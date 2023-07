SpaceX d'Elon Musk a mis en orbite terrestre basse plusieurs milliers de satellites au cours de ces cinq dernières années dans le cadre de son projet Starlink qui vise à offrir une connexion Internet haut débit à toute la Terre depuis l'espace. Mais les astronomes sont révoltés contre SpaceX et affirment que les satellites de l'entreprise sont nuisibles à l'astronomie en raison de la lumière qu'ils émettent dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, des milliers de satellites peuvent être observés dans la nuit tournant autour du globe et les scientifiques qui observent les confins de l'espace s'inquiètent du fait que ces satellites empiètent sur leur capacité à étudier le cosmos.Ils craignent également que la réglementation ne suive pas le rythme de croissance de l'activité dans l'espace. Selon les experts, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour les systèmes reposant sur les satellites, tels que les télécommunications et le GPS. Maintenant, pour la première fois, des recherches ont montré que la constellation de satellites Starlink interfère dans leur travail. Les chercheurs ont publié leur étude dans la revue Astronomy & Astrophysics, espérant qu'elle influence la réglementation de l'espace. Dans le cadre de l'étude, ils ont utilisé un puissant télescope aux Pays-Bas qui leur a permis d'observer 68 des satellites Starlink.Les chercheurs ont détecté des "radiations électromagnétiques involontaires" émanant de l'électronique embarquée des satellites Starlink. Federico Di Vruno, l'un des auteurs de l'étude, juge cette découverte préoccupante. « La raison pour laquelle cela est préoccupant est le nombre. Supposons qu'il y ait un satellite dans l'espace qui émet ce type de signal, il y a très, très peu de chances que ce satellite se trouve dans le faisceau, sur le site principal, de votre télescope. Mais si le nombre de satellites augmente, la probabilité que cela se produise si tous les satellites sont similaires commence à augmenter », a déclaré Di Vruno.Federico Di Vruno est le codirecteur du Centre pour la protection du ciel sombre et silencieux de l'Union astronomique internationale (IAU). Le problème des satellites qui interfèrent avec les observations astronomiques ne se limite pas à Starlink. Steven Freeland, expert en droit international, affirme qu'il y aura entre 100 000 et 500 000 objets supplémentaires dans l'espace au cours de la prochaine décennie. « Le fait est que l'espace devient de plus en plus encombré, en particulier en orbite terrestre basse (quelque part entre 500 kilomètres et environ 1 000 km au-dessus de la Terre). C'est là que beaucoup de ces satellites iront », a déclaré Freeland.Cette surpopulation constitue une menace pour le ciel nocturne et pour la capacité des scientifiques à étudier l'univers. Selon les experts, la réglementation en matière de technologie spatiale a du mal à suivre les progrès rapides. Certains vont même jusqu'à affirmer que l'espace est devenu un "Far West" et risque d'être pollué comme les océans. D'après eux, le nombre croissant de satellites envoyés dans l'espace souligne la nécessité d'une réglementation plus stricte pour garantir que la recherche scientifique puisse se poursuivre sans interférence. Les conséquences indésirables de ces satellites sur le ciel nocturne pourraient être considérables.Cela affecterait non seulement les astronomes, mais aussi les industries qui dépendent des systèmes basés sur les satellites. Robin Cook, un astrophysicien, a déclaré que l'activité accrue des satellites a été un obstacle à son travail, car selon lui, les satellites apparaissent comme des moucherons dans le cadre lorsqu'il prend des photos de l'espace lointain. « Vous pouvez imaginer que si vous avez ce grand télescope qui observe les parties les plus éloignées de l'univers, vous avez ces choses qui vous volent dans la figure », a-t-il déclaré. Et c'est précisément cette interférence qui préoccupe Di Vruno, notamment lorsque le nombre de satellites sera décuplé.« Ainsi, lorsque ces constellations commenceront à devenir de plus en plus grandes, et vous savez, Starlink a actuellement un grand nombre de satellites, mais il y a des plans pour avoir des constellations beaucoup, beaucoup plus grandes dans de nombreux autres pays », a déclaré Di Vruno. C'est la première fois qu'une équipe utilise un télescope hautement sensible pour observer précisément des satellites lors de leur passage afin de mesurer leurs émissions. Par ailleurs, Di Vruno a déclaré que même si les émissions des satellites Starlink n'étaient pas intentionnelles, le problème n'est pas couvert par la réglementation actuelle concernant l'utilisation de l'espace.« La réglementation en la matière n'est pas très claire. Il n'y a pas de réglementation dans l'espace pour ces rayonnements non intentionnels. Si vous pensez à nos équipements électriques à la maison, chaque appareil - s'il émet des signaux - doit être branché de manière à ne pas interférer avec tous les autres équipements électriques. Sur Terre, les appareils électriques que vous achetez sont soumis à des tests très stricts. Sur Terre, c'est très clair. Les fournisseurs et les concepteurs de satellites ne se préoccupent pas vraiment de cela », a-t-il déclaré. SpaceX et sa division Starlink n'ont pas commenté la découverte de Di Vruno et son équipe.Plusieurs régulateurs sont actuellement en discussion avec Starlink pour savoir ce qui peut être fait au sujet des interférences causées par ses satellites. Au début de l'année, SpaceX a accepté d'essayer de rendre Starlink moins dangereux pour l'astronomie, dans le cadre d'un accord avec la National Science Foundation (NSF) des États-Unis. Musk s'est engagé à atténuer les effets de ses satellites Starlink de deuxième génération sur l'astronomie. Cependant, l'accord n'est pas contraignant pour l'entreprise et plusieurs scientifiques ont annoncé qu'ils prévoient de poursuivre Musk et SpaceX en justice pour bloquer le déploiement de la constellation.Selon l'équipe de recherche, alors que le nombre de satellites en orbite autour de la Terre continue d'augmenter rapidement, il est essentiel que les gouvernements et les organisations internationales travaillent ensemble pour établir des lignes directrices et des réglementations strictes et claires afin de protéger l'intégrité de la recherche scientifique et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Ils estiment qu'en l'absence d'une réglementation appropriée, les progrès rapides de la technologie spatiale pourraient avoir des conséquences imprévues qui affecteraient notre capacité à explorer et à comprendre l'univers.Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?