La sonde spatiale Voyager 2 en difficulté après avoir perdu le contact avec la NASA

Le défi de la NASA pour rétablir le contact avec Voyager 2

Voyager 2 de la NASA est le deuxième engin spatial à pénétrer dans l'espace interstellaire. Le 10 décembre 2018, la sonde a rejoint sa jumelle Voyager 1 en tant que seul objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace entre les étoiles. Voyager 1 et 2 ont été conçues pour tirer parti d'un alignement planétaire rare afin d'étudier de près le système solaire externe. Voyager 2 a ciblé Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comme sa sœur, Voyager 2 a également été conçue pour trouver et étudier les limites de notre système solaire.Une série de commandes planifiées envoyées à la sonde spatiale Voyager 2 de la NASA le 21 juillet a provoqué par inadvertance l'orientation de l'antenne à 2 degrés de la Terre. Par conséquent, Voyager 2 est actuellement incapable de recevoir des commandes ou de transmettre des données à la Terre.Voyager 2 se trouve à près de 19,9 milliards de kilomètres de la Terre et ce changement a interrompu la communication entre Voyager 2 et les antennes terrestres du Deep Space Network (DSN). Les données envoyées par le vaisseau spatial ne parviennent plus au DSN et le vaisseau spatial ne reçoit pas les commandes des contrôleurs au sol.Voyager 2 est programmé pour réinitialiser son orientation plusieurs fois par an afin que son antenne reste orientée vers la Terre. La prochaine réinitialisation aura lieu le 15 octobre, ce qui devrait permettre de rétablir la communication. L'équipe de la mission s'attend à ce que Voyager 2 reste sur la trajectoire prévue pendant la période de silence.Voyager 2 a commencé à transmettre des images de Jupiter le 24 avril 1979, pour des films en accéléré de la circulation atmosphérique. Contrairement à Voyager 1, Voyager 2 s'est approchée des lunes joviennes en entrant dans le système, les scientifiques souhaitant surtout obtenir davantage d'informations sur Europe et Io (ce qui a nécessité une "surveillance des volcans" de 10 heures).Au cours de cette rencontre, la sonde a renvoyé des photos spectaculaires de l'ensemble du système jovien, y compris de ses lunes Callisto, Ganymède, Europe (à une distance d'environ 127 830 miles ou 205 720 kilomètres, soit beaucoup plus près que Voyager 1), Io et Amalthea, qui avaient toutes déjà été étudiées par Voyager 1.Voyager 2 s'est approché au plus près de Jupiter à 22 h 29 TU le 9 juillet 1979, à une distance d'environ 400 785 miles (645 000 kilomètres). Elle a transmis de nouvelles données sur les nuages de la planète, ses quatre lunes nouvellement découvertes et son système d'anneaux, ainsi que 17 000 nouvelles images.Lorsque les précédentes missions Pioneer ont survolé Jupiter, elles ont détecté peu de changements atmosphériques d'une rencontre à l'autre, mais Voyager 2 a détecté de nombreux changements significatifs, notamment une dérive de la Grande Tache rouge ainsi que des modifications de sa forme et de sa couleur.Grâce aux caméras combinées des deux Voyager, au moins 80 % des surfaces de Ganymède et de Callisto ont été cartographiées avec une résolution d'environ 5 kilomètres.La NASA a révélé vendredi que sa vénérable sonde Voyager 2 est actuellement injoignable, car l'agence spatiale a orienté son antenne dans la mauvaise direction. Au moment où la nouvelle a été rendue publique, l'antenne de la sonde pointait à deux degrés de la Terre depuis plus d'une semaine. Elle ne pouvait donc plus recevoir d’informations ni transmettre de données aux antennes du Deep Space Network (DSN).La NASA estime que cette situation est temporaire et qu'elle ne mettra pas fin aux quelque 46 ans de séjour de la sonde dans l'espace, car elle est programmée pour recalibrer sa position plusieurs fois par an. La prochaine remise à zéro est prévue pour le 15 octobre.L'organisation spatiale a ajouté que la trajectoire de Voyager 2 devrait rester inchangée. La sonde se trouve présentement à environ 32 milliards de kilomètres de la Terre et s'en éloigne de 15 km par seconde. Ce problème n'a pas d'incidence sur Voyager 1, qui se trouve actuellement à près de 24 milliards de clics de la Terre et se déplace à une vitesse de 17 km/s tout en restant en contact avec la Terre.En 2022, Voyager 1 a également connu des problèmes de télémétrie. Les scientifiques ont constaté qu'elle renvoyait des informations confuses au centre de contrôle de la mission. Il s'est avéré que les données étaient mal acheminées par un ordinateur qui ne fonctionnait plus depuis des années.Les ingénieurs de l'époque ont procédé à une « téléintervention » pour corriger le problème, c'est-à-dire qu'ils ont ordonné au système d'articulation et de contrôle de l'attitude (AACS) de recommencer à envoyer les données au bon ordinateur. C'est ainsi que la sonde a poursuivi sa route.Par le passé, les ingénieurs ont comparé le maintien des sondes en état de marche à celui d'une vieille voiture. La technologie est sérieusement dépassée, mais elle continue de fonctionner - une tendance souvent observée dans les engins spatiaux des dernières décennies. La NASA présente un incident survenu avec la sonde spatiale Voyager 2, qui a perdu le contact avec la Terre suite à une mauvaise orientation de son antenne.L'agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis, n’explique pas pourquoi les commandes planifiées ont provoqué ce changement d’orientation, afin de mieux faire comprendre les causes du problème. Elle pourrait également mentionner les conséquences potentielles de cette perte de communication, comme les risques de collision avec des objets spatiaux ou la perte d’informations scientifiques importantes.Le fonctionnement de Voyager 2 repose sur un système complexe de communication entre la sonde et la Terre, qui utilise le Deep Space Network (DSN), un réseau international d’antennes radio. La sonde est équipée d’une antenne principale qui doit être orientée vers la Terre pour recevoir des commandes et transmettre des données. La sonde est aussi programmée pour réinitialiser son orientation plusieurs fois par an afin de maintenir le contact.La panne de Voyager 2 est survenue lorsque des commandes planifiées envoyées par le centre de contrôle ont provoqué par erreur un changement d’orientation de l’antenne de deux degrés à l’écart de la Terre. Ce décalage a interrompu la communication entre la sonde et le DSN, empêchant ainsi le transfert d’informations scientifiques et le contrôle à distance de la sonde.La NASA pourrait donner plus de détails sur le fonctionnement du DSN et sur les moyens mis en œuvre pour rétablir le contact avec Voyager 2, afin de montrer l’importance et la complexité de cette mission. En attendant, la NASA a tenté de réorienter l’antenne manuellement, mais sans succès. Toutefois, la NASA a réussi à capter un signal faible provenant de la sonde, ce qui confirme qu’elle est toujours opérationnelle et en bonne santé.Source : NASA Quelle est la fiabilité de la NASA en tant qu’organisation spatiale ?Quelles sont les alternatives ou les solutions envisagées par la NASA en cas d’échec de la réorientation de Voyager 2 ?Quelles peuvent être les conséquences possibles de la perte de communication avec Voyager 2 ?