causés par des équipages inexpérimentés travaillant à bord de navires mal entretenus. Mais cette version des faits est controversée.Cette conclusion reflète un consensus naissant au sein des services de sécurité américains et européens, selon de hauts fonctionnaires de trois pays impliqués dans des enquêtes en cours sur les incidents ayant conduit à l'endommagement des câbles de télécommunication sous-marins.Selon des responsables américains, des « explications claires » suggèrent que les dommages causés aux câbles sont accidentels. Ils ont également cité l'absence de preuves concrète suggérant la culpabilité de la Russie. Des responsables de deux services de renseignement européens ont déclaré qu'ils étaient d'accord avec les évaluations américaines. Toutefois, des critiques affirment que ces responsables tentent une désescalade des tensions avec la Russie.Les responsables américains et européens ont refusé de donner plus de détails et se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat, en raison du caractère sensible des enquêtes en cours. Malgré les soupçons initiaux quant à l'implication de la Russie, un fonctionnaire européen a ajouté qu'il existe des « contre-éléments de preuve » suggérant le contraire. Pourtant, des navires russes ou chinois ont été repérés à plusieurs reprises proches des lieux des incidents.Les dénégations de responsabilité de la Russie ont été accueillies avec un profond scepticisme par les responsables européens confrontés à une vague plus large d'attaques hybrides attribuées à Moscou. Dans ce contexte, les dommages causés aux câbles ont renforcé le sentiment européen d'être en état de siège. Certains critiques ont rejeté le point de vue selon lequel les accidents, et non la Russie, seraient probablement à l'origine des dommages sous-marins.Par exemple, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié de « sabotage » l'incident survenu en novembre et a déclaré que personne ne croit que ces câbles ont été sectionnés accidentellement. Le président finlandais Alexander Stubb a déclaré qu'un incident survenu le jour de Noël était « certainement » lié à la Russie. D'autres experts ont également déclaré que ces incidents liés aux câbles s'inscrivaient dans un schéma d'agression russe.Pekka Toveri, représentant de la Finlande au Parlement européen et ancien haut responsable du renseignement militaire de son pays, a déclaré que les affaires concernant les fonds marins font partie d'une « opération hybride typique » de la part de Moscou. « La chose la plus importante dans toute opération hybride est la possibilité de nier les faits », a déclaré Pekka Toveri. Il rejette catégoriquement la conclusion selon laquelle il s'agit d'accidents maritimes.Malgré les progrès des capacités de surveillance sous-marine, il s'est avéré difficile d'attribuer les attaques. Les enquêtes sont en cours et les conclusions sont attendues. Ceux qui défendent l'hypothèse d'un sabotage craignent que les causes soient cachées pour éviter une guerre potentielle avec la Russie.« Les services de sécurité russes ont peut-être réussi à ne laisser aucune preuve qui tienne la route devant un tribunal, mais conclure qu'il s'agit d'accidents est une véritable foutaise », a noté Pekka Toveri. Il a cité des anomalies dans le comportement des navires impliqués et des preuves que la Russie consacre depuis des décennies des efforts à la cartographie de l'infrastructure des fonds marins occidentaux et à l'identification de ses vulnérabilités. Au moins deux des navires soupçonnés d'avoir causé des dommages semblent avoir traîné leurs ancres sur des fonds marins sur une distance de 160 km ou plus . Selon Pekka Toveri, un navire qui jetterait l'ancre par accident serait immédiatement entraîné dans une dérive si importante que les équipages se précipiteraient pour l'immobiliser et évaluer les dégâts. Le calendrier des incidents a renforcé les soupçons des autorités européennes et des critiques.On peut également se demander pourquoi la Russie prendrait le risque de cibler des systèmes sous-marins dans des voies navigables bordées par des pays membres de l'OTAN. Cela pourrait mettre en péril les opérations de contrebande de pétrole sur lesquelles la Russie s'est appuyée pour financer la guerre en Ukraine, et éventuellement provoquer des efforts des gouvernements occidentaux visant à couper la route de la Russie vers l'Atlantique Nord.Lors du sommet de la Baltique qui s'est tenu à Helsinki le 14 janvier, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé la mise en place de nouvelles patrouilles de frégates, d'avions, de satellites sous-marins et d'une « petite flotte de drones navals » conçus pour détecter les actes de sabotage sous-marin.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'endommagement des câbles a-t-il été causé par des accidents ou des actes de sabotage ? Pourquoi ?Les déclarations des responsables américains et européens sont perçues comme une tentative visant à atténuer les tensions avec la Russie et la Chine. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, comment l'Europe peut-elle protéger ses infrastructures sous-marines de télécommunication ?