Au début du mois d'octobre 2024, Elon Musk a déclaré dans un billet sur son réseau social X que « Starlink a publié une mise à jour du système qui permettra aux terminaux Starlink situés dans les zones touchées par l'ouragan Hélène de fonctionner automatiquement et sans paiement ». Dans un billet séparé, l'entreprise elle-même a déclaré : « pour ceux qui ont été touchés par l'ouragan Hélène, ou qui cherchent à soutenir les efforts de réponse et de récupération dans les zones touchées, Starlink est maintenant gratuit pendant 30 jours ». Cependant, Starlink et Elon Musk n'ont pas été totalement précis.Ils ont oublié de préciser que seul l'accès à Internet sera exempté des frais pendant la durée de l'offre gratuite. Quant aux frais d'acquisition de l'équipement Starlink, ils ne seront pas couverts par l'offre gratuite ; les personnes dans le besoin devront acheter le matériel par leurs propres moyens. Le terminal Starlink coûte 350 $, mais le prix aurait été ramené à 299 $ pour l'aide aux sinistrés, bien que cela n'apparaisse pas sur la page d'inscription de Starlink.À cela s'ajoutent les frais d'expédition et les taxes, ce qui porte le total à un peu moins de 400 $. Même si c'est mieux que rien, ce n'est pas exactement « l'aide humanitaire » qui a été promue et annoncée. Et bien que Starlink ait aussi annoncé qu'environ 500 kits Starlink étaient déployés dans les Appalaches, une région dévastée par l'ouragan Hélène, ceux qui ne recevront pas les kits d'une organisation devront payer eux-mêmes la facture de l'équipement.La page de Starlink consacrée à l'ouragan Hélène donne des instructions détaillées pour les nouveaux clients et les clients actuels, y compris pour les clients qui activent plusieurs kits à la fois. Après la polémique suscitée par le service gratuit offert par Starlink, cette page comprend désormais une note rappelant aux utilisateurs qu'ils ont besoin d'un kit Starlink pour activer le service de 30 jours. Pour certains critiques, cela aurait dû être précisé dès le départ.D'autres pensent toutefois qu'il est normal que les victimes paient elles-mêmes le kit pour bénéficier de l'Internet gratuit. Selon ces derniers, offrir gratuitement à la fois le kit Starlink et l'accès à Internet reviendrait très cher à l'entreprise.Selon certains critiques, en lisant les détails de la page d'aide de Starlink concernant l'ouragan Helene, on pourrait penser qu'il s'agit d'un stratagème pour attirer de nouveaux clients dans des endroits éloignés. La page indique que les nouveaux clients qui bénéficient d'un accès gratuit seront automatiquement transférés, au bout de 30 jours, vers un abonnement résidentiel payant de 120 $ par mois, lié à l'emplacement pour lequel le terminal a été installé. « Elon fait souvent des promesses qu'il ne peut pas tenir. Cela s'est déjà produit avec la conduite autonome de Tesla », peut-on lire dans les commentaires.Les clients existants qui disposent déjà d'une antenne Starlink et qui souhaitent être exemptés de frais à la suite de la catastrophe doivent créer un ticket d'assistance que l'entreprise évaluera ultérieurement en vue d'une exemption. « L'offre semble plutôt être un appât rusé et un échange destiné à profiter des gens au lieu de les aider », a déclaré Kinney Baughman, un habitant de Boone, une ville en Caroline du Nord, un État frappé par l'ouragan Hélène.« Quand quelqu'un arrive et dit qu'il va vous offrir l'Internet gratuitement, les gens deviennent fous. Starlink tire sur la corde sensible des personnes accablées par le désastre », a déclaré à The Register Kinney Baughman, professeur de philosophie et informaticien de profession. Il a ajouté qu'en raison d'autres problèmes persistants, tels que le manque d'électricité dans la région, ce projet n'a pas vraiment de sens pour la plupart des habitants de la région.Il a déclaré : « en supposant que quelqu'un puisse franchir un ou deux ponts, voire plus, qui sont en panne et mettre physiquement la main sur l'appareil, il faut toujours de l'électricité pour le faire fonctionner. Des milliers de personnes sont toujours privées d'électricité et des centaines, voire des milliers d'entre elles, n'ont pas un générateur ». Il a déclaré que l'offre trompeuse de Starlink est « un jeu sur le désespoir » des habitants de la Caroline du Nord.Kinney Baughman a déclaré : « lorsqu'un milliardaire assoiffé d'attention annonce des actions gratuites pour les victimes de catastrophes naturelles extrêmes, il est important de lire les petits caractères ». Par ailleurs, Elon Musk a également déclaré que des terminaux Starlink ont été déployés dans des bâtiments publics, tels que les mairies, les services de pompiers et autres, et il existe des preuves que des terminaux ont été déployés dans ces endroits.Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent toujours pas se rendre à ces endroits. Elon Musk a semblé reconnaître les lacunes de son plan précédent, qui consistait à expédier les kits Starlink directement à certains endroits. Il a déclaré que lorsque Starlink a voulu distribuer des kits en Caroline du Nord, il n'a pas été autorisé à faire atterrir ses hélicoptères pour livrer le matériel en raison de règles temporaires en vigueur qui restreignent les atterrissages.Elles exigent que tout avion atterrissant dans la zone sinistrée sache avec qui il rentre en contact. « Il est évidemment impossible pour les personnes qui ne disposent pas d'Internet de nous faire savoir qui elles sont, car elles n'ont pas d'Internet », a déclaré Elon Musk, tout en remerciant le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, d'avoir réglé la situation et autorisé l'atterrissage des hélicoptères de Musk, après une conversation téléphonique.Il est intéressant de noter que l'offre Starlink Hélène semble assez proche de l'essai de 30 jours que la filiale de SpaceX propose à ses nouveaux clients résidentiels. Mais il y a des différences. Dans le cadre du service standard de Starlink, cette offre d'essai de 30 jours permet aux clients résidentiels de retourner le matériel pour un remboursement complet après cette période. Les 120 $ de frais de service engagés pour l'essai ne sont pas remboursés.Le marketing qui entoure cette offre a conduit certains à croire, à tort, qu'il s'agissait de 30 jours de service gratuit avec la possibilité de se retirer entièrement, avec remboursement intégral, si l'on n'est pas satisfait de la connectivité. L'offre Starlink Hélène, quant à elle, est de 30 jours de service gratuit, à condition d'avoir déjà une antenne Starlink ou d'être prêt à l'acheter en sachant que l'on passera à un plan payant immédiatement après l'expiration du délai.« Si [Musk] voulait vraiment nous aider, il donnerait les appareils, laisserait les gens les utiliser pendant 30 jours, les ramasserait et les enverrait en Floride », a déclaré Kinney Baughman, faisant référence à l'ouragan Milton, qui prend de l'ampleur et qui devrait être l'une des tempêtes les plus dévastatrices à n’avoir jamais frappé l'État de Floride.« Musk est en train de se constituer une clientèle », conclut Kinney Baughman. SpaceX travaille également avec la FCC pour mettre son service satellite direct à la disposition des habitants de la Caroline du Nord, bien que l'on ne sache pas encore si le service sera utilisable en pratique pour autre chose que recevoir des alertes d'urgence.« Les satellites ont déjà été activés et ont commencé à diffuser des alertes d'urgence sur les téléphones portables de tous les réseaux de Caroline du Nord. En outre, nous pourrions tester les capacités d'envoi de SMS pour la plupart des téléphones portables du réseau T-Mobile en Caroline du Nord », a déclaré SpaceX dans un billet sur X.Cependant, l'entreprise a ajouté que la constellation directe de SpaceX n'a pas été entièrement déployée, de sorte que tous les services seront fournis dans la mesure du possible. L'ouragan Helene a touché terre en tant que tempête de catégorie 4 et a ravagé les Appalaches avec des inondations, des glissements de terrain et des pannes d'électricité. Les offres d'accès gratuit à Internet sont censées fournir une bouée de sauvetage essentielle aux victimes.