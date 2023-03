Invention de l'Ethernet

La technologie développée il y a 50 ans reste le moyen dominant de connecter des ordinateurs et des milliards d'autres appareils entre eux et à l'Internet.L'ACM, l'Association for Computing Machinery, a nommé aujourd'hui Bob Metcalfe lauréat du prix ACM A.M. Turing 2022 pour l'invention, la normalisation et la commercialisation d'Ethernet.Metcalfe est professeur émérite d'ingénierie électrique et informatique (Electrical and Computer Engineering : ECE) à l'université du Texas à Austin et chercheur affilié en ingénierie informatique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).Le prix ACM A.M. Turing, souvent appelé le "prix Nobel de l'informatique", est doté d'un million de dollars et bénéficie du soutien financier de Google. Le prix porte le nom d'Alan Turing, le mathématicien britannique qui a formulé les fondements mathématiques de l'informatique.En 1973, alors qu'il était informaticien au Xerox Palo Alto Research Center (PARC), M. Metcalfe a fait circuler un mémo désormais célèbre décrivant un "réseau de communication par diffusion" destiné à connecter certains des premiers ordinateurs personnels, les Altos de PARC, à l'intérieur d'un bâtiment. Le premier réseau Ethernet fonctionnait à une vitesse de 2,94 mégabits par seconde, ce qui était environ 10 000 fois plus rapide que les réseaux de terminaux qu'il allait remplacer.Bien que la conception originale de Metcalfe ait proposé de mettre en œuvre ce réseau sur un câble coaxial, le mémo envisageait une "communication sur un éther", rendant la conception adaptable aux innovations futures dans la technologie des médias, y compris la paire torsadée téléphonique, la fibre optique, la radio (Wi-Fi) et même les réseaux électriques, pour remplacer le câble coaxial en tant "qu'éther". Cette note a jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Ethernet.La conception d'Ethernet de Metcalfe intégrait des idées tirées de son expérience avec ALOHAnet, un système de réseau informatique pionnier développé à l'université d'Hawaï. Metcalfe a recruté David Boggs (décédé en 2022), co-inventeur d'Ethernet, pour l'aider à construire un Ethernet PARC à 100 nœuds. Ce premier réseau Ethernet a ensuite été reproduit au sein de Xerox pour faire proliférer l'internet d'entreprise.Dans leur article classique de 1976 de Communications of the ACM, "Ethernet : Distributed Packet Switching for Local Computer Networks", Metcalfe et Boggs décrivent la conception d'Ethernet. Metcalfe a ensuite dirigé une équipe qui a mis au point l'Ethernet à 10 Mbps, qui a servi de base aux normes ultérieures.Après avoir quitté Xerox en 1979, Metcalfe est resté l'évangéliste en chef d'Ethernet et a continué à guider son développement tout en s'efforçant d'assurer l'adoption par l'industrie d'une norme ouverte. Il a dirigé les efforts déployés par Digital Equipment Corporation (DEC), Intel et Xerox pour développer une spécification Ethernet à 10 Mbps, la norme DIX. Le comité IEEE 802 a été formé pour établir une norme de réseau local (LAN). Une légère variante de la norme DIX est devenue la première norme IEEE 802.3, qui est toujours d'actualité.En fondant sa propre entreprise Internet de la Silicon Valley, 3Com Corporation, en 1979, Metcalfe a renforcé l'attrait commercial d'Ethernet en vendant des logiciels de réseau, des émetteurs-récepteurs Ethernet et des cartes Ethernet pour les mini-ordinateurs et les stations de travail. Lorsque IBM a lancé son ordinateur personnel (PC), 3Com a introduit l'une des premières interfaces Ethernet pour les PC IBM et leurs clones qui proliféraient.Aujourd'hui, Ethernet est le principal canal de communication des réseaux câblés dans le monde, avec des débits de données allant de 10 Mbps à 400 Gbps, et des technologies de 800 Gbps et de 1,6 Tbps en cours d'émergence. L'Ethernet est également devenu un marché énorme, les revenus des commutateurs Ethernet dépassant à eux seuls les 30 milliards de dollars en 2021, selon l'International Data Corporation.Metcalfe insiste pour appeler le Wi-Fi par son nom d'origine, Wireless Ethernet, en souvenir du bon vieux temps.« Ethernet a été le moyen dominant de connecter les ordinateurs à d'autres appareils, entre eux et à l'internet. Les idées originales de Metcalfe ont permis à la bande passante d'Ethernet de croître géométriquement. Il est rare de voir une technologie évoluer depuis ses origines jusqu'à la capacité actuelle de plusieurs gigabits par seconde. Même avec l'avènement du WiFi, l'Ethernet reste le mode de communication de données de base, en particulier lorsque la sécurité et la fiabilité sont des priorités. Il est particulièrement approprié de reconnaître une invention aussi importante au cours de l'année de son 50e anniversaire », explique Yannis Ioannidis, président de l'ACM.« Ethernet est la technologie fondamentale de l'internet, qui compte plus de 5 milliards d'utilisateurs et permet une grande partie de la vie moderne. Aujourd'hui, avec environ 7 milliards de ports dans le monde, Ethernet est tellement omniprésent que nous le considérons comme acquis. Il est facile d'oublier que notre monde interconnecté ne serait pas le même sans l'invention de Bob Metcalfe et sa vision durable selon laquelle chaque ordinateur devait être mis en réseau », a ajouté Jeff Dean, Senior Fellow de Google et SVP de Google Research and AI.Bob Metcalfe recevra officiellement le prix ACM A.M. Turing lors du banquet annuel de remise des prix de l'ACM, qui se tiendra cette année le samedi 10 juin à l'hôtel Palace de San Francisco.Robert Melancton Metcalfe est professeur émérite d'ingénierie électrique et informatique (ECE) après 11 ans passés à l'université du Texas à Austin. Il est depuis peu chercheur affilié en ingénierie informatique à son alma mater, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).Metcalfe a obtenu une licence en génie électrique et en gestion industrielle au MIT en 1969. Il a obtenu une maîtrise en mathématiques appliquées en 1970 et un doctorat en informatique en 1973 à l'université de Harvard.Metcalfe a reçu la médaille nationale de technologie, la médaille d'honneur de l'IEEE, le prix Marconi, le prix japonais de l'informatique et des communications, le prix Grace Murray Hopper de l'ACM et la médaille Alexander Graham Bell de l'IEEE. Il est membre de l'Académie nationale américaine d'ingénierie, de l'Académie américaine des arts et des sciences et des National Inventors, Consumer Electronics et Internet Halls of Fame.Le prix A.M. Turing, la plus prestigieuse récompense technique de l'ACM, est décerné pour des contributions majeures et durables à l'informatique. Il rend hommage à tous les lauréats depuis la création du prix en 1966 et contient des informations biographiques, une description de leurs réalisations, des explications simples sur leurs domaines de spécialisation, ainsi que le texte ou la vidéo de leur conférence sur le prix A.M. Turing.