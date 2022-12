D'après les résultats publiés par cette organisation, environ 31 % des hommes n'ont pas accès à l'internet. Ce chiffre est beaucoup plus élevé pour les femmes, puisqu'il se situe autour de 37 %. Cela signifie qu'il y a 259 millions de femmes de plus que d'hommes qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'internet.La différence est beaucoup plus marquée dans les pays en développement. En Afrique, par exemple, seuls 34 % des femmes ont accès à l'internet, contre 45 % des hommes. L'écart est encore plus important dans le monde arabe, avec une différence de dix points entre les 75% d'hommes qui disposent d'une connexion internet fiable et les 65% de femmes qui peuvent en dire autant.En moyenne, 21% des femmes sont en mesure d'utiliser l'internet dans les pays à faible revenu. Cela semble indiquer que certains pays d'Afrique à revenu plus élevé pourraient fausser les chiffres, et qu'il pourrait y avoir des régions entières où les femmes sont privées de la richesse d'informations que seul l'internet peut fournir.Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, mais elles sont 18 % plus susceptibles de ne pas avoir accès à l'internet. C'est dangereux car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement creuser le fossé déjà large entre les sexes et rendre de plus en plus difficile pour les femmes d'obtenir un terrain de jeu égal et équitable qui puisse les aider à se mettre au niveau des hommes avec lesquels elles sont en compétition.Source : Union Internationale des Télécommunications (UIT) Que pensez-vous des conclusions de cette étude ? les trouvez-vous pertinentes ?Selon vous, est-il possible d'inverser, ou du moins d'équilibrer cette situation ?