« Wi-Fi CERTIFIED 7, basé sur la technologie IEEE 802.11be, sera disponible avant la fin du premier trimestre 2024. Les appareils certifiés Wi-Fi 7 arrivent sur le marché dès aujourd'hui et Wi-Fi CERTIFIED 7 facilitera l'interopérabilité à l'échelle mondiale et apportera des performances Wi-Fi avancées à la prochaine ère d'appareil connectés », a annoncé la Wi-Fi Alliance. Cela signifie qu'il faudra probablement attendre une bonne partie de l'année prochaine avant de commencer à voir apparaître les premiers appareils compatibles. Mais certains appareils, comme les téléphones Xiaomi 13 Pro et Oppo Find X6 Pro, prennent déjà en charge cette nouvelle norme.Le Wi-Fi 7 est la 7e génération du Wi-Fi, le moyen le plus courant de connecter des appareils localement et, par conséquent, à Internet. Techniquement, le Wi-Fi 7 est le nom amical de la norme IEEE 802.11be, ce qui explique pourquoi vous verrez "BE" dans le nom (du modèle) des diffuseurs (routeurs ou points d'accès) prenant en charge cette norme. Il en va de même pour le Wi-Fi 6, qui correspond à 802.11ax ; le Wi-Fi 5 signifie 802.11ac, etc. Comme ces prédécesseurs, la norme Wi-Fi 7 sera rétrocompatible. (Certains appareils existants pourront se connecter à un diffuseur Wi-Fi 7, de même qu'un client Wi-Fi 7 à un routeur d'une norme plus ancienne.)On peut considérer que le Wi-Fi 7 est au Wi-Fi 6E ce que le Wi-Fi 6 était au Wi-Fi 5. Il fonctionne toujours sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, comme le Wi-Fi 6E, mais cette norme améliore les choses en offrant plus de bande passante potentielle (téléchargements plus rapides), en regroupant les connexions sur plusieurs bandes (téléchargements plus rapides et plus grande stabilité) et en utilisant plus d'astuces de modulation du signal pour gérer congestion. Une partie du marketing autour du Wi-Fi 7 est centrée sur la vidéo 8K, mais certains experts sont quelque peu sceptiques. L'avantage le plus immédiat du Wi-Fi 7 semble donc être la vitesse brute.Le Wi-Fi 7 s'annonce comme une avancée majeure dans le domaine des connexions sans fil, puisqu'il offre des débits pouvant atteindre 40 Gbit/s. Cela pourrait en faire une alternative solide à l'Ethernet câblé traditionnel pour la plupart des gens. Il atteint ces vitesses en utilisant trois bandes de fréquences : 2,40 GHz, 5 GHz et 6 GHz, avec une largeur de canal de 320 MHz et 4096-QAM. En outre, le Wi-Fi 7 s'appuie sur les travaux des normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, en incluant des fonctions telles que MU-MIMO et OFDMA pour accélérer les connexions. Dans l'ensemble, cela représente une amélioration de 4,8 fois par rapport au Wi-Fi 6.C'est la bande passante du canal, ou la taille du tuyau par lequel les données sont acheminées, qui les rend plus rapides pour l'essentiel. Le Wi-Fi 7 double la largeur de bande maximale des canaux, qui passe à 320 MHz, contre 160 MHz pour les routeurs Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E les plus performants. Il s'agit d'un plus gros canal, qui permet d'acheminer plus de données. C'est assez simple, même si seule la bande de 6 GHz prend en charge ces gros canaux, la bande de 5 GHz n'offrant pas assez de place. La nouvelle norme permet également de combiner des bandes en une seule connexion grâce à une fonction appelée Multi-Link Operation (MLO).À titre d'exemple, cela signifie que si vous pouvez télécharger un fichier à 1 Go/s sur la bande 6 GHz et à 700 Mo/s sur la bande 5 GHz, la combinaison des deux peut vous permettre d'atteindre une vitesse de 1,7 Go/s. Cela signifie aussi que si l'une de ces connexions cesse de fonctionner pour une raison quelconque, votre appareil peut simplement se rabattre sur l'autre. Il faudra attendre de tester les routeurs et les appareils Wi-Fi 7 pour voir si cela fonctionne dans la pratique. Le Wi-Fi 7 double également le nombre de flux spatiaux MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) : flux simultanés en provenance et à destination d'autres appareils.Le Wi-Fi 6 prend en charge le MU-MIMO 8 x 8, ce qui signifie qu'un routeur doté de huit antennes peut communiquer avec huit appareils (ou un appareil doté de huit antennes) et transmettre jusqu'à huit flux simultanés à chaque appareil. Pour le Wi-Fi 7, c'est 16 x 16, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Les routeurs Wi-Fi 6E grand public, même les plus chers comme le Nighthawk RAXE500 de Netgear, offrent généralement 4 x 4 MU-MIMO, bien que la norme 6E soit capable d'en faire plus. Il est également difficile de trouver des téléphones, des ordinateurs portables et d'autres appareils compatibles Wi-Fi qui font mieux que 2 x 2 MU-MIMO.Bien que de nombreux adaptateurs pour PC et routeurs portant le label Wi-Fi 7 soient aujourd'hui sur le marché, ils suivent la norme Wi-Fi 7 dite provisoire. Cela ne les rend pas moins performants au niveau du consommateur, et la plupart des appareils existants qui bénéficient de la norme provisoire prendront en charge la norme complète après une mise à jour du micrologiciel. L'une des particularités de la nouvelle technologie est que la Wi-Fi Alliance la positionne aussi pour la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), ce qui signifie des connexions sans fil directes, qui sont difficiles à obtenir dans les environnements modernes.« Le Wi-Fi 7 prend en charge une connectivité supérieure pour les cas d'utilisation émergents avec des niveaux élevés d'interactivité et d'immersion. Alors que la demande des utilisateurs pour des technologies à haute capacité et à faible latence comme AR/VR/XR, le cloud computing et l'IdO industriel augmente dans tous les segments de marché, les appareils certifiés Wi-Fi 7 offriront des performances optimisées, même dans des environnements denses dans la bande 2,4 et 5 GHz. Les pays ayant accès à la bande 6 GHz bénéficieront de toute l'étendue des performances inégalées de Wi-Fi 7 », explique la Wi-Fi Alliance dans une autre déclaration.La Wi-Fi Alliance affirme certaines fonctionnalités incluses dans les spécifications du Wi-Fi 7 pourraient permettre d'améliorer la domotique. L'un des principaux goulets d'étranglement de la transmission sans fil est le temps d'antenne : si le routeur est trop occupé à parler à un ou plusieurs appareils (selon la norme utilisée), les autres appareils se disputant l'attention doivent attendre que le routeur ait terminé. Cela se produit en quelques fractions de seconde, mais avec suffisamment d'échanges sur le réseau, ce temps peut s'accumuler. Lorsque vos appareils domestiques intelligents sont lents, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils attendent leur tour.Le Wi-Fi 7 tente de compenser ce phénomène en concentrant des données supplémentaires dans ce que l'on appelle une onde porteuse, à l'aide d'une technique appelée OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Le Wi-Fi 6E procède de la même manière, mais les interférences peuvent l'empêcher d'utiliser la totalité de l'onde, même si les interférences n'en occupent qu'une petite partie. Le Wi-Fi 7 ignore les interférences et place le reste des données sur les bits clairs, comme une rivière qui contourne un rocher et se retrouve de l'autre côté. Cependant, l'OFDMA n'est pas rétrocompatible avec les appareils plus anciens.Par conséquent, lorsqu'un routeur Wi-Fi 7 rencontre un appareil domestique intelligent qui n'utilise que le Wi-Fi 4, par exemple, il répond à cet appareil selon ses propres conditions, en utilisant les capacités de cette norme, ce qui oblige tous les autres à attendre dans la file d'attente. Donc, le Wi-Fi 7 peut rendre la maison intelligente meilleure, mais il ne le fera pas tant que tous les appareils de l'habitation n'auront pas migré vers la nouvelle norme.Source : la Wi-Fi AllianceQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle norme Wi-Fi 7 annoncée pour 2024 ?Que pensez-vous des spécifications de cette nouvelle norme de connectivité ?Pourquoi déployer une nouvelle norme alors que les normes précédentes sont encore très peu adoptées ?