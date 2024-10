Contexte et développement de l'IPv6

« « En fin de compte, l'IPv6 n'offrait aucune nouvelle fonctionnalité qui n'était pas déjà présente dans l'IPv4 »

L'état de la transition vers IPv6 au sein de l'internet public continue de nous déconcerter. Le RFC 2460, première spécification complète du protocole IPv6, a été publié en décembre 1998, il y a plus de 25 ans. La raison d'être d'IPv6 était de spécifier un protocole succédant à IPv4 en raison de la perspective d'épuisement de la réserve d'adresses IPv4. Nous avons épuisé le pool d'adresses IPv4 disponibles il y a plus d'une décennie, et pourtant l'internet est largement soutenu par l'utilisation de l'IPv4. La transition vers l'IPv6 est en cours depuis 25 ans, et alors que l'épuisement des adresses IPv4 aurait dû créer un sentiment d'urgence, nous vivons avec cette situation depuis si longtemps que nous sommes devenus insensibles au problème. Il est sans doute temps de se reposer la question : Combien de temps la transition vers l'IPv6 va-t-elle encore durer ? L'état de la transition vers IPv6 au sein de l'internet public continue de nous déconcerter. Le RFC 2460, première spécification complète du protocole IPv6, a été publié en décembre 1998, il y a plus de 25 ans. La raison d'être d'IPv6 était de spécifier un protocole succédant à IPv4 en raison de la perspective d'épuisement de la réserve d'adresses IPv4. Nous avons épuisé le pool d'adresses IPv4 disponibles il y a plus d'une décennie, et pourtant l'internet est largement soutenu par l'utilisation de l'IPv4. La transition vers l'IPv6 est en cours depuis 25 ans, et alors que l'épuisement des adresses IPv4 aurait dû créer un sentiment d'urgence, nous vivons avec cette situation depuis si longtemps que nous sommes devenus insensibles au problème. Il est sans doute temps de se reposer la question : Combien de temps la transition vers l'IPv6 va-t-elle encore durer ?

L'avènement des réseaux de diffusion de contenu (CDN) signifie qu'il n'est pas nécessaire d'adopter l'IPv6

Déjà obsolète ?

Une vision pragmatiste ou une myopie technologique?

Format : 32 bits

Représentation : 192.0.2.1

Nombre d'adresses : 4,3 milliards

Format : 128 bits

Représentation : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Nombre d'adresses : 340 sextillions (3.4 x 1038)

Fragments de paquets : Doit être géré par l'envoyeur et le destinataire

En-tête : Plus simple mais moins flexible

Configuration : Peut nécessiter DHCP

Fragments de paquets : Géré uniquement par l'envoyeur

En-tête : Plus complexe mais plus efficace

Configuration : Supporte l'auto-configuration (stateless autoconfiguration)

Sécurité : Non intégrée par défaut

Dépend de : Protocole IPsec ajouté

Sécurité : IPsec intégré dès le départ

Protocole : Inclut des mécanismes de chiffrement et d'authentification avancés

Mobilité : Moins adaptée aux réseaux mobiles

NAT : Utilisé pour pallier le manque d'adresses

Mobilité : Conçu pour les environnements mobiles

NAT : Non nécessaire, grâce à la vaste plage d'adresses disponibles

Conclusion

L'IPv6 a été conçu principalement pour répondre à la crainte d'un épuisement des adresses IPv4, ce qui aurait pu freiner la croissance d'internet. Le protocole IPv4, avec ses 4,3 milliards d'adresses uniques, avait atteint ses limites face à l'explosion du nombre d'appareils connectés. L'IPv6, avec sa capacité quasi illimitée d'adresses, promettait une solution durable à ce problème. Cependant, Huston souligne que l'IPv6 n'a apporté aucune fonctionnalité nouvelle par rapport à l'IPv4, à l'exception de l'augmentation de la taille des adresses.La transition vers l'IPv6 n'a pas été aussi simple que prévu. L'explosion de l'utilisation d'internet mobile a nécessité une mise à l'échelle rapide des réseaux, ce qui a pris le pas sur la migration vers l'IPv6. De plus, les fournisseurs de contenu n'ont pas adopté l'IPv6 de manière massive, ce qui a permis aux opérateurs de réseaux de continuer à utiliser l'IPv4. Cette réticence à adopter l'IPv6 a créé une situation où les deux protocoles coexistent, entraînant des complications supplémentaires en termes de maintenance et de gestion.Le responsable scientifique de l'Asia Pacific Network Information Center a une théorie sur les raisons pour lesquelles le monde n'est pas passé à l'IPv6. Dans un long billet publié sur le blog du centre, Geoff Huston explique que la principale raison du développement de l'IPv6 était la crainte que le monde ne manque d'adresses IP, ce qui entraverait la croissance de l'internet.Mais, selon lui, l'IPv6 représentait une évolution, pas une révolution :« En fin de compte, l'IPv6 n'offrait aucune nouvelle fonctionnalité qui n'était pas déjà présente dans l'IPv4. Il n'a pas introduit de changements significatifs dans le fonctionnement de l'IP. Il s'agissait simplement d'IP, avec des adresses plus grandes », a écrit Huston.Les concepteurs de l'IPv6 pensaient que le protocole décollerait parce que la demande d'IPv4 montait en flèche. Toutefois, dans les années qui ont suivi le lancement de l'IPv6, observe Huston, « il n'a pas été nécessaire de réfléchir à la transition ». Les spécialistes de l'interopérabilité pensaient que les applications, les hôtes et les réseaux deviendraient à double pile et prendraient en charge l'IPv6 en même temps que l'IPv4, avant d'abandonner progressivement ce dernier.Mais l'utilisation de l'internet mobile a explosé et les opérateurs de réseaux ont dû s'adapter pour répondre à la demande sans précédent créée par des appareils tels que l'iPhone.« Nous pouvions soit concentrer nos ressources sur la satisfaction des demandes incessantes de mise à l'échelle, soit travailler au déploiement de l'IPv6 », a écrit Huston.Le passage à l'échelle est devenu la priorité des listes de choses à faire. Les premiers réseaux mobiles reposaient sur l'IPv4, associé à la traduction d'adresses de réseau (NAT) pour permettre à un plus grand nombre d'appareils de se connecter sans avoir besoin d'une adresse IP unique. Toutes les implémentations NAT n'étaient pas identiques, cependant les opérateurs de réseaux ont appris à s'en accommoder. L'avènement de la sécurité de la couche transport dans les serveurs web a également contribué à maintenir la viabilité de la NAT.Les fournisseurs de contenu, constatant la persistance de l'IPv4, n'ont pas pris la peine d'adopter l'IPv6, ce qui signifie que les opérateurs de réseau n'ont pas eu besoin de le faire non plus.Environ 40 % de l'internet a néanmoins fini par prendre en charge l'IPv6. Huston a déjà expliqué que l'une des principales raisons de cette situation était la faible quantité d'IPv4 allouée à la Chine et à l'Inde, où l'ancien protocole ne pouvait tout simplement pas être utilisé de manière fiable pour répondre aux besoins de leurs populations d'utilisateurs massives.Mais dans l'ensemble, il pense qu'il est temps d'arrêter de suggérer qu'une transition réussie d'IPv4 à IPv6 signifie que l'ancien protocole a été éliminé.« Peut-être devrions-nous adopter une approche plus pragmatique et [...] considérer que la transition est terminée lorsque l'IPv4 n'est plus nécessaire. Cela signifierait que lorsqu'un fournisseur de services peut exploiter un service internet viable en utilisant uniquement IPv6 et en ne disposant d'aucun mécanisme d'accès IPv4 pris en charge, alors nous aurions achevé la transition ».Pour atteindre cet objectif, les FAI, les réseaux périphériques connectés et les hôtes de ces réseaux doivent tous prendre en charge l'IPv6. Il en va de même pour tous les sites web.Mais Huston soutient que l'avènement des réseaux de diffusion de contenu (CDN) - qui permettent à la majorité des contenus et des services d'atteindre les utilisateurs finaux - signifie qu'il n'est pas nécessaire d'adopter l'IPv6.Selon lui, les CDN reposent sur les noms de domaine, et non sur les adresses IP. C'est le DNS qui est de plus en plus utilisé pour diriger les utilisateurs vers le « meilleur » point de fourniture de contenu ou de service. De ce point de vue, les adresses, IPv4 ou IPv6, ne sont pas la ressource essentielle d'un service et de ses utilisateurs. La « monnaie » de cette forme de réseau CDN, ce sont les noms », explique M. Huston.« L'implication de ces observations est que la transition vers l'IPv6 progresse très lentement, non pas parce que cette industrie est chroniquement myope », ajoute le scientifique de l'APNIC. « Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. L'IPv6 seul n'est pas essentiel pour un grand nombre d'environnements de fourniture de services aux utilisateurs finaux.En effet, il pense que nous sommes déjà en train de « tout faire sortir du réseau pour le transférer aux applications ».« L'infrastructure de transmission devient une denrée abondante. La technologie de partage de réseau (multiplexage) est de moins en moins pertinente. Nous disposons de tellement de réseaux et de ressources informatiques que nous n'avons plus besoin d'amener les consommateurs vers les points de fourniture de services. Au lieu de cela, nous amenons les services vers les consommateurs et utilisons les cadres de contenu pour répliquer les serveurs et les services. Avec autant de ressources informatiques et de stockage, l'application devient le service plutôt qu'une simple fenêtre sur un service exploité à distance.Cette tendance amène Huston à se demander si les réseaux auront encore de l'importance à l'avenir.« Au cours des deux dernières décennies, nous avons supprimé les fonctionnalités centrées sur le réseau et les avons remplacées par un support de transport de paquets sans distinction. C'est rapide et bon marché, mais c'est aux applications de superposer à ce service de base commun leurs propres exigences ». Le résultat est que les réseaux deviennent de « simples tuyaux stupides ».Dans ces conditions, Huston se demande s'il n'est pas temps de revoir la définition de l'internet en tant que réseau utilisant une structure de transmission partagée commune, une suite commune de protocoles et un ensemble commun d'adresses de protocole.Il se demande plutôt si le réseau d'aujourd'hui ne ressemble pas plutôt à une collection disparate de services qui partagent des mécanismes de référence communs utilisant un espace de noms commun.Huston propose une approche plus pragmatique : considérer la transition comme complète uniquement lorsque les services Internet peuvent fonctionner exclusivement avec l'IPv6, sans aucune nécessité d'accès IPv4. Selon lui, il est temps de reconnaître que l'IPv4 continuera probablement à être utilisé pendant encore un certain temps. Toutefois, cette perspective peut être critiquée pour son manque de vision à long terme et sa complaisance envers une technologie obsolète.Critiques et experts dans le domaine soulignent que cette approche pourrait freiner l'innovation et la croissance future de l'internet. En s'appuyant sur l'IPv4, nous pourrions être en train de nous enfermer dans une infrastructure vétuste qui ne pourra pas soutenir les besoins croissants en connectivité et en sécurité. L'IPv6 offre non seulement plus d'adresses, mais aussi des améliorations en termes de routage et de sécurité, qui sont cruciales pour l'avenir de l'internet des objets (IdO) et d'autres technologies émergentes.IPv4 est comme une petite ville avec seulement 4,3 milliards d'adresses disponibles, et on commence à manquer de place. IPv6, c'est comme une énorme ville moderne avec environ 340 sextillions (3.4 x 10) d'adresses, donc pas de risque de pénurie. En plus, IPv6 offre une meilleure sécurité et une efficacité améliorée.Quelques points intéressants :IPv4:IPv6:Conclusion : Avec la croissance exponentielle des appareils connectés, l'épuisement des adresses IPv4 est inévitable, d'où la nécessité et l'avantage de l'IPv6.IPv4 :IPv6 :Conclusion : IPv6 permet une gestion plus efficace et simplifie la configuration des réseaux.IPv4 :IPv6 :Conclusion : IPv6 offre une sécurité intégrée, ce qui renforce la protection des données et des communications.IPv4 :IPv6 :Conclusion : IPv6 est conçu pour un monde connecté et mobile, facilitant la mobilité des appareils et des utilisateurs.En résumé, Geoff Huston de l'APNIC plaide pour une réévaluation de l'importance de l'IPv6 et suggère que la transition vers ce protocole pourrait ne pas être aussi cruciale que prévu. Il préconise une approche plus réaliste et pragmatique face à l'avenir des protocoles Internet. Toutefois, il est essentiel de ne pas perdre de vue les bénéfices potentiels et les améliorations que l'IPv6 pourrait apporter à long terme. La discussion reste ouverte entre pragmatisme à court terme et vision à long terme, et le débat sur l'avenir des protocoles Internet est loin d'être tranché.Source : Geoff Huston Dans quelle mesure pensez-vous que l'adoption de l'IPv6 est cruciale pour l'avenir de l'Internet?Croyez-vous que le maintien de l'IPv4 pourrait freiner l'innovation et la croissance à long terme?Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients de l'IPv6 par rapport à l'IPv4?Pensez-vous que l'argument de Geoff Huston pour une approche plus pragmatique est valable? Pourquoi ou pourquoi pas?À votre avis, quelles seraient les conséquences d'une transition totale et rapide vers l'IPv6 pour les entreprises et les particuliers?