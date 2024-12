Que s'est-il passé le jour de Noël ?

« La possibilité d'un sabotage ne peut être exclue »

Suomen ja Viron välinen Estlink 2-sähkönsiirtoyhteys on pudonnut iltapäivällä verkosta. Viranomaiset ovat joulunakin hereillä ja selvittävät asiaa. Siirtoyhteyden katkeaminen ei vaikuta suomalaisten sähkönsaantiin. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 25, 2024

D'autres câbles ont également été touché

Je pense que le pétrolier EAGLE S a endommagé au moins un autre câble hier dans le golfe de Finlande.



Le câble de communication sous-marin C-LION1 (Helsinki - Rostock) a connu une panne hier, signalée à 16:50Z.



16:42Z Le saboteur de câble suspecté EAGLE S a passé ce câble.



En mer Baltique, une corvette suédoise se déplace le long d'un autre navire mentionné dans cette saga, le XIN XIN TIAN 2.



Le navire suédois a patrouillé dans cette zone ces derniers jours et c'est un endroit très fréquent. Je pense que leur corrélation temporelle n'a pas de sens.



Un contexte géopolitique sensible

Un câble électrique reliant la Finlande et l'Estonie sous la mer Baltique a subi une panne mercredi après-midi. Il s'agit du dernier incident en date d'une série de dommages causés aux câbles de télécommunications et aux pipelines d'énergie dans la mer Baltique.Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré : « La connexion de transmission d'électricité Estlink 2 entre la Finlande et l'Estonie a été déconnectée cet après-midi. »L'opérateur national finlandais du réseau de transport d'électricité, Fingrid, a déclaré dans un communiqué que l'interruption du câble EstLink 2 s'était produite à 12 h 26, heure locale (11 h 26, heure d'Europe centrale). Il a assuré le public que l'incident n'entraînerait pas de coupures d'électricité en Finlande, précisant qu'Helsinki disposait d'une alimentation électrique suffisante.L'opérateur de réseau estonien Elering a déclaré que la capacité de réserve était suffisante pour répondre aux besoins en électricité du côté estonien.Le directeur des opérations de Fingrid, Arto Pahkin, a déclaré à la chaîne de télévision finlandaise Yle que « la possibilité d'un sabotage ne peut être exclue ».Estlink 2, un câble électrique sous-marin reliant la Finlande et l'Estonie, a été interrompu de manière inattendue vers 12 h 26 heure locale (10 h 26 GMT) le jour de Noël. Si le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré que la panne n'avait pas affecté l'approvisionnement en électricité du pays, Reuters indique qu'elle a réduit la capacité disponible entre les deux pays à 358 mégawatts par rapport à la capacité installée prévue de 1 106 mégawatts. Cet incident survient après le sabotage présumé de deux câbles internet sous-marins qui relient la Finlande et la Suède au reste de l'Europe.Au moment de l'incident, quelque 658 mégawatts d'électricité circulaient de la Finlande vers l'Estonie, selon l'opérateur national de transmission d'électricité finlandais Fingrid. L'opérateur de transport d'électricité estonien Elering a également reconnu l'incident, mais n'a pas encore signalé de perturbation dans son approvisionnement en électricité.Il existe deux câbles électriques sous-marins entre la Finlande et l'Estonie : Estlink 1, situé à l'ouest d'Helsinki et de Tallinna et d'une capacité de 350 mégawatts, et Estlink 2, situé à l'est des deux villes et d'une capacité plus importante de 650 mégawatts. Le radiodiffuseur public finlandais Yle indique qu'Estlink 2 a été hors service pendant plusieurs mois au début de l'année en raison de travaux de maintenance, mais que la connexion a été rétablie en septembre. Pour cette raison, le directeur des opérations de Fingrid, Arto Pahkin, a déclaré que l'action de forces extérieures ne pouvait être écartée.« La possibilité d'un sabotage ne peut être exclue. Cependant, nous examinons la situation dans son ensemble et fournirons des informations dès que la cause aura été identifiée », a déclaré Pahkin. Il a également déclaré : « Une enquête sur l'incident a été ouverte ». Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, s'est également exprimé sur le sujet en déclarant sur X (anciennement Twitter) : « La liaison de transport d'électricité Estlink 2 entre la Finlande et l'Estonie est tombée en panne cet après-midi. Les autorités sont encore éveillées à Noël et enquêtent sur la question. La perte de la connexion n'affectera pas l'approvisionnement en électricité des Finlandais. »Le compte Bluesky auonsson apporte une analyse des Système d'identification automatique (SIA), des trajectoires et des vitesses en corrélation avec les positions des câbles qui offre un aperçu intéressant. Il recoupe également les informations de la presse locale.Pour mémoire, le Système d'identification automatique (SIA) ou Automatic Identification System (AIS) en anglais est un système d’échanges automatisés de messages entre navires par radio VHF qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic (CROSS en France) de connaître l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation. Sa mise en place initiale a été motivée par des raisons de surveillance et de sûreté.Il y a quelques heures, il a indiqué que le nombre de câble touchés est désormais passé à cinq : quatre câbles de communication et un câble électrique.Le compte suspectait d'ailleurs la coupure de plus d'un câble :Le compte a également indiquer que le navire chinois mentionné par certains médias locaux n'avait pas lieu d'être suspecté :Avant d'indiquer que 200 MW étaient désormais importés de Russie :La mer Baltique est entourée de pays membres de l'OTAN et de nombreux câbles traversent la région, ce qui permet à l'alliance de communiquer facilement, de transférer des données et d'échanger de l'électricité. Ces câbles sont souvent indiqués sur les cartes marines afin d'aider les navires à les éviter, en particulier lorsqu'ils jettent l'ancre. Cependant, bien que rares, les dommages accidentels à ces câbles se produisent toujours et ils font rarement la une des journaux.La mer Baltique a connu de nombreux incidents d'infrastructure depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Avec les tensions accrues en Europe, tout le monde est sur le qui-vive. Cette situation a été exacerbée par le sabotage présumé les 17 et 18 novembre 2024 de deux câbles de télécommunications situées dans la Baltique. Les deux câbles endommagés sont le câble Arelion, qui relie la Suède à la Lituanie, et le câble C-Lion1, qui relie la Finlande à l'Allemagne. La rupture de ces câbles a perturbé les communications entre la Suède, la Lituanie, la Finlande et l'Allemagne. Les premières investigations n'ont pas apporté des réponses concluantes, mais beaucoup accusent la Russie. Cette dernière, ayant également un accès direct à la mer Baltique, il lui serait facile de mener des opérations dans la région pour perturber l'alliance.Avant cela, un gazoduc sous-marin finno-estonien a été endommagé en octobre par un cargo chinois qui aurait jeté l'ancre.Le gazoduc Nord Stream, qui acheminait le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne, a été endommagé par des explosions sous-marines en septembre 2022. Les autorités ont alors soupçonné qu'il s'agissait également d'un acte de sabotage, allant même jusqu'à lancer des enquêtes criminelles.Sources : communiqué du Premier ministre, opérateur national finlandais du réseau de transport d'électricité auonsson (Bluesky)Quelle lecture faites-vous de cet évènement ?Quelles pourraient être les causes les plus plausibles de l’endommagement de ce câble sous-marin ?Pensez-vous que cet incident soit le résultat d’un acte délibéré ou d’un accident ? Pourquoi ?Quelle est la responsabilité des États voisins ou d’acteurs non étatiques dans ce genre d’incidents ?La guerre en Ukraine pourrait-elle indirectement influencer la vulnérabilité des infrastructures sous-marines européennes ?Cet incident souligne-t-il une faille dans la protection des infrastructures énergétiques européennes ?Quelles technologies ou stratégies pourraient être déployées pour mieux protéger ces installations ?La dépendance accrue aux interconnexions énergétiques est-elle une force ou une faiblesse pour la sécurité énergétique de l’Europe ?