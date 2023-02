NEWS: Starlink is testing a new "Global Roaming Service" for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY — Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023



Les régions où Starlink est actuellement disponible sont indiquées ici



Starlink est un réseau de satellites déployés en orbite terrestre basse par SpaceX d'Elon Musk pour fournir de l'Internet aux régions éloignées ou mal desservies par les télécoms. D'après les données disponibles sur la constellation, en novembre 2022, il y avait 3 271 satellites Starlink en orbite, dont environ 3 236 étaient opérationnels. Malgré les préoccupations concernant l'impact de Starlink sur le ciel nocturne, SpaceX espère que cette mégaconstellation comptera à terme jusqu'à 42 000 satellites. Le service d'Internet par satellite de SpaceX est disponible dans au moins 37 pays du monde entier, notamment la France, les États-Unis, le Canada et l'Australie.Cependant, il semble que SpaceX se prépare à offrir une itinérance mondiale. L'entreprise a récemment commencé à envoyer des courriels à ses clients pour les inviter à essayer un nouveau forfait de 200 $ par mois qui permettrait à ses terminaux de fournir un accès Internet "depuis presque n'importe quel endroit terrestre dans le monde". La nouvelle a suscité des réactions mitigées dans la communauté, car la mégaconstellation de SpaceX est encore de loin du nombre de satellites nécessaires pour offrir une couverture mondiale. Et les vitesses moyennes de Starlink ont chuté à mesure que les utilisateurs s'inscrivaient au service d'Internet par satellite.« L'itinérance mondiale utilise les liaisons intersatellites de Starlink (alias lasers spatiaux) pour fournir une connectivité autour du globe. Comme il s'agit d'une nouvelle technologie, vous pouvez vous attendre à un service à haut débit et à faible latence typique de Starlink, entrecoupés de brèves périodes de mauvaise connectivité, voire d'absence totale de connectivité. Toutefois, cela s'améliorera considérablement avec le temps », indique le courriel de Starlink. Selon le message, l'itinérance mondiale exige un paiement initial de 599 $ pour le kit matériel Starlink (l'antenne parabolique et les autres accessoires), en plus d'un abonnement mensuel de 200 $.L'on ignore toutefois comment Starlink va tenir sa promesse de fournir l'Internet de presque partout. Starlink est toujours en attente d'une approbation réglementaire dans plusieurs pays, dont l'Inde, le Pakistan et le Cambodge, et est totalement indisponible dans d'autres. Malgré cela, plusieurs sources ont rapporté que Starlink offre le service d'itinérance mondiale à certains utilisateurs en dehors des zones de couverture de la société, comme le Groenland. Cela semble suggérer que SpaceX pourrait s'appuyer sur son nouveau service d'itinérance mondiale afin de faire entrer Starlink dans des pays où les gouvernements ne l'ont pas encore approuvé.Dans le même temps, le courriel de SpaceX indique que le service d'itinérance est subordonné à l'approbation des autorités réglementaires et suggère qu'il ne doit être utilisé que dans les zones agréées : « les services d'itinérance mondiale dépendent des approbations réglementaires ». Ce qui a semé la confusion chez certains clients ayant reçu le courriel de SpaceX. De plus, le prix de 200 $ par mois a pris certains utilisateurs par surprise. « C'est une excellente idée et c'est exactement ce que je veux, mais 200 dollars par mois, ça va être beaucoup trop cher pour la plupart des voyageurs que je connaisse », a écrit une personne sur le subreddit Starlink.L'invitation mentionne également que les utilisateurs basés en dehors des États-Unis seront responsables d'agir en tant qu'importateurs officiels, ce qui signifie qu'il leur incombe de s'assurer que le produit est conforme aux lois d'importation locales et de payer tous les droits ou taxes applicables. Le courriel de SpaceX indique que les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits du service d'itinérance mondiale "peuvent retourner le matériel dans les 30 jours pour un remboursement complet". Par ailleurs, il est important de noter que le nouveau service d'itinérance mondiale est l'une des nombreuses options de portabilité que les clients de Starlink peuvent choisir.En mai 2022, la société a lancé Starlink pour les véhicules récréatifs (Starlink for RVs), sans liste d'attente. Le service a débuté au prix de 135 dollars par mois, mais, notamment, il ne peut pas être utilisé lorsqu'un véhicule est en mouvement. Cette restriction a été levée plus tard dans l'année avec le lancement du service Flat High performance Starlink for RVs, mais le coût de démarrage est près de cinq fois supérieur (2 500 $) à celui du kit standard. De plus, le service est limité au continent de l'utilisateur et comme l'ont signalé de nombreux utilisateurs de Starlink for RVs, ce dernier bénéficie souvent de vitesses plus faibles que le plan standard.Les clients qui utilisent le service dans un pays étranger pendant plus de deux mois doivent déplacer leur compte vers le nouvel emplacement ou acheter un Starlink supplémentaire. Starlink permet également aux utilisateurs résidentiels de payer un supplément mensuel de 25 $ pour la portabilité, ce qui permet l'utilisation dans des "lieux secondaires" sur le continent de l'utilisateur. Cette option et Starlink pour les véhicules récréatifs ont tous les deux des niveaux de service inférieurs à ceux des plans Starlink standard. En outre, SpaceX a également lancé Starlink Maritime, une option pour ceux qui désirent avoir une connectivité en haute mer.Le prix est ridiculement fixé à 5 000 dollars par mois, plus un coût matériel unique de 5 000 dollars couvrant deux terminaux. Le service d'itinérance mondiale semble avoir moins de limites que les autres options de portabilité que les clients de Starlink peuvent choisir. SpaceX le présente comme un moyen plus libre de voyager à travers le monde en utilisant Starlink. L'on ignore toujours si Starlink donnera un accès prioritaire à l'Internet aux utilisateurs qui s'inscrivent pour le plan. Cependant, et comme l'a souligné SpaceX, les utilisateurs en dehors des États-Unis sont "responsables d'agir comme l'importateur d'enregistrement pour le kit Starlink".Les conditions de service de Starlink précisent que les utilisateurs de la portabilité "sont seuls responsables (a) de la compréhension et du respect de toutes les lois et réglementations applicables associées à votre utilisation des services de portabilité et du kit ; et (b) de l'arrêt de l'utilisation des services de portabilité ou du kit si vous vous trouvez dans un lieu géographique non pris en charge".De plus, les utilisateurs de l'option de portabilité existante qui restent dans un lieu secondaire "pendant une période prolongée peuvent subir une dégradation supplémentaire des performances pour accueillir les utilisateurs prioritaires à leurs adresses de service enregistrées". SpaceX n'a pas encore publié de FAQ sur le service d'itinérance mondiale, mais on peut supposer qu'il comporte moins de restrictions que les options de portabilité existantes de Starlink.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'offre d'itinérance mondiale de Starlink ?Selon vous, à quoi peut-on s'attendre avec cette offre ?