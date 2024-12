Le directeur général de la police, Ilkka Koskimäki, le chef de la police criminelle centrale, Robin Lardot, et le chef adjoint des gardes-frontières, Markku Hassinen, m'ont donné une vue d'ensemble de la rupture de câble dans le golfe de Finlande. Nos autorités ont coopéré efficacement dans l'enquête sur ces incidents.



Réactions et implications

Aujourd'hui, le Président de la République et le Comité ministériel de la politique étrangère et de sécurité ont tenu une réunion extraordinaire. Nous avons discuté des dommages causés aux câbles dans le golfe de Finlande.



Mes trois messages :

La Finlande a une forte capacité à répondre à des situations comme celle-ci. Nos autorités travaillent rapidement et en étroite collaboration. La situation est sous contrôle. Nous n'avons aucune raison d'être inquiets. Nous enquêtons actuellement sur l'incident. Nous avons informé nos principaux partenaires internationaux. Avec l'Estonie, nous avons demandé un renforcement de la présence de l'OTAN dans notre voisinage, en particulier autour des infrastructures critiques. Notre demande a déjà été satisfaite. 3. Avec nos alliés et nos partenaires, nous continuerons à relever les défis posés par la flotte fantôme de la Russie. Il s'agit notamment de mesures convenues avec l'OTAN, l'UE et nos partenaires, telles que l'inspection des certificats d'assurance des navires. Nous cherchons également des moyens, fondés sur le droit maritime international, de répondre plus efficacement à des incidents similaires à l'avenir.

La Finlande a arrêté et arraisonné un navire soupçonné d'avoir endommagé le câble électrique sous-marin Estlink 2 et trois autres lignes internet le jour de Noël. Le pétrolier Eagle S, immatriculé aux îles Cook, appartient à Caravella LLCFZ, basé aux Émirats arabes unis, et c'est apparemment le seul navire que possède cette société. Au moment de l'arrêt, le Financial Times a déclaré que le navire transportait du pétrole de la Russie vers l'Égypte et que les archives publiques le plaçaient au-dessus du câble endommagé au moment de la panne.Selon certaines sources, l'Eagle S fait partie de la flotte fantôme russe, composée de pétroliers anciens et délabrés. Ces navires sont immatriculés et détenus par des sociétés basées dans d'autres pays, et la Russie les utilise pour contourner les sanctions internationales qui pèsent sur ses exportations de pétrole. En raison de ce dernier événement, le président finlandais Alexander Stubb a indiqué que son pays doit être en mesure de prévenir les risques posés par « les navires appartenant à la flotte fantôme russe ».Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les infrastructures sous-marines de la mer Baltique ont subi une série de dommages et d'interruptions. Le dernier incident majeur avant ce dernier développement s'est produit à la mi-novembre, lorsque le Yi Peng 3, un vraquier chinois voyageant d'Ust-Luga, en Russie, vers l'Égypte, une route similaire à celle empruntée par l'Eagle S, a été soupçonné d'avoir délibérément traîné son ancre sur le fond marin pour endommager un câble internet sous-marin reliant la Suède et la Lituanie, le 16 novembre. Le navire aurait ensuite effectué la même manœuvre le lendemain, coupant le câble de communication C-Lion1 entre la Finlande et l'Allemagne.Le ministre estonien des affaires étrangères, Margus Tsahkna, a déclaré que ces incidents deviennent si fréquents qu'il est peu probable qu'ils soient tous dus à des accidents ou à des erreurs des opérateurs. « Nous devons comprendre que les dommages causés aux infrastructures sous-marines sont devenus plus systématiques et doivent donc être considérés comme des attaques contre nos structures vitales », a-t-il déclaré.L'incident survenu le jour de Noël semble être le dernier d'une série de pipelines et de câbles pris pour cible en mer Baltique par des navires étrangers, ce qui fait craindre des attaques délibérées contre des infrastructures essentielles entre les pays de l'OTAN.Dans un message publié sur X, le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré que les autorités enquêtaient sur l'incident. « L'interruption de la connexion de transmission n'affectera pas l'approvisionnement en électricité des Finlandais », a-t-il ajouté.L'année dernière, un porte-conteneurs chinois, le Newnew Polar Bear, a coupé un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie, mais n'a pas été arrêté par les autorités car il se trouvait dans les eaux internationales.Le mois dernier, un vraquier chinois, le Yi Peng 3, est passé sur deux câbles de données entre la Finlande et l'Allemagne et entre la Suède et la Lituanie à peu près au moment où ils ont été sectionnés. Il s'est arrêté pendant un mois dans les eaux internationales entre le Danemark et la Suède.Les enquêteurs chinois sont finalement montés à bord du navire la semaine dernière, en présence de représentants suédois, danois, allemands et finlandais en qualité d'observateurs. Mais le ministre suédois des affaires étrangères a critiqué Pékin pour n'avoir pas autorisé le principal enquêteur suédois à monter à bord ou à inspecter le navire, qui a maintenant quitté la région.Le cas de l'Eagle S est différent car le navire s'est volontairement arrêté dans les eaux finlandaises, selon des personnes familières de l'enquête, ce qui ne laisse aucun doute quant à la juridiction. La propriété de l'Eagle S n'est pas claire, mais il semble que ce soit le seul navire appartenant à une société de Dubaï.Les autorités n'ont pas déterminé la cause de la déconnexion du câble Estlink 2. L'Estonie a également déclaré que cela n'affecterait pas son approvisionnement en électricité. Le câble est utilisé pour exporter de l'électricité de la Finlande, qui a récemment mis en service sa dernière centrale nucléaire, vers l'Estonie.Les autorités finlandaises gardent l'esprit ouvert face à ce nouvel incident, notamment parce que des dizaines de navires mal entretenus de la flotte fantôme naviguent dans la mer Baltique.Les défenseurs de l'environnement ont multiplié les mises en garde contre les dangers que représentent ces navires délabrés dans la région et ailleurs. En Méditerranée, un cargo russe faisant l'objet de sanctions américaines pour avoir travaillé avec l'armée russe a coulé entre l'Espagne et l'Algérie mardi.La Finlande, qui a récemment rejoint l'OTAN, se trouve désormais en première ligne face à ces menaces. Les autorités renforcent leurs capacités de surveillance maritime et coopèrent étroitement avec leurs alliés pour contrer ces activités. Le ministre de la Défense finlandais a souligné la gravité de ces incidents, les qualifiant de "signal alarmant" sur la vulnérabilité des infrastructures sous-marines.Les partenaires européens de la Finlande s’inquiètent également des répercussions potentielles. Ces attaques présumées mettent en lumière la nécessité de renforcer la sécurité maritime et de dissuader tout comportement hostile.Le Président vient de donner un compte rendu d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue à ce sujet :Que pensez-vous de la déclaration du président concernant les risques posés par « les navires appartenant à la flotte fantôme russe » ?Quelles mesures les pays européens pourraient-ils prendre pour mieux protéger leurs infrastructures sous-marines ?Une solution technologique pour faire face à ce problème est-elle envisageable ? Laquelle vous vient à l'esprit ?