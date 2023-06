Galvanisé par les avancées en Europe, les FAI américains s'inspirent de cette approche

À l'heure actuelle, l'UE a une consultation en cours pour examiner « la nécessité potentielle pour tous les acteurs bénéficiant de la transformation numérique de contribuer équitablement aux investissements requis ». Plus précisément, l'UE évalue un modèle proposé par les opérateurs de télécommunications européens qui obligerait les grands générateurs de trafic à payer des contributions de soutien du réseau directement aux fournisseurs de haut débit plutôt qu'à un fonds gouvernemental qui soutient les objectifs nationaux de connectivité.



Quelques membres d'USTelecom

USTelecom : faire payer les entreprises technologiques dans un fonds central

Envoyé par Spalter Envoyé par Comme le note à juste titre le gouvernement américain dans ses récents commentaires sur la consultation, le modèle proposé diffère considérablement de l'approche adoptée dans ce pays pour faire progresser la connectivité universelle à haut débit. Aux États-Unis, les fournisseurs de haut débit consacrent la part du lion des investissements dans les infrastructures - environ 86 milliards de dollars par an - pour financer l'expansion, la maintenance et les mises à niveau du réseau. Et ces investissements primaires sont complétés dans les zones à coût élevé par des ressources publiques du Fonds de service universel (USF) ainsi que par des crédits du Congrès qui reflètent le vaste mandat national de connecter tous les Américains, y compris les zones rurales à coût élevé, les consommateurs à faible revenu, ainsi que que les écoles et les hôpitaux. Nous sommes d'accord avec la position du gouvernement américain selon laquelle, plutôt que les paiements aux fournisseurs de haut débit proposés dans l'UE, de tels «*mécanismes de financement publiquement responsables peuvent mieux garantir que les ressources sont consacrées à des objectifs politiques clés, tels que l'amélioration de l'accès et le renforcement de la sécurité du réseau, tout en évitant les discriminations mesures qui faussent la concurrence ».

Beaucoup d'opposition aux paiements Big Tech

Avec l'avènement des réseaux sociaux et la montée en puissance de la diffusion en direct, le besoin en bande passante des plateformes a considérablement augmenté. Cela a poussé les télécoms à renforcer leurs infrastructures pour continuer à supporter l'augmentation du trafic sur leurs réseaux.Les opérateurs de télécommunications se plaignent depuis longtemps d'avoir dépensé une fortune pour construire les réseaux de données du monde entier et de voir les géants Américains de la technologie en tirer la plus grande partie des bénéfices.

Avec l'avènement des réseaux sociaux et la montée en puissance de la diffusion en direct, le besoin en bande passante des plateformes a considérablement augmenté. Cela a poussé les télécoms à renforcer leurs infrastructures pour continuer à supporter l'augmentation du trafic sur leurs réseaux.Les opérateurs de télécommunications se plaignent depuis longtemps d'avoir dépensé une fortune pour construire les réseaux de données du monde entier et de voir les géants Américains de la technologie en tirer la plus grande partie des bénéfices. Les groupes de télécommunications estiment que les plateformes comme Amazon Prime et Netflix requièrent d'énormes quantités de données et devraient donc payer une partie de la facture pour l'ajout de nouvelles capacités afin de faire face à cette pression accrue. « L'argument simple est que les opérateurs de télécommunication veulent être dûment rémunérés pour avoir fourni cet accès et cette croissance du trafic », a déclaré Paolo Pescatore, analyste des médias et télécommunications chez PP Foresight. Les opérateurs s'inquiètent du manque à gagner pour les applications d'appels vocaux en ligne telles que WhatsApp et Skype.Ils les considèreraient comme des services de « parasitisme ». En 2012, l'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications (ETNO) a appelé à une solution qui verrait les entreprises de télécommunications conclure des accords individuels de compensation de réseau avec les entreprises Big Tech. Mais cela n'a jamais vraiment débouché sur quoi que ce soit. Les régulateurs se sont prononcés contre la proposition, estimant qu'elle pourrait causer un "préjudice important" à l'écosystème de l'Internet.Mais cela ne les a pas découragé pour autant. En effet, dans une annonce publiée le 29 novembre 2021, les PDG de 13 grandes sociétés de télécommunications européennes, dont Orange pour la France, ont appelé ces enseignes à supporter une partie des coûts de mise à niveau des réseaux des fournisseurs d'accès à Internet en Europe.« Nous, les PDG des principales entreprises de télécommunications européennes, appelons les décideurs politiques de l'UE à aligner étroitement les ambitions numériques de l'Europe sur un écosystème politique et réglementaire favorable. Le rôle mondial de l'Europe ne peut se limiter à l'achat et à la réglementation des technologies construites par d'autres : nous avons maintenant besoin d'une action concrète et immédiate pour saisir l'opportunité et alimenter davantage l'innovation technologique inclusive », ont déclaré ces PDG membres de l'ETNO. La déclaration a été signée par les PDG d’Orange Group, KPN, Altique Portugal, Deutsche Telekom, BT Group, Telia Company, Telefónica, Vodafone Group, Swisscom, A1 Telekom Austria Group, Vivacom, Proximus Group et Telenor Group.Au fil des mois, n'ayant pas eu un retour positif, la bataille a pris une nouvelle tournure : l'idée bénéficie désormais d'un soutien politique dans certains pays de l'Union européenne. Mais tous les régulateurs ne sont pas d'accord, et la manière dont ces frais d'accès au réseau fonctionneraient dans la pratique suscite de nombreuses inquiétudes.Dans un billet de blog publié vendredi, le PDG d'USTelecom, Jonathan Spalter, a fait valoir que les plus grandes entreprises technologiques devraient contribuer à un fonds qui subventionne la construction de réseaux à large bande. Spalter a écrit qu'Amazon et les sociétés Internet similaires devraient occuper ce qu'il a appelé un « siège manifestement vide à la table collective de la connectivité mondiale à haut débit ».« Nous avons besoin d’une remise à niveau moderne qui partage plus équitablement ces obligations financières entre ceux qui bénéficient le plus de ces connexions », a-t-il plaidé.Les membres d'USTelecom comprennent AT&T, Verizon, Lumen (anciennement CenturyLink), Windstream et d'autres opérateurs de télécommunications. C'est l'un des plus grands groupes commerciaux qui fait pression pour les fournisseurs de services Internet basés aux États-Unis.Les opérateurs téléphoniques européens poussent à des paiements directs des entreprises technologiques aux FAI. USTelecom veut plutôt des paiements dans un fonds central géré par le gouvernement.L’administration Biden a exhorté le mois dernier l’UE à rejeter les paiements forcés proposés par les FAI européens, affirmant que le plan « pourrait donner aux opérateurs un nouveau goulot d’étranglement sur les clients, augmenter les coûts pour les utilisateurs finaux et modifier les incitations pour les CAP/LTG [fournisseurs de contenu et d’applications et grands générateurs de trafic] à prendre des décisions efficaces en matière d’investissement dans les réseaux et d’interconnexion ».L’administration Biden a également déclaré que les paiements des entreprises technologiques pourraient violer les principes de neutralité du net, affirmant qu’il « est difficile de comprendre comment un système de paiements obligatoires imposés à seulement une partie des fournisseurs de contenu pourrait être appliqué sans compromettre la neutralité du net ».Malgré cela, l'USTelecom s’est appuyé sur les commentaires de l’administration Biden pour faire valoir que les grandes entreprises technologiques devraient payer dans un fonds central comme le Fonds universel de service (USF) existant géré par la Commission fédérale des communications (FCC).Les commentaires de l’administration Biden n’ont pas appelé les entreprises technologiques à payer dans un fonds géré par le gouvernement, cependant.De plus, les États-Unis estiment que leurs entreprises investissent déjà énormément. L'administration Biden a souligné que les entreprises technologiques investissent déjà beaucoup d'argent dans les réseaux :Meta, Google et Netflix ont critiqué les demandes européennes de paiement, affirmant que les FAI tentent de facturer deux fois le même service. Les grandes entreprises de technologie soulignent également qu'elles investissent massivement dans les réseaux de diffusion de contenu qui réduisent le stress sur les services des FAI.L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a adopté une position similaire, affirmant qu'il n'a trouvé aucune preuve de "free-riding" par les entreprises technologiques ou de preuve que les coûts des FAI ne sont pas entièrement couverts : « Ainsi, une contribution financière supplémentaire des grands CAP aux FAI via un régime SPNP pourrait avantager les FAI, mais l'utilisation d'une telle contribution financière supplémentaire serait incertaine ».Et de rajouter que « les petits FAI sont susceptibles d'être désavantagés par rapport aux grands FAI, notamment en raison de leur plus petit nombre d'utilisateurs finaux et de leur pouvoir de négociation plus faible. Les grands CAP fournissent généralement des réseaux de diffusion de contenu commerciaux (CDN) et des services cloud. Ainsi, ils pourraient répercuter des coûts plus élevés sur leurs clients. Cela n'affecterait alors pas seulement, par exemple, les plus petits CAP, mais aussi les utilisateurs professionnels, en particulier les PME [petites et moyennes entreprises] ».Sources : USTelecom ( 1 2 ), Organe des régulateurs européens des communications électroniques Pensez-vous que les grandes entreprises technologiques devraient contribuer au financement du haut débit ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’un fonds central géré par le gouvernement pour le haut débit ?Comment la proposition de l’UE pourrait-elle affecter la neutralité du net et la concurrence sur le marché du haut débit ?Quel est le rôle des FAI dans la fourniture d’un accès à Internet de qualité et abordable à tous ?