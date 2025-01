You may have seen this graphic showing how Starlink prices compare to leading fixed internet prices in Africa.



The analysis was done by RestOfWorld and it rightly observed that Starlink is cheaper than fixed internet in some countries.



We know this to be true in Zimbabwe. No… pic.twitter.com/iCt5tV1bQ9 — Techzim (@Techzim) January 11, 2025

La capacité du réseau Internet Starlink s’effrite avec l’augmentation du nombre d’abonnés

Au Ghana par exemple, le coût de l’abonnement mensuel à Starlink est deux fois moins élevé que celui du service proposé par le fournisseur d'accès local. Rest of World a identifié au moins cinq pays d'Afrique où l’abonnement mensuel à Starlink est moins élevé que le prix moyen du service Internet offert par l’opérateur local : Kenya, Ghana, Zimbabwe, Mozambique et Cap-Vert.Les prix de l’abonnement mensuel à Starlink varient considérablement, de 10 $ au Kenya à 50 $ en Eswatini. Pour la plupart des pays d'Afrique, le plan Starlink le moins cher coûte entre 28 et 34 dollars par mois.Rest of World a déterminé les principaux fournisseurs de services internet fixes à partir de rapports publiés par l'autorité des communications de chaque pays, et a obtenu les prix les plus bas sur le site web de chaque société. Les prix ont été convertis en dollars américains pour faciliter les comparaisons.Pour réaliser cette analyse, Rest of World a comparé le prix du service résidentiel de Starlink au plan Internet fixe illimité le moins cher proposé par les principaux fournisseurs de services Internet le 9 janvier 2025.Le coût du matériel Starlink peut néanmoins s’avérer être un frein pour l’acquisition du service par le plus grand nombre des populations africaines dont seulement 38 % ont accès à Internet, d’après des chiffres des Nations Unies.Elon Musk a lancé Starlink pour offrir une connexion Internet haut débit dans les zones rurales ou non desservies par les fournisseurs traditionnels. Mais il semble également susciter de l'intérêt dans les zones plus densément peuplées. Et les dernières mises à jour de SpaceX suggèrent que l'entreprise à du mal à faire face à la demande croissante. Plus précisément, SpaceX a annoncé qu'il manque désormais de capacité pour satisfaire les demandes d'accès à Starlink.Starlink n'est pas encore disponible dans la majeure partie de l'Afrique, et certaines des zones où il est disponible sont complètes. La nouvelle est surprenante, car les problèmes de capacité de Starlink affectent souvent les zones situées en dehors des grandes villes, qui n'ont pas accès à un réseau Internet terrestre fiable. Dans ces zones, Starlink d'Elon Musk a décidé en septembre 2024 d'imposer une « taxe de congestion » de 100 $ aux nouveaux utilisateurs.L'initiative vise à limiter le nombre de nouveaux abonnés dans les zones où la capacité du service est déjà saturée. Cependant, cette taxe ne semble pas avoir un impact important. SpaceX n'a fait aucune déclaration sur les raisons pour lesquelles Starlink fait face à des problèmes de capacité dans une bonne partie du monde. Mais il est possible que Starlink soit confronté à une forte croissance du nombre d'utilisateurs, dépassant la capacité globale des satellites.Gwynne Shotwell, président et directeur de l'exploitation de Starlink, a annoncé récemment que Starlink comptait près de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Starlink offre actuellement une connexion haut débit à partir de plus de 6 600 satellites et en lance fréquemment d'autres. Les lancements de nouveaux satellites semblent en déphasage par rapport à la croissance du nombre d'utilisateurs. SpaceX s'est donc vu obliger de rétablir la liste d'attente de Starlink.Certains observateurs ont souligné que les utilisateurs peuvent contourner la liste d'attente en souscrivant à l'option Starlink Roam, qui est plus onéreuse. Cependant, ils pourraient rencontrer des problèmes de performance dans les zones encombrées. En effet, SpaceX commercialise le service Starlink Roam pour une utilisation en voyage et non comme un service Internet fixe à domicile. Starlink pourrait également bloquer le service Roam dans certaines zones.Starlink Roam coûte 599 dollars pour le matériel et 50 dollars par mois pour 50 Go de données, ou 165 dollars pour un service illimité. Le prix du matériel Starlink résidentiel est de 349 dollars et celui du service mensuel de 120 dollars. SpaceX et son PDG Elon Musk n'ont pas interrompu les ventes de matériels. Au lieu de cela, l'entreprise a préféré introduire une taxe de congestion pour les nouveaux utilisateurs et rétablir la liste d'attente de Starlink.Pour augmenter la capacité de Starlink, SpaceX a demandé l'autorisation d'envoyer près de 30 000 satellites supplémentaires en orbite terrestre basse. SpaceX affirme que cela est nécessaire pour apporter des vitesses de l'ordre du gigabit aux utilisateurs de son service d'Internet par satellite. Elle souhaite également que les autorités américaines lui attribuent des orbites plus basses pour ses satellites de deuxième génération et davantage de fréquences radio.Source : Rest of WorldQuel est votre avis sur le sujet ?