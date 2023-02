Gwynne Shotwell, président et directeur d'exploitation de SpaceX, a déclaré mercredi que le service Starlink - qui a fourni à l'Ukraine des communications à large bande pour sa défense contre les forces russes - n'a "".Mykhailo Podolyak, un conseiller politique du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, a critiqué la décision sur Twitter, une autre des entreprises du milliardaire Elon Musk.", a écrit M. Podolyak.", a-t-il ajouté.L'armée ukrainienne utilise des milliers de dispositifs Starlink pour communiquer sur le terrain. Certains de ces appareils ont été fournis gratuitement par l'entreprise.Malgré l'importance de Starlink pour Kiev, M. Podolyak a critiqué Elon Musk plus d'une fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine.Il a rejeté les idées avancées par Elon Musk pour "", et l'a exhorté à ne pas "" les comptes rendus officiels ukrainiens du conflit.Sources : Mykhailo Podolyak, conseiller politique du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Gwynne Shotwell, président et chef des opérations de SpaceX.Qu'en pensez-vous ? SpaceX a-t-elle raison de limiter l'utilisation des dispositifs Starlink par l'Ukraine ?Que pensez-vous des critiques formulées par Mykhailo Podolyak ?