Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.



Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2023

Starlink est une mégaconstellation (ou réseau croissant) de satellites en orbite terrestre basse appartenant à SpaceX. Le développement du réseau a débuté en 2015 et les prototypes de satellites ont été mis en orbite en 2018. Depuis lors, SpaceX a déployé environ 5 000 satellites Starlink dans la constellation par le biais de plusieurs lancements. Avec cette constellation, Starlink se positionne comme le plus grand opérateur de satellites au monde et un rival des sociétés d'Internet par satellite telles que Viasat et OneWeb, récemment acquise par Eutelsat. Starlink compterait environ deux millions d'utilisateurs dans une cinquantaine de pays, dont la France.Jeudi, Elon Musk a annoncé que Starlink a atteint le seuil de rentabilité en matière de flux de trésorerie. Musk a annoncé la nouvelle dans un message publié sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est également propriétaire. Il a ajouté que "Starlink représente désormais la majorité de tous les satellites actifs et aura lancé la majorité de tous les satellites cumulés depuis la Terre d'ici l'année prochaine". « Un excellent travail de la part d'une équipe formidable », a-t-il déclaré. Musk n'a pas donné plus de détails dans son message et n'a pas non plus précisé si cette étape avait été franchie sur une base opérationnelle ou pour une période donnée.Les données financières de SpaceX, société à capital fermé, sont rares, mais Gwynne Shotwell, président et directeur de l'exploitation de SpaceX, a déclaré au début de l'année que Starlink a eu un trimestre de flux positif de trésorerie en 2022, et l'ensemble de la société SpaceX aurait réalisé un bénéfice au premier trimestre 2023. Il s'agit d'une évolution importante pour SpaceX (anciennement connu sous le nom de Space Exploration Technologies Corp.) après que Musk a déclaré l'année dernière que Starlink "perdait encore de l'argent". L'entrepreneur avait alors laissé entendre que son principal objectif pour l'entreprise était qu'elle ne fasse pas faillite.La valorisation de SpaceX a grimpé en flèche pour atteindre environ 150 milliards de dollars, Starlink étant considéré comme un moteur économique essentiel pour atteindre les objectifs de la société. Les investisseurs et les analystes du secteur surveillent de près Starlink, dont les dirigeants ont déclaré qu'il pourrait être introduit en bourse un jour. Il y a deux ans, Musk a souligné que pour rendre Starlink financièrement viable, il fallait traverser un gouffre profond de flux de trésorerie négatifs. Il a évoqué en effet la possibilité de filialiser Starlink et de l'introduire en bourse par le biais d'une IPO de vente une fois qu'il aura atteint le seuil de rentabilité.Toutefois, le calendrier de l'introduction en bourse de Starlink reste incertain. L'année dernière, Musk a déclaré à ses employés que l'introduction en bourse de Starlink n'interviendrait probablement pas avant 2025 ou encore plus tard. « L'introduction en bourse est une invitation à la souffrance. Et le cours de l'action ne fait que nous distraire », a-t-il déclaré aux employés de SpaceX en 2022. En gros, l'on ne sait pas grand-chose des plans de Musk pour Starlink et l'entrepreneur est connu pour les promesses non tenues. Musk continue toutefois de développer et d'étendre la couverture réseau Starlink, et en a fait un élément clé de la croissance de SpaceX.Musk a cherché à faire de l'unité Starlink une source cruciale de revenus pour financer les projets à plus forte intensité de capital de SpaceX, tels que son vaisseau de nouvelle génération, une fusée géante réutilisable que l'entreprise entend envoyer sur la lune pour le compte de la NASA au cours de la prochaine décennie. Starlink a vu son chiffre d'affaires multiplié par plus de six l'année dernière pour atteindre 1,4 milliard de dollars, mais n'a pas atteint les objectifs fixés par Musk. Starlink a fait parler de lui ces derniers mois pour son rôle dans les conflits internationaux, dont la guerre en Ukraine et, plus récemment, la guerre entre Israël et le Hamas.En Ukraine, où les frappes de l'armée russe ont mis à mal de l'infrastructure de communication, Starlink s'est avéré un atout majeur dans la stratégie des forces armées ukrainiennes. Les faibles besoins en énergie des récepteurs Starlink ont permis la connexion à des drones de reconnaissance, fournissant de précieux renseignements en temps réel sur les mouvements des troupes russes et la possibilité de les cibler. Mais les relations entre Musk et le gouvernement ukrainien se sont tendues après que l'entrepreneur a refusé d'accéder à certaines demandes ukrainiennes, comme permettre l'utilisation de Starlink pour cibler la flotte russe de la mer Noire.Le mois dernier, Musk a déclaré que Starlink soutiendrait les liens de communication à Gaza avec des organisations d'aide internationalement reconnues après qu'une panne de téléphone et d'Internet a coupé toutes les communications dans la bande de Gaza. Par ailleurs, SpaceX a récemment créé une version de Starlink axée sur la défense, appelée Starshield, signe de l'intérêt du Pentagone pour l'acquisition de capacités d'accès à l'Internet par satellite. À l'Est, la Chine et la Russie surveillent de près ces développements, dénonçant les capacités militaires de Starlink qui, selon elles, avait été présenté au départ par Musk comme un projet purement civil.Après le déploiement de Starlink en Ukraine l'année dernière, la Chine s'est dite profondément "alarmée" par le potentiel militaire du réseau, notamment sa capacité à aider l'armée américaine dans sa domination totale de l'espace. Ces dernières années, les observateurs militaires chinois ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis avaient une longueur d'avance dans l'espace - considéré comme un futur champ de bataille par les militaires du monde entier - en se précipitant pour établir le réseau de communication militaire de nouvelle génération basé sur la capacité d'Internet par satellite. La Russie dénonce également la militarisation de Starlink.SpaceX a commencé à offrir le service Starlink il y a environ trois ans, en ciblant initialement le marché des consommateurs. Plus récemment, SpaceX a déclaré que Starlink comptait plus de deux millions d'abonnés, s'étant étendu à d'autres marchés - notamment la sécurité nationale, les entreprises, la mobilité le maritime et l'aviation - et ayant perturbé le secteur existant des communications par satellite. SpaceX compte également une expansion rapide en Afrique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'atteinte du seuil de rentabilité par Starlink ?Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du service d'Internet par satellite ?