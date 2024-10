Détails des modifications proposées



Demande de SpaceX de modifier l'altitude et l'inclinaison des satellites Starlink Gen2

Pourquoi ces modifications ?

Plusieurs critiques subsistent

Le contexte technologique et les défis à surmonter

La question de la pollution l'espace inquiète de plus en plus les astronautes

Réactions et perspectives

SpaceX a soumis à la FCC une demande de modification de la deuxième génération (Gen2) de son système de satellites Starlink. Selon SpaceX, ces modifications permettront à la constellation de fournir des services à large bande à une vitesse de l'ordre du gigabit. SpaceX a déposé sa demande auprès de la FCC le 11 octobre et l'a rendue publique mardi. L'opérateur souhaite apporter des modifications à la configuration orbitale et aux paramètres opérationnels, et demande des modifications pour son autorisation de fréquence Gen2.SpaceX a formulé plusieurs propositions pour améliorer les performances et l'efficacité de ses satellites. L'une des modifications clés consiste à réduire l'altitude des satellites de 525 km, 530 km et 535 km à 480 km, 485 km et 475 km respectivement. Cette réduction d'altitude pourrait entraîner une diminution de la latence, améliorant ainsi la qualité de la connexion. En outre, l'utilisation de fréquences radio E-band devrait permettre d'augmenter la bande passante disponible, rendant ainsi possible les vitesses gigabit.Selon SpaceX, ces modifications sont essentielles pour réaliser la vision de fournir une connectivité Internet à haute vitesse et à faible latence aux populations du monde entier, en particulier dans les zones rurales et éloignées où l'accès à l'Internet reste limité.Ces modifications « permettront au système Gen2 d'offrir une vitesse de l'ordre du gigabit, un haut débit à faible latence et une connectivité mobile omniprésente à tous les Américains et aux milliards de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à un haut débit adéquat », a déclaré Jameson Dempsey, directeur de la politique des satellites de SpaceX, dans le document déposé. En offrant des vitesses gigabit, SpaceX espère combler le fossé numérique et permettre à davantage de personnes d'accéder à des services en ligne de manière efficace et fiable.À titre de comparaison, la déclaration actuelle de Starlink sur les vitesses de service indique que les utilisateurs bénéficient généralement de vitesses de téléchargement comprises entre 25 et 220 Mbps, et qu'une majorité d'entre eux bénéficient de vitesses supérieures à 100 Mbps.En 2022, la FCC a partiellement autorisé SpaceX à déployer une constellation Starlink Gen2 comprenant jusqu'à 7 500 satellites pour les services fixes par satellite (FSS) dans les bandes Ku et Ka, puis a autorisé ultérieurement les opérations Gen2 utilisant des fréquences supplémentaires dans les bandes E et V.SpaceX a indiqué que depuis lors, elle a déployé plus de 3 000 satellites dans le système Gen2 et que la constellation Starlink complète dessert plus de quatre millions de personnes.Malgré les promesses alléchantes de SpaceX quant à l'amélioration de la connectivité Internet grâce aux satellites Starlink Gen2, plusieurs critiques subsistent. D'abord, la réduction de l'altitude des satellites, bien qu'avantageuse pour la latence et la bande passante, soulève des préoccupations importantes en matière de sécurité spatiale. Avec une densité accrue de satellites en orbite basse, le risque de collisions augmente, menaçant non seulement les satellites de SpaceX mais aussi les autres appareils en orbite. Cette situation pourrait aggraver le problème des débris spatiaux, déjà considéré comme une menace majeure pour l'avenir des activités spatiales.En outre, bien que les vitesses gigabit soient prometteuses, certains experts remettent en question leur faisabilité réelle dans toutes les régions. Les conditions atmosphériques et géographiques peuvent influencer les performances des satellites, rendant les vitesses promises difficiles à atteindre de manière uniforme.Sur le plan économique, bien que Starlink vise à réduire la fracture numérique, les coûts d'abonnement restent relativement élevés par rapport aux moyens traditionnels d'accès à Internet, ce qui pourrait limiter son adoption dans les régions à faible revenu. De plus, l'impact écologique de la fabrication, du lancement et de la maintenance des milliers de satellites n'est pas négligeable, ajoutant une couche de complexité à l'initiative de SpaceX.Enfin, certains craignent que l'ascension rapide de SpaceX dans le domaine des télécommunications spatiales ne crée un monopole de facto, limitant la concurrence et influençant les régulations à son avantage. Il est crucial de veiller à ce que l'innovation technologique soit accompagnée de mesures rigoureuses pour garantir l'équité et la durabilité.Le déploiement de ces satellites à plus basse altitude présente également des défis, notamment en termes de gestion de la congestion orbitale et de risques de collisions avec d'autres objets spatiaux. SpaceX devra démontrer sa capacité à gérer efficacement ces risques tout en maintenant la qualité du service.Si ces modifications sont approuvées par la FCC, SpaceX pourrait marquer un tournant dans l'accès à l'Internet à haute vitesse. L'impact potentiel sur les entreprises et les particuliers dans les zones mal desservies pourrait être immense. De plus, l'augmentation des vitesses de connexion pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour l'innovation technologique et le développement économique.Avec l'accélération de la mise en orbite de nouveaux satellites, la question de la gestion du trafic devient un sujet brûlant . En effet, à mesure que le nombre d'appareils en orbite augmente, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'encombrement. Des satellites sont déjà entrés en collision en orbite, et bien que de tels accidents soient actuellement rares et ne représentent pas une menace importante pour les personnes au sol, les débris de l'accident peuvent rester en orbite pendant des années ou des décennies. Cela peut contribuer à la pollution de l'espace et pourrait entraver l'observation des corps célestes.Selon les experts, les entreprises ne devraient pas uniquement chercher à lancer des fusées, mais il est également primordial que le secteur spatial trouve des moyens plus intelligents de suivre les objets en orbite et de commander des manœuvres d'évitement en temps utile. Dans le cas contraire, certaines altitudes pourraient finalement devenir inutilisables en raison de la présence de champs de débris dangereusement denses. Cela n'aura pas simplement pour effet d'entraver l'observation des astres, mais cela pourrait également rendre dangereux ou empêcher les voyages dans l'espace.Jonathan McDowell, astronome du Centre d'astrophysique de Harvard-Smithsonian, est un historien renommé de l'astronautique. Il a fait remarquer que le nombre d'engins envoyés en orbite augmente rapidement, une seule entreprise demandant aujourd'hui à lancer jusqu'à 42 000 satellites. « Il y a maintenant plus de 3 000 satellites en activité en orbite. Le nombre de satellites lancés l'année dernière, soit plus de 1 200, est plus de deux fois supérieur à celui des années précédentes. Et ceux qui sont lancés aujourd'hui, c'était le nombre que vous lanciez en une année entière. Il y a donc beaucoup de monde là-haut », a déclaré McDowell.Will Marshall, le PDG de Planet, a déclaré que sa société et d'ailleurs toutes les sociétés sont parfaitement conscientes du danger. « Nous voyons des zones encombrées sur certaines orbites », a-t-il déclaré à BBC News. « La plupart des zones encombrées qui sont en danger de ce qu'ils appellent le syndrome de Kessler (collisions en fuite) sont assez élevées. Donc l'une des astuces utilisées par tous ces satellites lancés aujourd'hui est de rester très bas, là où il y a encore beaucoup de traînées atmosphériques et où ces satellites finissent par tomber », a-t-il ajouté.Les observateurs de l'industrie suivent de près les développements de Starlink. Les avis sont partagés quant à l'impact potentiel de ces modifications. Certains experts soulignent les avantages potentiels, tandis que d'autres mettent en garde contre les risques associés à une augmentation du nombre de satellites en orbite basse.Source : FTC Pensez-vous que la réduction d'altitude des satellites pourrait entraîner des risques potentiels pour l'environnement ou la sécurité spatiale?Voyez-vous des alternatives viables à Starlink pour fournir l'internet aux zones mal desservies? Quelles sont-elles et pourquoi?Pensez-vous que la course à l'espace pour fournir l'internet à haute vitesse pourrait créer des tensions internationales? Pourquoi ou pourquoi pas?La réduction de l'altitude des satellites pourrait-elle aggraver le problème des débris spatiaux? Quels pourraient être les impacts à long terme?Les coûts d'abonnement élevés pour Starlink ne risquent-ils pas de creuser davantage la fracture numérique, surtout dans les régions à faible revenu?Pensez-vous que la course à l'espace pour fournir l'internet à haute vitesse pourrait entraîner une concentration de pouvoir dans les mains de quelques entreprises, créant ainsi des monopoles?