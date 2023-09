Récapitulatif rapide de l'année 2020

Récapitulation

Il y a trois ans, j'ai écrit un blog intitulé "AWS et ses milliards d'adresses IPv4" dans lequel j'estimais qu'AWS possédait environ 2,5 milliards de dollars d'adresses IPv4. AWS a continué à croître de manière incroyable, tout comme son utilisation d'IPv4. En fait, sa croissance est telle qu'elle commencera bientôt à facturer les adresses IPv4 à ses clients ! Une raison suffisante pour revenir trois ans plus tard et voir à quoi ressemble aujourd'hui le parc d'adresses IPv4 d'AWS.Résumons d'abord rapidement ce que nous avons appris en examinant l'utilisation d'IPv4 par AWS en 2020. Tout d'abord, en 2020, nous avons observé que le nombre total d'adresses IPv4 que nous pouvions attribuer à AWS était légèrement supérieur à 100 millions (100 750 168). Cela équivaut à un peu plus de six blocs /8.Deuxièmement, pour le plaisir, nous avons essayé de chiffrer ce chiffre ; à l'époque, j'avais utilisé 25 dollars par IP, ce qui portait la valeur estimée de leur patrimoine IPv4 à un peu plus de 2,5 milliards de dollars.Troisièmement, AWS publie les adresses IPv4 activement utilisées dans un fichier JSON. Ce fichier JSON contient des références à environ 53 millions d'adresses IPv4. Cela signifie qu'il reste environ 47 millions d'adresses IPv4, soit 47 %, disponibles pour de futures allocations. C'est plutôt sain !Dans cet article, nous avons vu comment, au cours des trois dernières années, AWS a augmenté son parc IPv4 de 27 millions d'adresses IP supplémentaires, pour atteindre aujourd'hui 128 millions d'adresses IPv4. À raison de 35 dollars par adresse IPv4, la valeur totale du parc IPv4 d'AWS est d'environ 4,5 milliards de dollars. Soit une augmentation de 2 milliards de dollars par rapport à la situation d'il y a trois ans !En ce qui concerne la planification de la capacité IPv4, il semble que le pool d'adresses IPv4 non allouées (définies comme ne figurant pas dans le JSON d'AWS) soit resté stable et qu'un grand nombre d'adresses IPv4 soient disponibles pour une utilisation future.Tous ces achats d'adresses IPv4 coûtent cher et, en réponse à l'augmentation des prix de l'IPv4, AWS commencera bientôt à facturer à ses clients l'utilisation de l'IPv4. D'après mes estimations, il n'est pas improbable qu'AWS génère entre 500 millions et 1 milliard de dollars de revenus supplémentaires grâce à cette nouvelle redevance. Longue vie à l'IPv4 !SalutationsAndree