Éviter la réponse nucléaire

Elon Musk a secrètement demandé à ses ingénieurs de désactiver le réseau de communications par satellite de Starlink lors d'une offensive ukrainienne MAJEURE.



Cette mesure a été prise pour contrecarrer intentionnellement une attaque surprise de l’Ukraine contre la flotte navale russe.



Les drones sous-marins ukrainiens, armés d’explosifs, ont mystérieusement perdu leur connectivité alors qu’ils avançaient vers les navires de guerre russes.



Nous savons maintenant que Musk a intentionnellement désactivé Starlink.



Les responsables ukrainiens ont plaidé pour la réactivation des satellites, mais Musk craignait que l'attaque ne déclenche une réponse nucléaire de la Russie.



Cette crainte n’était pas sans fondement, puisque Musk avait eu des discussions ouvertes avec de hauts responsables russes peu de temps avant l’attaque.



J’ai beaucoup publié sur la rhétorique dangereuse de la Russie concernant une éventuelle attaque nucléaire contre l’Ukraine, la Crimée étant considérée comme une ligne rouge.



Quel que soit votre camp dans la guerre, nous voulons tous éviter un conflit nucléaire, et les actions d'Elon Musk ont peut-être empêché cela. Elon Musk a secrètement demandé à ses ingénieurs de désactiver le réseau de communications par satellite de Starlink lors d'une offensive ukrainienne MAJEURE.Cette mesure a été prise pour contrecarrer intentionnellement une attaque surprise de l’Ukraine contre la flotte navale russe.Les drones sous-marins ukrainiens, armés d’explosifs, ont mystérieusement perdu leur connectivité alors qu’ils avançaient vers les navires de guerre russes.Nous savons maintenant que Musk a intentionnellement désactivé Starlink.Les responsables ukrainiens ont plaidé pour la réactivation des satellites, mais Musk craignait que l'attaque ne déclenche une réponse nucléaire de la Russie.Cette crainte n’était pas sans fondement, puisque Musk avait eu des discussions ouvertes avec de hauts responsables russes peu de temps avant l’attaque.J’ai beaucoup publié sur la rhétorique dangereuse de la Russie concernant une éventuelle attaque nucléaire contre l’Ukraine, la Crimée étant considérée comme une ligne rouge.Quel que soit votre camp dans la guerre, nous voulons tous éviter un conflit nucléaire, et les actions d'Elon Musk ont peut-être empêché cela.

ELON PREVENTS NUCLEAR WAR?



Elon Musk covertly instructed his engineers to deactivate Starlink's satellite communications network during a MAJOR Ukrainian offensive.



This action was taken to intentionally thwart a surprise attack by Ukraine against the Russian naval fleet.



The… pic.twitter.com/I0RtYVuzth — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 7, 2023

Les autorités gouvernementales ont demandé d'urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol.



L’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage.



Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. Les autorités gouvernementales ont demandé d'urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol.L’intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage.Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit.

« Starlink n’était pas censé être impliqué dans des guerres. C’était pour que les gens puissent regarder Netflix »

La réaction d'un égo

Conclusion

Le livre, intitulé « Elon Musk » et écrit par Walter Isaacson, raconte comment des drones sous-marins armés se rapprochaient d’une flotte russe près de la Crimée quand ils ont « perdu la connectivité et se sont échoués sans dommage ». La biographie, qui doit sortir mardi 12 septembre (et la version française le lendemain), affirme qu'en septembre 2022, l'Ukraine a tenté d'attaquer la flotte russe basée à Sébastopol avec « six petits sous-marins drones remplis d'explosifs ». Téléguidés via une liaison satellite, les drones n'ont jamais atteint leurs cibles, leur connexion au réseau Starlink ayant été coupée.Dans un extrait publié jeudi par le quotidien américain The Washington Post, Isaacson affirme que Musk s'était entretenu au préalable avec l'ambassadeur de Russie à Washington, qui « lui avait explicitement dit qu'une attaque ukrainienne contre la Crimée entraînerait une réponse nucléaire ». Le PDG aurait alors « secrètement dit à ses ingénieurs de désactiver la couverture [Starlink] dans un rayon de 100 kilomètres de la côte de Crimée. En conséquence, lorsque les drones ukrainiens se sont approchés de la flotte russe à Sébastopol, ils ont perdu la connectivité et se sont échoués sans danger ».Les inquiétudes d’Elon Musk concernant un « mini-Pearl Harbor », comme il l’a dit, ne se sont pas concrétisées en Crimée. Mais l’épisode révèle la position unique dans laquelle Musk s’est retrouvé alors que la guerre en Ukraine se déroulait. Que ce soit intentionnel ou non, il était devenu un intermédiaire de pouvoir que les responsables américains ne pouvaient ignorer.D'une certaine manière, l'affaire est très simple : un gouvernement a demandé à une entreprise privée un service que le dirigeant de cette entreprise jugeait inapproprié et a refusé. Cela démontre le risque inhérent à s’appuyer sur un service privé pour mener une guerre (la Russie elle-même aurait bientôt sa propre démonstration d’un principe similaire lorsque le groupe Wagner marcherait sur Moscou).Mais dans une autre interprétation des événements, bien plus troublante, un milliardaire américain a pris une décision militaire unilatérale pour le compte d’une puissance alliée étrangère. Cela s'est sans aucun doute produit d'innombrables fois auparavant, mais rarement une technologie extérieure au complexe militaro-industriel (et donc en dehors de ses normes et attentes) a pris aussi rapidement de l'importance que Starlink en raison - il faut le dire - de la propre promotion de Musk destinée à être utilisé par l'Ukraine après l'invasion russe.Chacun pourra se demander s'il est approprié ou non pour Musk d'offrir un service clé pour soutenir l'Ukraine, pour ensuite le retirer à sa propre discrétion.En attendant, sur X, un internaute a déclaré :Elon Musk a tout d'abord précisé que « Les régions Starlink en question n’ont pas été activées. SpaceX n'a rien désactivé », remettant en question l’interprétation (ou la formulation) de cet épisode. Puis il lui a répondu :Le nouveau livre d’Isaacson, auteur des biographies acclamées de Steve Jobs et d’Albert Einstein, fournit un nouvel aperçu de Musk et de la façon dont sa peur existentielle de déclencher une guerre plus large l’a poussé à rejeter les demandes ukrainiennes concernant les systèmes Starlink qu’ils pourraient utiliser pour attaquer les Russes.Après que la Russie ait perturbé les systèmes de communication de l’Ukraine juste avant son invasion à grande échelle en février 2022, Musk a accepté de fournir à l’Ukraine des millions de dollars de terminaux satellite Starlink fabriqués par SpaceX, qui sont devenus cruciaux pour les opérations militaires ukrainiennes. Même si les réseaux de téléphonie mobile et Internet ont été détruits, les terminaux Starlink ont permis à l’Ukraine de se battre et de rester connectée.Mais une fois que l’Ukraine a commencé à utiliser les terminaux Starlink pour des attaques offensives contre la Russie, Musk a commencé à remettre en question cette décision.La décision de Musk a suscité la colère et l’indignation des responsables ukrainiens, qui l’ont accusé de « commettre le mal » et d’avoir causé la mort de civils. Mykhailo Podolyak, un conseiller présidentiel ukrainien, a écrit sur X que Musk avait permis à la flotte russe de tirer des missiles Kalibr sur des villes ukrainiennes en ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe via Starlink. « Pourquoi certaines personnes veulent-elles désespérément défendre les criminels de guerre et leur désir de commettre des meurtres ? Et se rendent-ils compte qu’ils commettent le mal et encouragent le mal ? », a-t-il ajouté.Mais Musk voit les choses d'une autre façon. « Comment vais-je dans cette guerre ? » a demandé Musk à Isaacson. « Starlink n’était pas censé être impliqué dans des guerres. C’était pour que les gens puissent regarder Netflix, se détendre, se connecter à l’école et faire de bonnes choses pacifiques, pas des frappes de drones ».Musk fut bientôt au téléphone avec le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, le président des chefs conjoints, le général Mark Milley, et l'ambassadeur de Russie aux États-Unis pour répondre aux inquiétudes de Washington DC et de Moscou, écrit Isaacson.Pendant ce temps, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, suppliait Musk de rétablir la connectivité des drones sous-marins en informant Musk de leurs capacités dans un message texte, selon Isaacson. « Je veux juste que vous, la personne qui change le monde grâce à la technologie, sachiez cela », a déclaré Fedorov à Musk.Musk, PDG du constructeur de voitures électriques Tesla et de la société privée d'exploration spatiale SpaceX, a répondu qu'il était impressionné par la conception des drones sous-marins, mais qu'il ne réactiverait pas la couverture satellite de la Crimée parce que l'Ukraine « va maintenant trop loin et invite à la défaite stratégique », selon Isaacson.Le territoire inexploré dans lequel se trouvaient les responsables ukrainiens et américains, qui s'appuyaient sur la charité d’un milliardaire imprévisible pour les communications sur le champ de bataille, a également conduit à une impasse l'automne dernier : qui paierait les terminaux Starlink ?SpaceX a dépensé des dizaines de millions de ses propres fonds pour envoyer des équipements satellitaires en Ukraine, selon Musk. Et la société a déclaré au Pentagone qu’elle ne continuerait pas à payer la facture du matériel satellite, comme les médias l'ont rapporté en octobre dernier. Après les différents reportages, Musk a changé de cap, tweetant « bon sang… nous continuerons simplement à financer gratuitement le gouvernement ukrainien ».Gwynne Shotwell, présidente de Musk chez SpaceX, était furieuse du revirement de Musk, selon Isaacson.« Le Pentagone avait un chèque de 145 millions de dollars prêt à me remettre, littéralement», a déclaré Isaacson citant Shotwell. « Puis Elon a succombé aux conneries sur Twitter et aux haineux du Pentagone qui ont divulgué l'histoire ».Mais SpaceX a finalement réussi à conclure un accord avec les gouvernements américain et européen pour payer 100 000 nouvelles antennes paraboliques supplémentaires en Ukraine début 2023, selon Isaacson.L’importance de Starlink dans la guerre n’a pas diminué. Il y a quelques jours, les États-Unis et leurs alliés des « Five Eyes » ont accusé les pirates informatiques russes de cibler les communications des commandants ukrainiens sur le champ de bataille. Le code malveillant des Russes aurait été conçu pour intercepter les données envoyées aux satellites Starlink, selon les Ukrainiens.Le livre d’Isaacson, qui est basé sur plus de 100 heures d’entretiens avec Musk et ses proches, offre un regard sans précédent sur la vie et la personnalité du magnat de la technologie, qui est souvent considéré comme un visionnaire, un innovateur, mais aussi un provocateur. Le livre explore les origines de Musk en Afrique du Sud, son ascension dans la Silicon Valley, ses ambitions spatiales, ses projets futuristes, ses relations amoureuses, ses controverses publiques et ses opinions politiques.Il expose également les « défauts » et « contradictions » de Musk. Il écrit que Musk est « un homme complexe, parfois arrogant, souvent imprévisible, mais toujours fascinant ».Sources : Elon Musk , extrait de sa biographiePensez-vous que Musk a eu raison ou tort d’ordonner à Starlink de se déconnecter en prévision de l’offensive ukrainienne ?Quelles sont les conséquences possibles de la décision de Musk sur le conflit ukrainien, les relations internationales et l’avenir de Starlink ?Comment évaluez-vous le rôle et la responsabilité des entreprises privées comme SpaceX dans les affaires de sécurité et de défense ?Quelle est votre opinion sur la personnalité et les opinions politiques de Musk, telles qu’elles sont décrites dans le livre d’Isaacson ?Comptez-vous lire le livre d’Isaacson sur Musk ?