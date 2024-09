Les faits

We’re changing Starlink’s default wifi name to Stinky — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2022

Le contexte



Le premier maître Grisel Marrero a été rétrogradé après avoir été condamné pour avoir géré un réseau Wi-Fi illégal.

Un « risque sérieux pour la mission »

Réactions et mesures

Conclusion

Pour diverses raisons, dont la sécurité opérationnelle, l'accès à l'internet de l'équipage est régulièrement restreint pendant le voyage, afin de préserver la bande passante pour la mission et de protéger le navire contre les attaques en ligne malveillantes.Cependant, une enquête interne a révélé que les chefs de bord du navire de combat littoral USS Manchester ont installé un réseau Wi-Fi non autorisé, utilisant une antenne Starlink pour accéder à Internet pendant les déploiements. Ce réseau, surnommé “STINKY” (le mot de passe par défaut du wifi Starlink qui est supposé « pousser les utilisateurs à le changer », selon Elon Musk), permettait aux officiers de consulter les scores sportifs, d’envoyer des messages et de regarder des films, tandis que les marins de rang inférieur devaient se contenter de connexions limitées.Cette installation illégale a eu des répercussions graves. Non seulement elle a compromis la sécurité du navire et de son équipage, mais elle a également violé les protocoles de sécurité de la Marine. Le Command Senior Chief Grisel Marrero, qui a dirigé cette initiative, a été démis de ses fonctions et condamné par une cour martiale à une réduction de grade.Les membres de l'équipage du navire de combat littoral USS Manchester n'appréciaient pas les restrictions imposées par la marine à l'accès à l'internet à bord. En 2023, ils ont décidé que la meilleure façon de résoudre le problème était de boulonner secrètement un terminal Starlink sur le « pont météo de niveau O-5 » d'un navire de guerre américain.Au début de l'année 2023, alors qu'elle se trouvait aux États-Unis pour préparer un déploiement, la commandante en chef Grisel Marrero (chef du personnel de bord) a mis en place un plan visant à acheter un Starlink pour 2 800 dollars et à l'installer discrètement sur le pont du navire. Le système ne devait être utilisé que par les chefs. Une enquête de la marine a révélé par la suite qu'au moins 15 chefs étaient impliqués dans ce projet.La jouissance de ces conforts sans fil par les chefs militaires à bord du navire a eu de graves répercussions sur la sécurité du navire et de son équipage. « Le danger que de tels systèmes représentent pour l'équipage, le navire et la marine ne peut être sous-estimé », indique l'enquête.Dirigée par Grisel Marrero, alors commandante en chef principal, l'opération a mobilisé l'ensemble de l'état-major du navire lorsqu'elle a été découverte quelques mois plus tard. Marrero a été relevée de ses fonctions à la fin de l'année 2023 après avoir trompé et menti à plusieurs reprises au commandement de son navire au sujet du réseau Wi-Fi, et elle a été condamnée par la cour martiale au printemps dernier dans le cadre de cette affaire.Les documents publiés montrent que l'enquête, qui s'est achevée en novembre, a révélé que l'ensemble des chefs était au courant du système secret et que ceux qui n'y ont pas adhéré étaient néanmoins coupables de ne pas avoir dénoncé les fautes commises. Selon l'enquête, les chefs et les chefs principaux qui ont utilisé, payé, aidé à cacher ou connu le système ont reçu des sanctions administratives non judiciaires.Au total, plus de 15 chefs de Manchester étaient de mèche avec Marrero pour acheter, installer et utiliser le système Starlink à bord du navire.« Cet accord constituait une association de malfaiteurs, étayée par l'acte manifeste consistant à embarquer le système Starlink acheté à bord de l'USS MANCHESTER », indique l'enquête. « Tout nouveau membre du CPO Mess, qui a ensuite cotisé aux services, a rejoint cette conspiration une fois le système opérationnel.Les documents obtenus par Navy Times grâce à une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) révèlent les efforts déployés pendant des mois par Marrero pour obtenir, installer et ensuite dissimuler le réseau Wi-Fi des chefs à leurs supérieurs, y compris l'installation secrète d'une antenne satellite Starlink à l'extérieur du Manchester.Lorsque ses supérieurs ont eu des doutes sur l'existence du réseau et l'ont interrogée à ce sujet, Marrero n'a pas dit la vérité à plusieurs reprises et a fourni des documents falsifiés pour tromper encore davantage le commandant de Manchester, selon l'enquête.Les systèmes Wi-Fi non autorisés comme celui que Marrero a mis en place constituent une interdiction absolue pour un navire de la marine déployé, et le crime de Marrero s'est produit alors que le navire était déployé dans le Pacifique occidental, où de telles préoccupations en matière de sécurité deviennent encore plus importantes en raison des tensions accrues avec les Chinois.« L'installation et l'utilisation de Starlink, sans l'approbation de l'état-major supérieur, représentent un risque sérieux pour la mission, la sécurité opérationnelle et la sécurité de l'information », indique l'enquête.La découverte de ce réseau Wi-Fi illégal a suscité une vague d’indignation au sein de la Marine et du public. Les autorités navales ont promis de renforcer les contrôles et de prendre des mesures disciplinaires sévères contre ceux qui enfreignent les règles de sécurité. Cette affaire souligne l’importance de maintenir des normes strictes de sécurité, même face aux tentations de confort personnel.Ce scandale met en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces armées pour équilibrer les besoins personnels et les exigences de sécurité. Il rappelle également que la vigilance et l’intégrité sont essentielles pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations militaires.Source : Navy Time Quels sont, selon vous, les risques potentiels de l’installation de réseaux Wi-Fi non autorisés à bord des navires de guerre ?Pensez-vous que les sanctions imposées aux officiers impliqués sont suffisantes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment la Marine pourrait-elle mieux équilibrer les besoins de confort personnel des officiers et les exigences de sécurité ?Quelles mesures supplémentaires devraient être mises en place pour prévenir de tels incidents à l’avenir ?Dans quelle mesure la technologie doit-elle être intégrée dans les opérations militaires sans compromettre la sécurité ?Comment les forces armées peuvent-elles maintenir la discipline et l’intégrité face aux tentations technologiques modernes ?Quels autres exemples de violations de la sécurité dans les forces armées connaissez-vous, et quelles leçons en tirer ?