Envoyé par Forbes Russie Envoyé par Roskomnadzor modernisera les moyens techniques de lutte contre les menaces (TSPU) installés sur les réseaux des opérateurs, selon le passeport du projet fédéral « Infrastructure de cybersécurité », qui fait partie du projet national « Économie des données et transformation numérique de l’État » (une copie est à la disposition de Forbes). Les TSPU sont installés sur les réseaux de tous les opérateurs télécoms conformément à la loi « Sur le Runet Souverain », entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Ils filtrent tout le trafic Internet, bloquent et « ralentissent » certaines ressources. Les services contrôlés par le Roskomnadzor installent et entretiennent indépendamment le TSPU. Dans le même temps, les opérateurs appellent souvent les TSPU des « boîtes noires » parce qu’ils ne savent pas eux-mêmes ce que Roskomnadzor fait du trafic sur leurs propres réseaux.



Selon le projet fédéral « Infrastructure de cybersécurité », au cours des cinq prochaines années (2025-2030), il est prévu à la fois de moderniser les TSPU précédemment installés et d’en installer de nouveaux aux nœuds de communication « en tenant compte du développement des réseaux et de la croissance annuelle du trafic ». Pour cela, il est prévu d’allouer 58,97 milliards de roubles du budget fédéral sur cinq ans - la part du lion des fonds prévus pour l’ensemble du projet fédéral (68,77 milliards de roubles). Parmi les autres activités du projet fédéral, citons une plate-forme unique de lutte contre les fraudeurs, qui devrait être développée avec la participation d’opérateurs et de banques, et un système de blocage des sites de phishing.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, la Russie a intensifié ses efforts pour contrôler l’accès à l’information en ligne. En 2019, une loi a été adoptée permettant au pays de se déconnecter entièrement de l’internet mondial , dans ce qu’il appelle une campagne pour préserver sa souveraineté numérique. Malgré ces mesures, de nombreux citoyens russes ont continué à utiliser des VPN pour contourner les restrictions et accéder à des sites bloqués.La Russie a interdit un certain nombre de plateformes de médias sociaux occidentaux et mis sur liste noire des sites de médias d'opposition. En outre, les services VPN sont devenus progressivement plus difficiles d'accès en Russie depuis l'entrée en vigueur d'une récente loi interdisant de faire la publicité des VPN. Cette interdiction comprend les pages Web contenant des instructions sur la manière de configurer les VPN. Roskomnadzor a aussi tenté de restreindre les VPN en déployant des efforts allant de l'inclusion dans une liste blanche approuvée par l'État au blocage direct des VPN.Malgré la suspension de toutes les ventes de ses propres produits en Russie depuis mars 2022, Apple a continué à se conformer aux réglementations du gouvernement russe et aurait supprimé au moins 19 applications de l'App Store local depuis 2023. À la demande du Roskomnadzor, Apple a supprimé en mars une application développée par l'équipe de feu l'opposant russe Alexey Navalny, conçue pour aider les Russes à choisir pour qui voter afin de maximiser l'impact du vote anti-Poutine, une décision qui faisait écho à la suppression d'une autre application conçue par Navalny en 2021. Et les choses pourraient s'empirer.En octobre 2023, un membre du parti au pouvoir, Russie Unie, a déclaré qu'il était prévu de bloquer les VPN à partir de mars 2024, et le projet semble avancer, bien qu'avec un peu de retard. L'année dernière, un rapport publié par les chercheurs en sécurité de Top10VPN a classé la Russie comme étant le 10ème pays qui bloque le plus les VPN . La Chine et L'Iran bloquent respectivement 73 % et 69 % des tentatives de connexion VPN, contre une moyenne mondiale de 8 %.Par ailleurs, en août 2023, des rapports ont signalé que la Russie a commencé à bloquer les protocoles VPN populaires tels que OpenVPN et WireGuard, provoquant le dysfonctionnement d'un grand nombre de services VPN dans le pays. Les analystes avaient suggéré que Roskomnadzor semblait avoir trouvé le moyen de restreindre le fonctionnement des protocoles VPN OpenVPN et WireGuard, ce qui avait rendu inutilisables des dizaines de services VPN en Russie.Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Kremlin a déployé des efforts concertés pour limiter l'accès du public aux informations extérieures. En réponse, les Russes sont devenus de plus en plus créatifs pour trouver des moyens de contourner les lois anti-internet strictes du gouvernement, ce qui s'est notamment traduit par une augmentation de l'utilisation des VPN.Cela n'a pas été du goût des autorités de régulation des communications du pays, Roskomnadzor, qui redoublent d'efforts pour mettre un terme définitif à la libre circulation des informations à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie. À cette fin, le gouvernement s'est engagé à consacrer la somme astronomique de 583 millions d'euros au renforcement des contrôles. Selon Forbes Russia, qui a eu accès à des documents officiels, cet argent sera utilisé sur cinq ans pour mettre à niveau des systèmes de filtrage du trafic internet, ce qui rendra l'accès aux VPN plus difficile.En outre, le Roskomnadzor s'est entendu avec les Chinois pour glaner des tactiques. L'une d'entre elles est le blocage intermittent plutôt que permanent, qui permet aux utilisateurs de rester dans l'expectative et oblige les régulateurs à rester vigilants.Le TSPU, en fait, est un complexe logiciel et matériel, c’est-à-dire un ordinateur sur lequel une application est installée, explique l’expert technique du projet Roskomsvoboda (l’organisation est incluse dans la liste des agents étrangers par le ministère de la Justice). « Dans le cadre de la modernisation, Roskomnadzor acquerra de nouveaux serveurs et logiciels, les serveurs seront plus rapides, et ils seront installés là où ils n’étaient pas auparavant, et les logiciels fonctionneront plus efficacement », estime-t-il. « En fait, il s’agit probablement d’une continuation du travail avec le fournisseur d’équipements TSPU. » On peut s’attendre à ce qu’à la suite de la modernisation, le TSPU soit plus efficace pour bloquer et « ralentir » les ressources indésirables, ajoute-t-il.La modernisation pourrait conduire au fait que les services VPN perdront leur efficacité pour accéder à des contenus interdits, selon Kira Taran, experte du cabinet d’avocats de la RDC. Elle rappelle que l’utilisation des services VPN n’est pas interdite pour le moment, c’est le contournement du blocage qui est interdit.Les fournisseurs de VPN travaillent déjà sur des moyens de contourner les blocages prévus pour leurs services, même s'il est vrai qu'ils seront plus difficiles à obtenir pour le consommateur russe moyen que par le passé.Il a été suggéré que les solutions aujourd'hui publiques deviendront clandestines et qu'à l'avenir, le bon vieux bouche-à-oreille entrera sans doute en jeu pour contourner les obstructions. En outre, l'administration Biden a organisé des discussions avec de grandes entreprises technologiques, telles qu'Amazon, Google et Microsoft, afin d'explorer les outils de contournement de la censure de l'internet soutenus par le gouvernement américain.Actuellement, le contournement des règles n'est pas dissuasif, les contrevenants s'en tirant avec une tape sur les doigts et une amende de 30 000 roubles (environ 297 euros). Toutefois, une application plus stricte pourrait se profiler à l'horizon. Si les sanctions s'intensifient, les Russes pourraient bientôt être confrontés à un choix difficile : risquer des amendes et des sanctions pour avoir accédé à des informations extérieures ou rester isolés à l'intérieur de la bulle d'information étroitement contrôlée de l'État.Cette initiative soulève des questions importantes sur la liberté d’accès à l’information et la vie privée des utilisateurs en Russie. En bloquant les VPN, le gouvernement russe limite les moyens par lesquels les citoyens peuvent accéder à des informations non censurées et communiquer de manière sécurisée. Cela pourrait également avoir des répercussions sur les entreprises qui dépendent des VPN pour leurs opérations quotidiennes.L’investissement de 583 millions d'euros par la Russie pour bloquer les VPN est une étape significative dans sa quête de contrôle sur l’internet. Alors que le pays continue de renforcer ses capacités de filtrage, les débats sur la liberté d’internet et la souveraineté numérique ne manqueront pas de s’intensifier.Source : Forbes Russie Que pensez-vous de l’investissement de 583 millions d'euros par la Russie pour bloquer les VPN ? Est-ce une mesure justifiée pour protéger la souveraineté numérique ou une atteinte à la liberté d’accès à l’information ?Comment cette décision pourrait-elle affecter les entreprises et les citoyens russes qui dépendent des VPN pour leurs activités quotidiennes ?Pensez-vous que d’autres pays suivront l’exemple de la Russie en investissant massivement dans le blocage des VPN ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels pourraient être les impacts à long terme de cette politique sur la vie privée et la sécurité en ligne des utilisateurs en Russie ?Comment les utilisateurs de VPN en Russie pourraient-ils réagir à cette nouvelle mesure ? Chercheront-ils des alternatives ou des moyens de contourner ces restrictions ?À votre avis, quelles sont les implications éthiques de bloquer l’accès aux VPN ?Comment cette initiative pourrait-elle influencer les relations internationales, notamment avec les pays qui prônent la liberté d’internet ?Voyez-vous des parallèles entre cette situation et d’autres mesures de contrôle de l’internet dans le monde ? Si oui, lesquelles ?