Un contexte de tensions persistantes

Les faits

Selon Chunghwa Telecom, quatre conducteurs du câble sous-marin international ont été endommagés à Yehliu, New Taipei City, à 7h45 du matin le 3 janvier.



L'administration des gardes-côtes nationaux de Taïwan a identifié un cargo immatriculé au Cameroun, le Shunxin 39 (MMSI677087200), comme étant soupçonné d'être à l'origine de l'incident. Le navire a reçu l'ordre de retourner dans les eaux proches du port de Keelung afin de faire l'objet d'une enquête. Les officiers de la garde côtière n'ont pas pu monter à bord du navire pour l'enquête en raison du mauvais temps, et ils n'ont pas été en mesure de retenir le navire. Le navire se dirige actuellement vers la Corée du Sud.



Chunghwa Telecom a déclaré avoir été alerté de l'endommagement du câble à 7h51 vendredi, et avoir pu réacheminer le trafic via d'autres câbles sous-marins.



Bien que le navire porte un nom chinois, les garde-côtes n'ont pas été en mesure de confirmer si le Shunxin 39 est bien un navire chinois. Selon Chunghwa Telecom, quatre conducteurs du câble sous-marin international ont été endommagés à Yehliu, New Taipei City, à 7h45 du matin le 3 janvier.L'administration des gardes-côtes nationaux de Taïwan a identifié un cargo immatriculé au Cameroun, le Shunxin 39 (MMSI677087200), comme étant soupçonné d'être à l'origine de l'incident. Le navire a reçu l'ordre de retourner dans les eaux proches du port de Keelung afin de faire l'objet d'une enquête. Les officiers de la garde côtière n'ont pas pu monter à bord du navire pour l'enquête en raison du mauvais temps, et ils n'ont pas été en mesure de retenir le navire. Le navire se dirige actuellement vers la Corée du Sud.Chunghwa Telecom a déclaré avoir été alerté de l'endommagement du câble à 7h51 vendredi, et avoir pu réacheminer le trafic via d'autres câbles sous-marins.Bien que le navire porte un nom chinois, les garde-côtes n'ont pas été en mesure de confirmer si le Shunxin 39 est bien un navire chinois.

Un précédent a été évoqué en 2023 sur des câbles sous-marins reliant Taïwan à ses îles périphériques

L'OTAN développe un système qui permettra de passer sans heurt des câbles sous-marins aux satellites en cas d'incidents

La guerre des puces au cœur des tensions géopolitiques

ASML et TSMC pourraient désactiver à distance les machines à fabriquer des puces les plus sophistiquées au monde en cas d'invasion de Taiwan par la Chine

En réponse aux tensions avec la Chine, les États-Unis vont se lancer dans la fabrication de puces hautes performances

Cet événement survient dans un climat déjà tendu entre Taiwan et la Chine. Pékin considère Taiwan comme une province devant être réunifiée avec le continent, tandis que Taipei revendique son autonomie et son système démocratique. Les incidents impliquant des infrastructures critiques, comme celui-ci, sont souvent interprétés dans le contexte plus large des pressions exercées par la Chine sur Taiwan.En 2023, plusieurs incidents similaires avaient déjà été signalés, alimentant les craintes d'une stratégie délibérée visant à affaiblir les capacités technologiques et de communication de l'île. Si les autorités taïwanaises n’ont pas encore désigné formellement la Chine comme responsable, les soupçons se tournent inévitablement vers leur voisin, compte tenu des précédents historiques.Selon les autorités taïwanaises, un navire identifié comme appartenant à une entreprise ayant des liens avec la Chine aurait heurté ou sectionné un câble sous-marin essentiel à la connectivité Internet et aux communications de l’île. Bien que les détails précis de l’incident restent encore flous, les conséquences pour les infrastructures numériques de Taiwan sont significatives. Les câbles sous-marins sont des éléments vitaux pour le flux mondial de données, et leur endommagement peut provoquer des interruptions majeures dans les services numériques.Les médias locaux et le Financial Times rapportent qu'un navire nommé Shunxing 39 a fait escale dans le port taïwanais de Keelung vendredi dernier et qu'il a endommagé un câble sous-marin exploité par l'opérateur taïwanais Chungwa Telecom alors qu'il se dirigeait vers la Corée du Sud.Chungwa Telecom a apparemment déclaré que seules quatre fibres ont été touchées et que ses plans de redondance signifient que la connectivité n'a pas été interrompue :Les médias taïwanais ont cité un expert local en sécurité qui pense que l'incident était délibéré et que le véritable propriétaire du navire est un ressortissant chinois. Des sources anonymes au sein des garde-côtes taïwanais auraient soutenu cette théorie.Les autorités portuaires locales ont tenté de parler aux officiers du Shunxing 39, mais n'ont pas pu le rattraper en raison de la mer agitée. Le Financial Time rapporte que Taïwan espère que les autorités sud-coréennes pourront l'aider une fois le cargo arrivé sur place.Cet incident fait suite à l'allégation de novembre 2024 selon laquelle un navire chinois aurait délibérément coupé des câbles sous-marins dans la mer Baltique . Il survient alors que l'on s'inquiète de plus en plus de la « guerre des zones grises », qui consiste à nuire à des rivaux géopolitiques d'une manière qu'il est difficile de relier directement aux actions d'un État souverain. L'endommagement des câbles sous-marins, artères numériques essentielles du monde, est une tactique classique de la zone grise, car l'arrêt ou le ralentissement des flux de données peut nuire à un pays, mais il est difficile de prouver l'identité des attaquants étant donné que les liaisons se trouvent au fond de la mer et qu'il est difficile d'assurer une surveillance permanente des navires. Les attaques contre les câbles sous-marins sont donc presque toujours plausiblement niables.En effet, alors que de nombreux rapports affirment que le Shunxing 39 est immatriculé au Cameroun, les bases de données maritimes indiquent que le navire est tanzanien. Il n'est pas non plus évident de prouver que le navire appartient à un ressortissant chinois.Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est que la Chine considère Taïwan comme une province voyou qui doit être réunifiée avec le continent et que Pékin a utilisé son armée pour effectuer de nombreuses manœuvres qui démontrent sa capacité à perturber potentiellement le trafic maritime.En 2023, les autorités taïwanaises ont affirmé que des navires chinois avaient accidentellement endommagé, à dessein, des câbles sous-marins reliant Taïwan à ses îles périphériques.L'OTAN développe un système intelligent visant à renforcer la résilience des infrastructures de télécommunication des pays membres de l'alliance. Le système permettra de localiser rapidement les dommages subis par les câbles sous-marins avec une précision d'un mètre et de trouver d'autres itinéraires que les données pourront emprunter en cas de rupture d'une ligne particulière. Il sera programmé pour réacheminer rapidement et automatiquement les données affectées vers les satellites . Les experts de l'OTAN insistent sur la nécessité d'un tel système de relais à la suite des ruptures successives de plusieurs câbles sous-marins situés dans la mer Baltique.Les États-Unis et d'autres pays craignent que l'action de la Chine ne perturbe l'approvisionnement en semi-conducteurs essentiels pour former les modèles d'intelligence artificielle et les faire fonctionner, car Taïwan est le siège du fabricant de puces TSMC.Alors que les gouvernements du monde entier s'efforcent de sécuriser la production et l'approvisionnement en puces, les tensions sont particulièrement vives entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis n'ont pas seulement investi pour stimuler leur production nationale de puces, ils ont également empêché la Chine d'obtenir des puces haut de gamme ou des équipements de fabrication de puces. L'une des machines DUV (deep ultraviolet) d'ASML, utilisée pour les puces moins avancées, en fait partie.Depuis 2019, ASML n'a plus le droit de vendre ses équipements les plus avancés à la Chine. Toutefois, une invasion potentielle de Taïwan signifierait que la Chine aurait accès à toutes les pièces d'équipement que les États-Unis et les Pays-Bas ont cherché à garder hors de portée de Pékin. Elle pourrait également entraver l'accès des Européens et des Américains aux chaînes d'approvisionnement essentielles. Par l'intermédiaire de TSMC, Taïwan fabrique environ 90 % des puces les plus perfectionnées au monde.La Chine revendique depuis longtemps Taïwan comme son propre territoire et milite pour une unification pacifique, bien qu'elle n'ait jamais exclu le recours à la force. Le président chinois Xi a également réfuté les prédictions américaines d'une unification imminente d'ici 2027. Cependant, les tensions s'accroissent à mesure que le nouveau président élu de Taïwan, Lai Ching-te, demande à la Chine de mettre fin aux menaces de guerre et à l'intimidation.La secrétaire américaine au commerce, Ray Gaimondo, a récemment déclaré qu'une prise de contrôle de TSMC par la Chine serait « absolument dévastatrice » pour l'approvisionnement du pays en semi-conducteurs , rappelant « qu'actuellement, les États-Unis achètent 92 % de leurs puces de pointe à TSMC, à Taiwan ». Bien qu'il ne soit pas certain qu'ASML ait réellement le pouvoir de débrancher ses machines en cas d'invasion, il est clair que l'accès à ses équipements déplacerait encore davantage les pièces du puzzle.ASML est le seul fabricant mondial de machines de lithographie extrême ultraviolette (EUV), également connues sous le nom de machines EUV. Ces machines utilisent des ondes lumineuses haute fréquence pour imprimer les plus petites transistors de microprocesseurs existants, créant ainsi des puces utilisées dans l’intelligence artificielle (IA) et d’autres applications sensibles, y compris militaires. Les machines EUV d’ASML sont vendues à plus de 200 millions d’euros chacune. Leur technologie est soumise à des interventions gouvernementales visant à empêcher qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Par exemple, les Pays-Bas interdisent à ASML de vendre des machines EUV à la Chine en raison des craintes américaines que cela puisse donner un avantage à son rival dans la guerre mondiale des puces.Ces machines EUV nécessitent un entretien régulier et des mises à jour. Dans ce cadre, ASML peut forcer à distance leur arrêt , agissant ainsi comme un interrupteur d’arrêt d’urgence. Cette capacité de désactivation à distance s’applique aux machines EUV d’ASML, dont TSMC est le plus grand client. En cas d’invasion de Taiwan par la Chine, ASML pourrait donc désactiver ces machines pour éviter qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.Citant des sources anonymes au fait du dossier, Bloomberg rapporte que des représentants du gouvernement américain se sont inquiétés des conséquences que pourraient avoir les machines de pointe de TSMC (équipées de la technologie EUV d'ASML) si elles tombaient entre les mains de la Chine en cas d'attaque contre Taïwan. Selon ses sources, ASML a rencontré le gouvernement néerlandais et a assuré les fonctionnaires qu'elle pouvait désactiver les machines à distance. L'entreprise pourrait permettre un arrêt par le biais des mises à jour logicielles nécessaires pendant la maintenance pour maintenir les machines en état de marche.Les États-Unis se lancent dans un pari ambitieux pour relocaliser la fabrication de semi-conducteurs avancés , symbolisé par l’ouverture prévue en 2025 de la première usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) en Arizona. Ce projet, soutenu par la loi CHIPS and Science Act de 2022, vise à réduire la dépendance critique envers Taïwan, où 90 % des puces de pointe sont actuellement produites. Alimentée en énergie solaire et affichant des rendements déjà prometteurs, cette usine marque une avancée stratégique dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, tout en répondant aux besoins de grandes entreprises américaines comme Apple et Nvidia. Avec l’ajout de nouvelles installations prévues pour 2028 et au-delà, ce projet ambitionne de placer les États-Unis au cœur de l’innovation technologique mondiale.Cependant, cette relocalisation soulève des défis majeurs. La main-d'œuvre américaine, en nombre insuffisant et parfois en décalage culturel avec les pratiques taïwanaises, freine la montée en puissance de ces projets. Les coûts élevés de fabrication, combinés à une dépendance croissante aux subventions publiques, posent également la question de la viabilité économique à long terme. Bien que l’initiative reflète une réponse audacieuse aux risques géopolitiques et aux tensions avec la Chine, son succès dépendra de la capacité des États-Unis à harmoniser les compétences locales, à soutenir durablement ces investissements et à s'adapter à un marché mondial hyper compétitif.Sources : médias locaux ( 1 Quelle pourrait être la stratégie de Taiwan pour renforcer la protection de ses infrastructures critiques face à de tels incidents ?Dans quelle mesure cet événement peut-il être considéré comme une forme de guerre hybride, et quelles réponses sont envisageables ?La communauté internationale devrait-elle intervenir pour protéger les câbles sous-marins dans les zones de tensions géopolitiques ?Comment cet incident reflète-t-il l'évolution des conflits modernes vers des cibles technologiques et économiques ?Pékin peut-il être tenu responsable d’un incident de ce type, même en l’absence de preuves directes ?