The vessel movement of Eagle S is very irregular and corresponds with the location and time of the damage to the Estlink 2 cables. pic.twitter.com/IpEUq13n3k — Kamsarmax (@cashsarmax) December 25, 2024

Le pétrolier Eagle S, un navire-citerne de la flotte noire lié à la Russie, saisi par la Finlande le 25 décembre pour avoir endommagé un câble sous-marin, était équipé de dispositifs de transmission et de réception qui lui ont permis de devenir un « navire-espion » pour la Russie. L'équipement de haute technologie à bord était anormal pour un navire marchand et consommait plus d'énergie du générateur du navire, ce qui a entraîné des coupures de courant répétées, a déclaré une source connaissant bien le navire qui lui fournissait des services maritimes commerciaux il y a encore sept mois.Outre l'Eagle S, un autre pétrolier appartenant au même groupe de propriétaires, le Swiftsea Rider, sanctionné par le Royaume-Uni, a également été équipé d'un matériel similaire.L'Eagle S, battant pavillon des îles Cook, et le Swiftsea Rider, battant pavillon du Honduras, sont deux des 26 vieux pétroliers liés à la Russie dont les structures de propriété opaques sont liées à trois armateurs apparentés, dont deux ont été sanctionnés par le gouvernement britannique il y a 12 mois pour avoir « soutenu la machine de guerre de Poutine ».Les pétroliers qui contournent les sanctions ont été achetés entre 2022 et 2023 et affrétés coque nue par Eiger Shipping, la branche maritime du négociant en pétrole russe Litasco.L'Eagle S a été arraisonné par les forces finlandaises qui enquêtaient sur le sabotage du câble sous-marin Estlink 2, qui a interrompu l'approvisionnement en électricité de l'Estonie depuis la Finlande.Le pétrolier a ralenti et traîné son ancre autour du câble vers midi, le 25 décembre, a déclaré la police finlandaise. Trois autres câbles ont également été endommagés.La source, qui a refusé d'être identifiée pour protéger sa sécurité, a fourni au moins 60 documents confidentiels sur l'Eagle S à certains médias en juin, y compris le rapport d'inspection qui décrivait de nombreux manquements à la sécurité découverts lors d'une inspection effectuée alors que le navire était à l'ancre dans les eaux danoises ce mois-là. Ces documents, ainsi que d'autres relatifs à des pétroliers de la flotte noire fournissant des informations confidentielles et privées sur la classe, l'assurance et le pavillon, ainsi que d'autres exigences techniques et réglementaires, ont été vérifiés comme étant authentiques à ce moment-là.En juillet, des médias locaux ont fait état des graves lacunes du Eagle S qui compromettaient la sécurité de l'environnement et de l'équipage, et ont souligné le manque d'entretien et l'absence de respect des normes réglementaires et techniques pour l'ensemble de la flotte noire. La source a depuis fourni des informations supplémentaires, indiquant qu'une personne non autorisée, qui n'était pas un marin, avait été identifiée à bord de l'Eagle S.Elle a déclaré que du matériel d'écoute et d'enregistrement avait été apporté à bord du pétrolier vieux de 20 ans par le biais « d'énormes valises portables », ainsi que de « nombreux ordinateurs portables » dotés de claviers pour les langues turque et russe lors des escales en Turquie et en Russie. L'équipement était conservé sur le pont, a-t-elle déclaré.Les dispositifs d'émission et de réception étaient utilisés pour enregistrer toutes les fréquences radio et, lorsqu'ils atteignaient la Russie, ils étaient déchargés pour être analysés. « Ils surveillaient tous les navires et avions de l'OTAN », a déclaré la source. « Ils disposaient de tous les détails les concernant. Ils se contentaient de faire correspondre leurs fréquences. Des officiers radio russes, turcs et indiens s'en servaient ».L'Eagle S a également largué des « dispositifs de type capteur » dans la Manche au cours d'un transit.À sa connaissance, aucun autre équipement n'est revenu sur le navire après son déchargement pour analyse, mais d'autres dispositifs ont été placés sur un autre pétrolier apparenté, le Swiftsea Rider.Les allégations selon lesquelles des navires marchands liés à la Russie seraient utilisés pour des activités d'espionnage et de sabotage en mer Baltique, où la Russie est entourée d'alliés de l'OTAN, soulignent la montée des tensions géopolitiques dans la région, alors que les dirigeants politiques européens appellent à un renforcement de la défense des infrastructures maritimes.C'est la deuxième fois en deux mois que des câbles sous-marins vitaux entre les alliés de l'OTAN sont endommagés et c'est la première fois qu'un navire commercial soupçonné de sabotage est pris en charge par les autorités.En novembre, le vraquier Yi Peng 3 a été accusé d'avoir jeté l'ancre pour endommager le câble de communication C-Lion 1 reliant la Finlande et l'Allemagne. Le vraquier a passé plus de quatre semaines dans les eaux internationales, dans le détroit du Danemark, pendant que les autorités allemandes, suédoises, danoises et finlandaises enquêtaient, mais il a fini par reprendre la mer samedi 16 décembre.L'équipage de l'Eagle S aurait été au courant de ses activités d'espionnage « car cela ne pouvait pas être caché », mais il était « menacé de mort, alors tout le monde s'est tu », a déclaré la source. « Les capitaines ont été remplacés lorsqu'ils ont soulevé la question », a-t-elle ajouté.Les propriétaires réels d'Eagle S et de Swiftsea Rider se cachent derrière des structures d'entreprise complexes. Le propriétaire enregistré d'Eagle S est une structure à navire unique qui prétend avoir un bureau dans le centre d'affaires d'un hôtel de luxe à Dubaï.Si certains médias n'ont pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante, l'un d'eux a interrogé une source de sécurité de l'industrie du transport maritime qui lui a indiqué qu'elles étaient « plausibles ».Après que l'Eagle S a été vu à l'endroit de la zone économique exclusive (ZEE) finlandaise où le câble Estlink 2 a été sectionné, la police finlandaise, en coopération avec d'autres autorités, a arraisonné et saisi le pétrolier de 750 pieds de long, battant pavillon des îles Cook, et l'a emmené dans ses eaux territoriales. Les autorités finlandaises ont également ouvert une enquête criminelle.« La police d'Helsinki et les gardes-frontières ont mené une opération tactique sur le navire », a déclaré la police finlandaise dans un communiqué jeudi. « Les autorités ont pris des mesures d'enquête sur le navire, auquel ont accédé les gardes-frontières finlandais et les hélicoptères des forces de défense. La police étudie également d'autres dommages possibles dans la zone maritime ».Les enquêteurs finlandais pensent que l'Eagle S a pu causer les dégâts en traînant son ancre sur le fond marin, selon Reuters.Source : vidéos dans le texteQu'en pensez-vous ? Cela vous semble-t-il crédible ou non ?Quelles mesures les pays européens pourraient-ils prendre pour mieux protéger leurs infrastructures sous-marines ?Une solution technologique pour faire face à ce problème est-elle envisageable ? Laquelle vous vient à l'esprit ?