La Russie utilise des milliers de terminaux SpaceX Starlink en Ukraine

Starlink et l'Ukraine : les enjeux de la collaboration SpaceX-gouvernement

En mai 2022, Musk a publié sur Twitter une note que Rogozin, le directeur de l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos, aurait envoyée aux médias russes. La note affirmait que du matériel pour le système satellite-internet Starlink de SpaceX avait été livré à des marines ukrainiens et à des « militants du bataillon nazi Azov » par l'armée américaine. « Elon Musk est donc impliqué dans l'approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire », a écrit Rogozin, selon une traduction anglaise que Musk a postée.« Et pour cela, Elon, vous serez tenu responsable comme un adulte, peu importe combien vous jouerez les imbéciles ». Ce qui ressemblait beaucoup à une menace comme Musk l'avait reconnu dans un tweet. « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, j'ai été heureux de vous connaître », a-t-il écrit. La mère de Musk, Maye, n'a pas apprécié cette réponse désinvolte et a tweeté « Ce n'est pas drôle », accompagné de deux émojis en colère. L'entrepreneur milliardaire a répondu : « Désolé ! Je vais faire de mon mieux pour rester en vie. »La semaine d’avant, un haut responsable du gouvernement ukrainien a déclaré que le système satellite-internet Starlink subissait des pannes « catastrophiques » sur les lignes de front, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait été coupé dans les zones contrôlées par la Russie - peut-être pour empêcher le Kremlin d'exploiter le réseau.Sur Twitter, Musk a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter les conditions du champ de bataille, en disant : « C'est confidentiel. » Mais Bremmer, le fondateur et président du cabinet de recherche sur les risques politiques Eurasia Group, a déclaré que lors d'une conversation avec Musk fin septembre, ce dernier semblait confirmer que le service satellitaire était intentionnellement désactivé. Bremmer a déclaré que Musk lui avait dit que le ministère ukrainien de la Défense lui avait demandé d'activer Starlink en Crimée, que la Russie a envahie et annexée en 2014. « Musk a refusé étant donné le potentiel d'escalade », précise Bremmer.Poutine a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine n'était pas un pays, et a qualifié les Ukrainiens et les Russes de « peuple unique ». Le dirigeant russe a employé une vision déformée de l'histoire comme l'une des nombreuses justifications de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie ; la Russie a saisi par la force la péninsule de Crimée, une base militaire clé avec un accès direct à la mer Noire, en 2014 et a utilisé cette région plus tôt cette année pour envahir l'Ukraine par le sud.Selon Bremmer, Musk a affirmé avoir récemment parlé avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il était « prêt à négocier. » (Musk a proposé ce mois-ci un plan de paix pour l'Ukraine considéré comme s'alignant sur les intérêts russes.) Bremmer a déclaré que Musk lui a dit que lors de cette conversation, Poutine a menacé d'utiliser des armes nucléaires si l'Ukraine tentait de reprendre la péninsule de Crimée, qui sert de base aux forces navales russes sur la mer Noire.Les forces russes en Ukraine utilisent des milliers de terminaux de communication par satellite Starlink fabriqués par SpaceX d'Elon Musk, a déclaré le chef du renseignement militaire ukrainien au Wall Street Journal dans une interview publiée le 15 février. Le plus haut responsable du renseignement militaire ukrainien a déclaré que les forces d'invasion russes dans son pays utilisent des milliers de terminaux Internet par satellite Starlink, et que le réseau est actif dans les parties occupées de l'Ukraine depuis « assez longtemps ».Les commentaires du lieutenant-général Kyrylo Budanov dans une interview suggèrent que la Russie commence à acquérir des terminaux Starlink, fabriqués par SpaceX d'Elon Musk, à une échelle qui pourrait réduire un avantage majeur de l'Ukraine sur le champ de bataille. Le gouvernement ukrainien a déclaré l'année dernière qu'environ 42 000 terminaux étaient utilisés par l'armée.Starlink, reconnu pour sa sécurité supérieure à celle des signaux cellulaires ou radio, est jugé crucial pour les opérations ukrainiennes. L'année dernière, le Pentagone a conclu un accord avec SpaceX pour soutenir financièrement l'accès de l'armée ukrainienne. L'Ukraine dépend fortement de Starlink, ayant signalé l'année dernière qu'environ 42 000 terminaux étaient en service dans l'armée, les hôpitaux, les entreprises et les organisations d'aide. Jusqu'à présent, les forces russes ne disposaient pas d'un système de communication aussi sûr.Le général de corps d'armée Kyrylo Budanov a déclaré dans un interview que des entreprises privées russes acquièrent des terminaux Starlink par le biais d'intermédiaires qui présentent faussement les achats comme étant destinés à un usage personnel. Les équipements sont ensuite livrés à la Russie via des pays voisins, notamment d'anciennes républiques soviétiques. Les unités de l'armée russe, jusqu'au niveau de l'entreprise, cherchent activement à obtenir des terminaux Starlink, souvent en mettant en commun l'argent nécessaire à l'achat, selon le chef des services de renseignement.Budanov a indiqué que le service Starlink était opérationnel sur les territoires occupés depuis « assez longtemps », mais il n'a pas donné plus de détails. Lorsqu'on lui a demandé s'il le savait par expérience personnelle, il a répondu : « Bien sûr » : « Bien sûr ». L'agence ukrainienne de renseignement militaire, connue sous le nom de HUR, dispose d'unités qui travaillent souvent derrière les lignes ennemies.Elon Musk aurait personnellement rejeté une demande ukrainienne d'étendre son service Internet par satellite à la Crimée, craignant qu'un effort pour reprendre la péninsule aux forces russes ne conduise à une guerre nucléaire, a déclaré l'analyste politique Ian Bremmer.Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, Musk a fourni à Kiev des milliers de systèmes Starlink, permettant aux forces ukrainiennes de communiquer dans ce qui était auparavant des zones mortes. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dirigé des milliers de terminaux Starlink vers l'Ukraine après qu'un fonctionnaire lui a envoyé un tweet demandant de l'aide pour maintenir le pays assiégé en ligne.Deux membres démocrates du Congrès ont ouvert une enquête sur la société SpaceX de l'homme d'affaires Elon Musk, demandant des informations sur l'utilisation présumée par la Russie des terminaux Internet par satellite Starlink, a rapporté le Washington Post le 7 mars, citant une lettre écrite par les membres du Congrès Jamie Raskin et Robert Garcia.Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a déclaré au Wall Street Journal en février 2024 que les forces russes utilisaient des milliers de terminaux Starlink en Ukraine, faisant ainsi écho à des affirmations antérieures des services de renseignement militaire et des médias. Dans leur lettre, Raskin et Garcia ont averti le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, que l'utilisation présumée de Starlink par les forces russes représentait « une menace sérieuse pour la sécurité de l'Ukraine, la vie des Ukrainiens et la sécurité nationale des États-Unis ».Les membres du Congrès ont écrit qu'ils étaient « préoccupés par le fait que (SpaceX) pourrait ne pas avoir mis en place les garde-fous et les politiques appropriés ». Musk a nié que SpaceX ait vendu des unités Starlink à la Russie et a déclaré que Starlink ne se connecterait à aucun appareil dans ce pays. Selon les renseignements militaires et les médias, les forces russes ont connecté Starlink en Ukraine occupée, et non sur le territoire russe. Malgré les dénégations de Musk, les services de renseignement militaire ukrainiens ont déclaré que la Russie aurait acheté des terminaux Starlink à des « pays arabes », citant des communications interceptées. Il n'a pas précisé de quels pays il s'agissait.La lettre des membres du Congrès indique également que la Russie pourrait utiliser des pays tiers pour acheter illégalement des terminaux Starlink, et demande des réponses sur la manière dont la société travaille pour empêcher le commerce non autorisé des terminaux. La lettre précise que l'enquête n'en est qu'à ses débuts et que les membres du Congrès ont l'intention de contacter le Pentagone et d'autres agences concernées.SpaceX a commencé à fournir les terminaux Starlink à l'Ukraine peu après l'invasion russe à grande échelle en février 2022. En juin 2023, le Pentagone a confirmé que SpaceX avait remporté un contrat du ministère de la défense pour fournir à l'Ukraine des services satellitaires Starlink. « La seule chose que je peux dire maintenant, c'est que nous avons trouvé une solution au problème. L'Ukraine continuera à utiliser Starlink, et les Russes seront limités dans leur utilisation autant que possible. Toutes les décisions nécessaires ont déjà été prises. Nous verrons le résultat dans un avenir proche », a déclaré Fedorov au Welt.L'annonce du ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, quant à la restriction de l'utilisation des terminaux Starlink par les troupes russes, soulève plusieurs questions et points de vue critiques. Tout d'abord, il est légitime de se demander dans quelle mesure cette action est efficace. Même si des mesures sont prises pour restreindre l'accès des troupes russes à Starlink, il est difficile de garantir que cela sera entièrement efficace. Les tactiques de contournement peuvent être employées, et l'ampleur de la restriction n'est pas clairement définie.De plus, l'implication de SpaceX dans ce processus soulève des préoccupations concernant la neutralité de l'entreprise. Collaborer avec un gouvernement pour restreindre l'accès à un service pourrait potentiellement ouvrir la porte à des questions éthiques et politiques plus larges, notamment en ce qui concerne la liberté d'accès à l'information.La niégation d'Elon Musk quant à toute vente de Starlink à la Russie est également sujette à débat. Si tel est le cas, comment les terminaux se sont-ils retrouvés entre les mains des forces russes dans les territoires occupés en Ukraine ? Cela soulève des interrogations sur la traçabilité et la responsabilité de l'entreprise quant à l'utilisation de ses produits.Enfin, la dépendance de l'Ukraine à Starlink est un aspect intéressant. Bien que le service ait été crucial pour maintenir la connectivité dans le pays après l'invasion russe, cela souligne également les vulnérabilités résultant d'une dépendance excessive à une entreprise privée étrangère pour des besoins critiques. Bien que l'initiative visant à restreindre l'utilisation de Starlink par les troupes russes puisse sembler être une réponse légitime aux préoccupations sécuritaires, elle soulève également des questions sur l'efficacité, la neutralité des entreprises privées et la dépendance des nations à des services extérieurs.Source : The Kyiv IndependentQuel est votre avis sur le sujet ?Quels serait l'impact potentiel sur la liberté d'accès à l'information en Ukraine et dans la région, en restreignant l'accès à un service comme Starlink ?