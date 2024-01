Selon des procureurs, un cartel de l'État du Michoacán, dans le centre du Mexique, a installé ses propres antennes internet de fortune et a dit aux habitants qu'ils devaient payer pour utiliser son service wifi, faute de quoi ils seraient tués.Le dispositif porte le surnom de « narco-antennes ». Le système du cartel comprenait des antennes internet installées dans différentes villes et construites avec du matériel volé.Le groupe facturait à environ 5000 personnes des prix élevés compris entre 400 et 500 pesos (25 et 30 dollars) par mois, a indiqué le bureau du procureur de l'État du Michoacán. Cela signifie que le groupe pouvait engranger environ 150 000 dollars par mois.Les gens ont été terrorisés « pour qu'ils contractent des services Internet à des prix excessifs, sous prétexte qu'ils seraient tués s'ils ne le faisaient pas », ont déclaré les procureurs, bien qu'ils n'aient pas fait état de décès.Les médias locaux identifient le groupe criminel comme étant une faction connue sous le nom de Los Viagras. Les procureurs confirment que Los Viagras domine les villes obligées de payer pour le wifi.Les forces de l'ordre ont saisi le matériel à la fin de la semaine dernière et ont diffusé des photos des antennes de fortune et des piles de matériel et de routeurs portant les étiquettes de la société mexicaine d'Internet Telmex, qui appartient au puissant homme d'affaires mexicain Carlos Slim. Ils ont également arrêté une personne.Les cartels mexicains utilisent depuis longtemps un réseau clandestin de tours radio et d'installations Internet de fortune pour communiquer au sein des organisations criminelles et échapper aux autorités.Mais l'utilisation de ces tours pour extorquer des communautés fait partie d'une tendance plus large dans le pays.Les rapports y relatifs font état de ce que les quelque 200 groupes criminels armés actifs au Mexique ne se concentrent plus uniquement sur le trafic de drogue, mais qu'ils deviennent de facto des monopoleurs de certains services et d'autres marchés légaux. Les cartels ont renforcé leur contrôle sur de vastes étendues du Mexique sur lesquelles ils forment des fiefsDans certaines régions, les gangs prélevaient des taxes sur les denrées alimentaires de base et les produits importés. Ils avaient également infiltré le commerce lucratif des avocats et les marchés de la chaux du Michoacán, ainsi que certains secteurs de l'industrie minière locale.Source : Associated PressQu’en pensez-vous ?