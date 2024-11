Contexte et observations

Une ancre larguée par inadvertance ou traînée sur le fond marin.

Des équipements lourds ou mal arrimés sur le navire, pouvant endommager les câbles en cas de contact.

Pistes de l'enquête

La deuxième enquête de ce type au cours des derniers mois

Regarding the Chinese ship Yi Peng 3:

The Danish Defence can confirm that we are present in the area near the Chinese ship Yi Peng 3. The Danish Defence currently has no further comments. https://t.co/11s3yeR4PB — Forsvaret (@forsvaretdk) November 20, 2024

Une « identification à presque 100 % » des navires qui se trouvaient dans la zone



Route du cargo Yi Peng 3 en mer Baltique à proximité des câbles de données C-Lion 1 et BCS

La Russie a nié toute implication dans les incidents liés aux câbles

Toute enquête sur ces incidents « pourrait durer des années », selon un expert juridique

Conclusion

Ces interruptions ont mis en évidence une coïncidence temporelle entre les dommages et la présence du Yi Peng 3 dans la zone concernée. Les enquêteurs suédois et danois collaborent pour déterminer si ces actes relèvent d’un sabotage délibéré ou d'un accident.L’enquête reste ouverte, mais plusieurs hypothèses sont à explorer :Dans ce scénario, il s'agirait d'une collision accidentelle avec un câble sous-marin, causée par :La région baltique est stratégiquement sensible, marquée par des tensions croissantes entre les pays de l’Union européenne et la Russie. Bien que le Yi Peng 3 soit un navire commercial, certains analystes n’excluent pas la possibilité d’une action délibérée visant à perturber les communications dans une zone critique pour les flux numériques et militaires.Une défaillance des équipements du Yi Peng 3, comme un dysfonctionnement de son système de navigation ou de ses ancres, pourrait également expliquer l’incident.Ces événements se produisent dans un contexte de tensions accrues entre les pays européens et la Chine, ainsi que d’une vigilance renforcée autour des infrastructures critiques depuis le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream en 2022. Les experts soulignent que la mer Baltique, densément utilisée pour les câbles sous-marins essentiels aux communications et à l’approvisionnement énergétique, est particulièrement vulnérable.L'investigation ne se limite pas au navire chinois. Elle explore également des causes naturelles ou accidentelles. Les enquêteurs suédois ont envoyé des navires militaires inspecter les sites endommagés, tout en analysant des données satellites et des journaux de bord.Les enquêteurs chargés d'identifier deux câbles de données sectionnés en mer Baltique examinent les mouvements d'un vraquier chinois. Il s'agit de la deuxième enquête de ce type au cours des derniers mois, alors que l'Europe s'inquiète de plus en plus d'éventuels actes de sabotage. Le Yi Peng 3, un navire immatriculé en Chine qui se rendait du port russe d'Ust-Luga à Port Saïd en Égypte, est passé à proximité des câbles suédois-lituanien et finlandais-allemand à peu près au moment où chacun d'eux a été sectionné, dimanche et lundi, selon les données fournies par le groupe de suivi maritime MarineTraffic.Le cargo a ensuite été suivi de près par la marine danoise, ont indiqué des experts en renseignement de source ouverte. Le commandement de la défense danoise a déclaré sur X : « La défense danoise peut confirmer que nous sommes présents dans la zone proche du navire chinois Yi Peng 3. La défense danoise n'a pas d'autres commentaires à faire pour le moment ».De leur côté, les autorités suédoises ont confirmé qu'elles s'intéressaient au navire, mais n'ont pas donné plus de détails. La Suède a ouvert une enquête sur les deux incidents et examine le rôle qu'aurait pu jouer le Yi Peng 3, ont déclaré des personnes au fait de l'enquête. « Les Suédois examinent attentivement le navire chinois », a déclaré une personne au fait de l'enquête. Le gouvernement suédois s'est refusé à tout commentaire sur le navire chinois. Mais un fonctionnaire a déclaré que l'enquête de la police examinerait ses mouvements en coopération avec les garde-côtes et les forces armées.Des équipes suédoises spécialisées dans les recherches sous-marines se sont rendues mercredi sur le site du câble finno-allemand - l'un des deux câbles sous-marins à fibres optiques endommagés - pour recueillir des preuves à l'intention des enquêteurs suédois. Un câble entre la Suède et la Lituanie a également été endommagé.La police suédoise a déclaré que le navire chinois naviguant au large des côtes danoises faisait partie de ceux qu'elle examinait.Per Engström, du National Operative Department suédois, a déclaré : « Il fait partie de la sphère d'intérêt, mais il pourrait y en avoir d'autres ». Il a précisé que les garde-côtes suédois contribuaient à « une surveillance accrue des zones concernées », ajoutant : « Nous sommes prêts à prendre des mesures d'enquête pour avoir une idée plus claire de ce qui a pu se passer ».Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, a déclaré : « La Chine a toujours pleinement rempli ses obligations en tant qu'État du pavillon et exige des navires chinois qu'ils respectent strictement les lois et règlements en vigueur.La marine suédoise a déclaré plus tôt qu'elle avait une « identification à presque 100 % » des navires qui se trouvaient dans la zone des deux ruptures de câble.Selon les données de suivi de Vesselfinder, la dernière visite du cargo, qui appartient à Ningbo Yipeng Shipping, une société enregistrée à Ningbo, remonte au 15 novembre, à Ust-Luga, dans l'ouest de la Russie, près de la frontière avec l'Estonie. Il s'est arrêté pendant la nuit de mardi à mercredi dans le détroit de Kattegat, entre le Danemark et la Suède.Le pilote maritime russe Alexander Stechentsev, qui était monté à bord du navire pour le guider hors du port, a déclaré que le navire n'avait rien d'anormal. L'employé de l'autorité portuaire d'Ust-Luga a déclaré qu'il avait conduit le navire jusqu'à une bouée de réception située à 11 miles au large avant de le débarquer. Il a décrit le navire Yi Peng 3 comme « un vraquier standard de 225 mètres » dont l'équipage est composé de ressortissants chinois.Il a ajouté : « Il n'y avait absolument rien d'anormal dans le comportement du navire ».Une base de données maritime russe confirme qu'il a quitté le navire Yi Peng 3 dans l'après-midi du 15 novembre. La Russie a nié toute implication dans les incidents liés aux câbles. Mercredi, le Kremlin a déclaré que de telles accusations étaient ridicules et qu'il était absurde d'accuser la Russie sans preuves.Un navire chinois a été impliqué dans ce qui a été décrit comme le sabotage de câbles de télécommunications sous-marins dans la mer Baltique, une étendue d'eau surnommée le « lac de l'OTAN » en raison de sa situation entre les membres de l'alliance.La coupure, lundi, du câble C-Lion 1 , d'une longueur de 1175 kilomètres, reliant la Finlande et l'Allemagne, et de la liaison de 210 kilomètres entre la Suède et la Lituanie, suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Un expert juridique a déclaré que toute enquête sur ces incidents « pourrait durer des années » et pourrait créer des précédents pour de futurs incidents présumés de sabotage sous-marin.Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a qualifié ces incidents d'actions « hybrides », tandis que ses homologues suédois et lituanien se sont déclarés « profondément préoccupés ».Aucun pays n'a été nommé, mais ces incidents surviennent à un moment de tension avec Moscou, qui a été accusée d'attiser les tensions dans la région par des attaques hybrides, alors que la guerre qu'elle a déclenchée en Ukraine continue de faire rage.Le journal britannique Financial Times a rapporté que les enquêteurs sur les câbles sectionnés examinent les mouvements du vraquier chinois Yi Peng 3, qui faisait route vers Port Saïd, en Égypte, depuis le port russe d'Ust-Luga. Les médias sociaux ont rapporté que le navire avait un capitaine russe, bien que cette information n'ait pas été confirmée de manière indépendante.Le Yi Peng 3 est passé à proximité des deux câbles à peu près au moment où chacun d'eux a été coupé dimanche et lundi, selon le groupe de suivi maritime Marine Traffic. Le navire a ensuite été suivi par la marine danoise, selon des analystes de sources ouvertes.« Un navire soupçonné d'avoir endommagé deux câbles de communication en mer Baltique a été arrêté par la marine danoise », a posté le compte OSINT auonsson sur Bluesky, qui suit les navires dans la mer Baltique. Le message précise que le navire est « ancré juste à l'extérieur du territoire danois et qu'il est surveillé par le navire de patrouille/plongée Y311 SØLØVEN ».« La frégate HDMS HVIDBJØRNEN pourrait également être présente (pas d'AIS mais elle s'est rapprochée de la situation) », ajoute le message. Pour mémoire, le Système d'identification automatique (SIA) ou Automatic Identification System (AIS) en anglais est un système d’échanges automatisés de messages entre navires par radio VHF qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic (CROSS en France) de connaître l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation. Sa mise en place initiale a été motivée par des raisons de surveillance et de sûreté.La Suède et la Finlande enquêtent conjointement sur ces incidents, qu'elles considèrent comme des actes de sabotage, la Suède menant l'enquête.Le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré mercredi : « Nous supposons qu'il pourrait très bien s'agir d'un sabotage, mais nous ne savons rien pour l'instant. Les câbles détruits doivent faire l'objet d'une enquête minutieuse, à la fois par la police et au niveau international. Nous avons déjà été témoins de sabotages par le passé, nous prenons donc cela très au sérieux ».Les ministres des deux pays ont fait une déclaration commune : « Les situations de ce type doivent être évaluées en tenant compte de la menace croissante que représente la Russie dans notre voisinage. Cela inclut un nombre croissant d'activités hybrides en Europe ».Laurynas Kasčiūnas, ministre lituanien de la défense, a ajouté : « Après l'enquête, l'UE et les États membres doivent utiliser au mieux leur tout nouveau régime de sanctions pour ce type de sabotage d'infrastructures critiques ».Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déjà déclaré qu' il pensait qu'il s'agissait d'un acte de sabotage : « Personne ne croit que les câbles ont été endommagés accidentellement », a-t-il déclaré.Le ministre suédois de la défense civile, Carl-Oskar Bohlin, a rapidement fait le lien entre les mouvements de navires et les câbles sectionnés : « Il y a des mouvements de navires qui correspondent à ce crime sur la surveillance maritime », a-t-il déclaré.Le service finlandais de renseignement de sécurité (Supo) a déclaré qu'il était « trop tôt pour évaluer la cause de l'endommagement des câbles », mais qu'il soutenait les autres autorités en leur apportant son expertise. Il a indiqué qu'environ 200 ruptures de câbles sous-marins se produisaient chaque année, la cause la plus fréquente étant les activités humaines telles que la pêche ou l'ancrage.Sources : Marine Traffic Quels éléments concrets pourraient confirmer ou infirmer l'implication du Yi Peng 3 dans les dommages causés aux câbles sous-marins ?Cet incident reflète-t-il une montée en puissance de la "guerre hybride" dans la région baltique ?Comment les tensions géopolitiques entre l’Europe et la Chine influencent-elles la perception de cet incident ?